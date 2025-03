Ihr habt Interesse an einem der aktuellen Samsung Galaxy A-Modelle und möchtet gerne im o2-Netz unterwegs sein? Dann solltet Ihr Euch die derzeitigen Angebote besser genau anschauen. Denn in Verbindung mit dem o2 Mobile M zahlt Ihr für alle drei Modelle den exakt selben Preis. Wie viel Ihr hinlegen dürft und warum sich sogar eine längere Vertragsbindung lohnen kann, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Zu den beliebtesten Samsung-Smartphones zählt zweifelsohne die A-Serie. Das Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 und Galaxy A56 bilden das aktuelle Line-up aus Südkorea und können neben einer richtig guten Hardware auch mit einem langen Update-Versprechen und einem ausgezeichneten 120-Hz-Display glänzen. Bei o2 könnt Ihr Euch die Smartphones mit einem passenden Tarif schnappen. Vor allem die Variante mit 36 Monaten könnte einige von Euch interessieren.

36 Monate Mindestlaufzeit: Das hat es mit der längeren Bindung auf sich

Ich bin mir sicher, dass Ihr mir an diesem Punkt direkt widersprechen möchtet. Denn wer bindet sich schon gerne 3 Jahre lang an einen Handyvertrag? Allerdings ist das nicht ganz der Fall, wenn wir uns das Kleingedruckte bei o2 etwas näher anschauen. Denn bei der Laufzeit-Auswahl entscheidet Ihr nicht über die Dauer des Vertrages, sondern die Ratenzahlung für das Gerät. Bedeutet, dass Ihr Euch nur die üblichen 24 Monate an den Handyvertrag bindet und eben keine 36 Monate.

Das Samsung Galaxy A56 kostet genauso viel, wie die Geschwistermodelle. / © nextpit

Sobald der Vertrag ausläuft, zahlt Ihr also nur noch die restlichen Raten für Euer Smartphone. Die Zahldauer ist dadurch zwar länger, allerdings sinken auch die monatlichen Raten, im Vergleich zur Variante mit zwei Jahren Laufzeit. Dadurch könnt Ihr mit einer geringeren monatlichen Belastung rechnen, was sich sowohl bei Mittelklasse- als auch bei Flaggschiff-Smartphones (Bestenliste) durchaus lohnen kann. Ist Euch die Laufzeit dennoch am wichtigsten, könnt Ihr bei o2 natürlich auch die kürzere Ratenlaufzeit wählen – zu höheren monatlichen Kosten.

Samsung A-Serie bei o2

Um das Ganze etwas zu veranschaulichen, haben wir uns die A-Serie von Samsung geschnappt. Möchtet Ihr mehr zu den Geräten erfahren, empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Vergleich des Samsung Galaxy A26, A36 und A56. Als Beispieltarif haben wir uns für den beliebten o2 Mobile M entschieden. Hier erwartet Euch ein Datenvolumen in Höhe von 30 GB, das jährlich und kostenlos um 5 GB wächst. Zusätzlich steht Euch eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s im 5G-Netz von o2 zur Verfügung. Eine Allnet-Flat und EU-Roaming sind natürlich ebenfalls dabei.

Bei allen drei Geräten zahlt Ihr zudem dasselbe. Entscheidet Ihr Euch für eine Laufzeit von 36 Monaten, werden somit 29,99 Euro monatlich fällig. Zusätzlich müsst Ihr mit einem 1 Euro in Form einer Anzahlung für das Gerät rechnen, sowie 4,99 Euro für den Versand. Anschlusskosten müsst Ihr derzeit nicht zahlen. Damit Ihr jetzt nicht rumrechnen müsst, haben wir Euch die wichtigsten Daten nachfolgend noch einmal aufgelistet.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Tarif o2 Mobile M o2 Mobile M o2 Mobile M Datenvolumen 30 GB + 5 GB jährlich 30 GB + 5 GB jährlich 30 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE 5G/LTE 5G/LTE SMS / Telefon-Flat Ja Ja Ja Laufzeit 36 Monate 36 Monate 36 Monate Monatliche Kosten 29,99 € 29,99 € 29,99 € Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Einmalige Kosten 5,99 € 5,99 € 5,99 € Gesamtkosten 1.085,63 € 1.085,63 € 1.085,63 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy A26 (128 GB) – 279,00 € Samsung Galaxy A36 (128 GB) – 287,99 € Samsung Galaxy A56 (256 GB) – 418,89 € Effektive monatliche Kosten ~ 22,41 € ~ 22,16 € ~ 18,52 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Die effektiven monatlichen Kosten, die Ihr zusätzlich für den Tarif zahlt, geben uns eine klare Auskunft darüber, dass Ihr beim Samsung Galaxy A56 derzeit am günstigsten unterwegs seid. Dennoch bleibt der Preis von 29,99 Euro monatlich, den Ihr über 36 Monate zahlen dürft. Warum sich das dennoch lohnt, zeigen wir jetzt?

Darum sind die Samsung-Angebote sinnvoll

Zum einen bietet o2 den Grow-Vorteil. Bedeutet: Je länger Ihr beim Provider bleibt, desto mehr Datenvolumen steht Euch zur Verfügung, ohne mehr zahlen zu müssen. Außerdem schließt Ihr hier einen Handyvertrag direkt bei einem der drei großen Anbieter. Ihr müsst also nicht den Umweg über einen weiteren Drittanbieter gehen.

Zusätzlich kostet Euch der o2 Mobile M regulär bereits 29,99 Euro pro Monat. Allerdings gibt es hier ein kurzfristiges Angebot, bei dem Ihr den o2 Mobile M Flex für 19,99 Euro erhaltet. Dennoch ist das Angebot vor allem dann interessant, wenn Ihr nicht gerne Euren Anbieter wechselt und vor allem etwas mit den Smartphones anfangen könnt.

Entscheidet Ihr Euch für die Variante mit 24 Monaten, steigt nicht nur die monatliche Belastung, sondern auch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird berechnet. Dieser Artikel soll vor allem dazu dienen, Euch das Modell der längeren Vertragsbindung näherzubringen. Ob das nun etwas für Euch ist oder nicht, müsst Ihr selbst entscheiden. Fest steht: Falls Ihr Euch für die längere Laufzeit entscheidet, ist die monatliche Belastung in der Regel deutlich geringer.

Was haltet Ihr von den Tarifmodellen? Wie lange laufen Eure Handyverträge in der Regel? Seid Ihr lieber flexibel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!