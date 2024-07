Das Xiaomi 14 ist nun schon seit einiger Zeit erhältlich, zählt aber nach wie vor nicht zu den Schnäppchen-Smartphones. Sind Euch über 700 Euro auf einmal zu viel, bietet MediaMarkt gerade einen spannenden Tarif-Deal mit passendem 35-GB-Handyvertrag im Vodafone-Netz und einem Wechselbonus von 50 Euro an. Wir haben uns das Ganze einmal näher für Euch angeschaut.

Mit seinem hohen Einstiegspreis von 1.099 Euro hat der Hersteller das Xiaomi 14 im Februar 2024 in Deutschland auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist der Preis zwar etwas gefallen, aber der aktuellste Bestpreis für die 512-GB-Variante liegt noch immer bei 759 Euro. Glücklicherweise gibt es immer wieder spannende Handyverträge, die Ihr im Bundle mit dem Xiaomi-Smartphone (zum Vergleich) erhaltet. So gibt es gerade den green LTE im Vodafone-Netz mit 35 GB Datenvolumen für gerade einmal 29,99 Euro monatlich.

Xiaomi 14 punktet mit starker Kamera, aber...

Das Xiaomi 14 ist zweifellos ein echtes Flaggschiff. Das 6,36 Zoll große AMOLED-Display ist durch Gorilla Glas Victus geschützt und erreicht eine maximale Helligkeit von bis zu 3.000 Nits (!). Die Bildwiederholrate ist variabel dank LTPO und HyperOS (Test) als Betriebssystem ist eine Klasse für sich, Auch bei der Leistung muss sich das Xiaomi 14 nicht verstecken. Der Snapdragon 8 Gen 3 mit 12 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS-4.0-Speicher leistet sowohl im Alltag als auch beim Zocken hervorragende Arbeit.

Dreimal 50 MP im Quadrat – die Leica-Kamera zeigt ihr Talent. / © nextpit

Das Herzstück ist allerdings die Leica-Kamera. Gerade die Hauptkamera liefert in so gut wie jeder Situation tolle Bilder und bietet einen verlustfreien 3,2x-Zoom. Allerdings enttäuschte uns der Ultraweitwinkel-Sensor in unserem Test zum Xiaomi 14 etwas. Auch die leichte Überhitzung bei den durchgeführten Benchmarks war etwas zu viel des Guten.

Das MediaMarkt-Angebot im Tarif-Check

Gefällt Euch das Xiaomi 14, könnt Ihr es Euch gerade mit dem green LTE 35 GB von Freenet im Vodafone-Netz zum guten Kurs schießen. Euch erwarten 35 GB Datenvolumen, eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s und das 4G-Netz des Providers. Allerdings könnt Ihr Euch kostenlos eine 5G-Option hinzubuchen. Insgesamt müsst Ihr 29,99 Euro pro Monat, sowie einmalig 29 Euro für das Smartphone (Bestenliste), 39,99 Euro in Form einer Einschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand zahlen.

Vodafone green LTE 35 GB Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G optional Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 29,99 € Einmalige Kosten 73,94 € Gesamtkosten 793,70 € Wechselbonus 50,00 € Reguläre Gerätekosten 759,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,64 € Zum Angebot*

Lohnt sich der Xiaomi-Deal von MediaMarkt?

Ihr zahlt nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten 793,70 Euro für das MediaMarkt-Angebot. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt's 50 Euro als Wechselbonus. Zusätzlich kostet Euch das Xiaomi 14 in der hier angebotenen 512-GB-Version gerade mindestens 759 Euro im Netz. Dementsprechend zahlt Ihr effektiv nichts für den Handyvertrag zusätzlich, sondern spart sogar 64 Cent monatlich im direkten Vergleich.

Habt Ihr das Xiaomi 14 also schon länger ins Auge gefasst, bietet Euch MediaMarkt einen durchaus spannenden Deal. Erst vor wenigen Wochen gab es bei der Sparhandy-Geburtstagsaktion ein ähnliches Angebot. Habt Ihr dieses verpasst, könnt Ihr jetzt zu ebenfalls guten Konditionen erneut zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi 14 trotz der Kosten interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!