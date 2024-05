Einen Saugroboter mit Wischfunktion oder doch zum Akku-Handstaubsauger greifen? Warum nicht beides kombinieren, dachte sich wohl Ecovacs, und entstanden ist der X2 Combo. Das Paket besteht aus einem 8.700 Pa starken Saug- und Wischroboter und einem vielseitig einsetzbaren Akku-Handstaubsauger. nextpit hat das Staubsauger-Duo getestet und verrät Euch, welche überraschenden Stärken in der Praxis dominieren.

Design und Verarbeitung

Ecovacs verzichtet beim X2 Combo auf einen LiDAR-Turm. Stattdessen soll der Saugroboter mit seiner flachen Bauweise punkten und durch die quadratische Bauweise seine Stärken in Ecken ausleben. Wirklich genial ist aber die Umsetzung in Verbindung mit dem Handstaubsauger: Beide Geräte finden Platz in derselben Basisstation.

Gefällt:

Raffinierte All-in-One-Station

Praktische Bauweise des Roboters für Ecken

Handlicher Akku-Staubsauger

Platz für alle Einzelteile in der Station



Gefällt nicht:

Verlängerungsstab mit Halterung nur separat erhältlich

Der Roboter hat ein spezielles Design. Der Saugroboter ist quadratisch und hat keinen LiDAR-Navigationsturm. Der Putz-Roboter ist gerade mal 95 cm hoch und somit sogar zwei Zentimeter kleiner als der Saugroboter Yeedi Cube (Test). Ansonsten verbaut Ecovacs eine 20 cm breite Walzenbürste. Zusätzlich sind eine Seitenbürste und zwei rotierende Wischmopps für den Reinigungsprozess zuständig.

Eine absurd breite Walzenbürste, eine Seitenbürste und zwei Wischpads sollen eine gründliche Reinigung gewährleisten. / © nextpit

Wenn Ihr Platz für die große Station gefunden habt, gehts an die Einrichtung des Roboters in der Ecovacs-Home-App. Bevor sich der Roboter ein Bild Eurer Wohnung macht, müsst Ihr eine WLAN-Verbindung herstellen. Erst dann kann es mit dem Mapping losgehen, für das der X2 Combo wenige Minuten braucht. Der Saugroboter scannt unsere Testfläche präzise, erkennt alle Räume, zeigt bei Tischbeinen hingegen einige Schwächen bei der Hinderniserkennung.

Nach dem Mapping kehrt der X2 Combo an die Basis zurück und ist startklar für die Reinigung. Ein paar Worte noch zur Station des X2 Combo: Auf der Saugroboter-Seite gibt es jeweils einen Tank für sauberes und dreckiges Wasser. Im Fach unter den Wasserbehältern findet Ihr einen 3-L-Staubbeutel, der den Staub beider Geräte sammelt.

In der Station steckt ein 3-Liter-Staubbeutel, der den Dreck beider Staubsauger sammelt. / © nextpit

Neben der Absaugfunktion reinigt die Basis die Wischausrüstung des X2 Combo mit 60 Grad heißem Wasser und trocknet die Wischmopps im Anschluss. Auf der rechten Seite platziert Ihr den Akku-Sauger, für den es im Lieferumfang vier Bürstenköpfe gibt.

Der Akku-Sauger ist handlich und hat ein zeitloses Design. Abgesehen von der Farbe unterscheidet sich der Ecovacs-Akku-Sauger optisch kaum vom Eureka AK10 (Test). Einziger Unterschied sind die qualitativ wesentlich hochwertigeren Aufsätze des Ecovacs-Saugers. Im Lieferumfang des X2 Combo gibt es drei Aufsätze für den Handstaubsauger.

Der Handstaubsauger sieht schick aus und ist handlich. / © nextpit

Einen Verlängerungsstab um bequem im Stehen zu saugen oder die Spinnenweben aus den hochgelegenen Ecken zu entfernen werdet Ihr nicht finden. Dafür müsst Ihr Euch das “Power Brush Kit” kaufen, das Euch zusätzliche 149 Euro kostet. Hier bekommt Ihr die "Zero-Tangle-Bürste, den Verlängerungsschlauch und eine Wandhalterung. Besonders cool: Ihr könnt alle Aufsätze aus dem Lieferumfang des X2 Combo in der Station verstauen. Platz findet Ihr im Fach unter dem Akku-Sauger.