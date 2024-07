Beim Hersteller Oukitel gibt es Zuwachs. Mit der P2001 Plus erblickt eine neue tragbare Powerstation das Licht der Welt. Ihr könnt sie jetzt vorbestellen und Euch somit 500 Euro Rabatt sichern. Was die Powerstation bietet und wie Ihr an den Vorbesteller-Bonus kommt, verrät Euch nextpit.

Mit der Oukitel P5000 (Test) hat das Unternehmen bereits gezeigt, dass sie etwas von Powerstations verstehen. Nun hat der Hersteller mit der P2001 Plus einen neuen Spieler aufs Feld geschickt. Es handelt sich hierbei um einen tragbaren Solargenerator, der mit einer satten Ausgangsleistung von 2.400 W, einer kurzen Ladezeit und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten punkten kann. Passend zum Release des Gerätes könnt Ihr für kurze Zeit 500 Euro sparen.

Affiliate Angebot Oukitel P2001 Plus Vorbesteller sparen für kurze Zeit 500 Euro!

Satte Leistung zum kleinen Preis mit der Oukitel P2001 Plus

Die Oukitel P2001 Plus ist eine tragbare Powerstation, die über eine Ausgangsleistung von 2.400 W verfügt und in der Spitze bis zu 4.800 W erreicht. Die Speicherkapazität von 640 Ah ermöglicht zudem, dass Ihr genügend Energie habt – selbst bei einem Stromausfall.

Ein echtes Leichtgewicht ist die Oukitel-Powerstation mit Ihren Maßen von 39,9 × 28,6 × 32 cm und 22 kg jedoch nicht. Dafür arbeitet sie mit weniger als 50 dB und bietet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung von bis zu 2.000 W, damit Ihr im Falle eines Stromausfalles nicht aufgeschmissen seid. Die tragbare Powerstation ist zudem gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Die Oukitel P2001 Plus bietet zahlreiche Features. Mit dabei ist auch ein Ladeeinstellknopf. / © Oukitel

Anschlussmöglichkeiten der Oukitel P2001 Plus

Neben einem Ladeeinstellknopf, der Euch zwischen 400, 800, 1.200 und 1.800 W justieren lässt, erwarten Euch hier insgesamt 14 (!) Anschlussmöglichkeiten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Vier AC-Steckdosen mit einer maximalen Gesamtleistung von 2.400 W

Vier USB-C-Anschlüsse mit PD-Funktion

Drei USB-A-Anschlüsse

Zwei 12-V-Zigarettenanschlüsse

Zwei 12-V-DC-Ausgänge

Die Eingangsleistung der Oukitel P2001 Plus liegt bei 1.800 W. Mit dem mitgelieferten Netzteil könnt Ihr die 2.048-Wh-Batterie der Powerstation dann innerhalb von 1 Stunde von 0 auf 80 Prozent laden. Allerdings habt Ihr auch die Möglichkeit, die P2001 Plus über Solarpanels mit einer maximalen Gesamtleistung von 500 W oder den Autostecker aufzuladen. Allerdings solltet Ihr in diesen Fällen deutlich mehr Zeit einplanen.

Sicherheit geht vor bei Oukitel

Die mobile Powerstation bietet Euch mehrere Schutzmechanismen. Dazu zählen etwa ein Überlade- und Überhitzungsschutz. An der Seite befinden sich zudem vier Ventilatoren, damit die Oukitel P2001 Plus nicht überhitzt. Zusätzlich gibt der Hersteller an, dass die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien einen Lebenszyklus von bis zu 3.500 Auf- und Entladungen aufweisen.

Damit Ihr immer alles im Blick hat, befindet sich zudem ein LC-Display an der Frontseite. Über die intuitive Oukitel-App könnt Ihr zusätzliche Informationen erhalten.

Die Oukitel P2001 Plus lädt auch, wenn der Strom ausgefallen sein sollte. / © Oukitel

Die Oukitel P2001 Plus im Vorverkauf

Möchtet Ihr Euch die P2001 Plus bestellen, erhaltet Ihr als Vorbesteller einen Rabatt von 500 Euro. Allerdings gilt dieses Angebot nur bis zum 15. Juli. Ihr solltet Euch also besser beeilen, wenn Ihr hier noch sparen möchtet.

Affiliate Angebot Oukitel P2001 Plus Vorbesteller sparen für kurze Zeit 500 Euro!

Was haltet Ihr von der Oukitel P2001 Plus? Ist die tragbare Powerstation interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!