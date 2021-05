Google Nest Hub 2 im Test: Das zweite Mal ist immer besser

Sprachassistenten und Smart-Speaker finden sich in immer mehr Haushalten. Dabei wurden sie von cleveren Bluetooth-Speakern zu gängigen Schaltzentralen für die Abläufe im Haushalt. Google versucht dem Ganzen mit dem Nest Hub nun zum zweiten Mal einen Bildschirm aufzudrücken. Gelingt der Spagat zwischen Tablet und Smart-Speaker?

Bewertung

Pro ✓ Automatisierung der täglichen Routinen

✓ Holt Euren Haushalt in das Jahr 2021

✓ Keine Kamera

✓ Integrierter Soli-Chip Contra ✕ Keine Unterstützung für Amazon Prime Video

✕ Google Assistant tut sich noch immer schwer mit Akzenten

Display: Praktisch, aber kein großes Kino Der Google Nest Hub 2021 verfügt über einen 7-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.024 x 600 Pixeln. Dieser ist auf einem Lautsprecher mit einem 43,5-mm-Treiber angebracht. Das Gesamtgewicht des Geräts beträgt 558 Gramm, die Abmessungen liegen bei 177,4 x 120,4 x 69,5 Millimetern. Damit ist der Google Nest Hub nicht etwa wie der Nest mini fast unsichtbar, sondern will gesehen werden. Dabei orientiert er sich in seinem Design aber an den aktuellen Google-Geräten mit einer grauen Stoffbespannung. Laut Google besteht das Gehäuse zu 54 % aus recyceltem Kunststoff. Der Lautsprecher ist in den Farben Chalk, Charcoal, Sand und Mist erhältlich. / © NextPit Insgesamt erinnert das Design des Nest Hub sehr an ein Tablet, das auf einem Ständer steht. Allerdings könnt Ihr die Position des Bildschirms nicht verstellen. Die Ränder sind zudem echt groß, bieten dafür aber Platz für Bewegungs-, Licht- und Temperatursensoren. Auf der Rückseite befindet sich zudem die Lautstärketaste und der Schalter zum Ausschalten der Mikrofone. Wir haben insgesamt drei Mikrofone, die, wenn sie ausgeschaltet sind, eine rote LED-Leuchte am oberen Rand des Bildschirms aktivieren. Die Ränder des Nest Hub sind nicht dünn, aber in der Einfassung sind die wichtigsten Sensoren des Geräts untergebracht. / © NextPit Nun, Ihr könnt schon ahnen, dass die Displayqualität nicht das Highlight des Nest Hub ist, richtig? Der Lautsprecher verfügt zwar über ein Display zur Steuerung von Funktionen und Medienkonsum, das Ziel ist aber nicht, Euren Fernseher zu ersetzen. Die meiste Zeit habe ich den neuen Nest Hub in der Küche verwendet. Ein Ort also, an dem der Lautsprecher für mich den Unterschied ausmacht. Auf der Rückseite befindet sich der Eingang für das Netzkabel, das 140 cm lang ist. Ich habe mein Gerät in der Nähe meines Arbeitsbereiches in der Küche positioniert, denn so konnte ich beim Kochen problemlos Rezeptanweisungen und natürlich meine Lieblingsserie verfolgen. In diesem Raum habe ich auch zwei gut zugängliche Steckdosen, das hat geholfen. Der Eingang für das Netzkabel befindet sich auf der Rückseite des Nest Hub 2021 / © NextPit Zusätzlich zur Steckdose müsst Ihr den Assistenten an einem Ort mit guter Wi-Fi-Abdeckung platzieren, was in manchen Fällen einen Signalverstärker erfordert. Der Google Nest Hub bietet Euch eine Reihe von neuen Möglichkeiten zur Steuerung und zum Konsum von Medien, die Ihr mit dem Nest mini nicht habt. Die Bildqualität ist allerdings nicht das Highlight dieses Geräts. Das bedeutet aber nicht, dass wir es mit einem schlechten Bildschirm zu tun haben – im Gegenteil: Für alltägliche Aktivitäten ist das Display des Nest Hub mehr als ausreichend. Beispielsweise um Videos auf YouTube und Serien auf Netflix zu schauen.

Sprachassistent: Google Assistant mit Verständnisproblemen Eine der großen Voraussetzungen für die Nutzung des Nest Hub ist – neben Internetverbindung und Strom natürlich – die Nutzung in Verbindung mit der Google Home App. Ihr braucht also auf jeden Fall ein kompatibles Mobiltelefon mit Android oder iOS. Nach der Einrichtung des Nest Hub, die wirklich einfach und intuitiv ist, könnt Ihr Räume und Gerätegruppen auf Eurem Telefon steuern. Alles wird von Eurem Smartphone aus hinzugefügt, von Lampen bis hin zu anderen Smart-Devices. Und durch Routinen automatisiert Ihr Eure Aktionen. Wenn Ihr zum Beispiel "Guten Morgen" sagt, wird eine Reihe von Aktionen ausgelöst, die auf einem Muster oder Eurer individuellen Anpassung der Routine basieren. Darüber hinaus könnt Ihr mit Google Duo Anrufe an jeden Kontakt in Eurer Liste tätigen und mit der Funktion "Broadcast" eine Durchsage an die ganze Familie und andere Smart Speaker im Haus machen. Von Nachrichten bis hin zu Trivia-Spielen, Nest Hub bietet eine Show in Sachen Unterhaltung. / © NextPit Nest Hub bietet eine Vielzahl von Spielen und Unterhaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt Videos auf YouTube ansehen, Eure Lieblingspodcasts mit Spotify oder Google Podcast anhören und die Nachrichten Eurer wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften hören. Und natürlich könnt Ihr fast jeden Streaming-Dienst ansehen ... Aber: Großen Frust löste der Nest Hub bei mir aus, da er keine Amazon Prime Video-Serien wiedergeben kann. Der Support fehlt einfach! Okay, Disney+ und Netflix sind integriert, aber dennoch: Den größten Konkurrenten in der Smart-Screen-Branche nicht als Streaming-Partner zu haben, scheint ein ziemlich großes Verkaufsargument für Amazon Echo Show zu sein, oder? Ebenfalls frustrierend in Bezug auf den Nest Hub war die regelmäßige Verwirrung, die fast täglich aufgrund der Verständnisprobleme bei Sprachbefehlen auftraten. Dies ist nicht nur ein Problem des Google Assistant, praktisch alle virtuellen Assistenten sind noch nicht in der Lage, komplexere Phrasen oder unterschiedliche Akzente zu verstehen. Ich habe den Nest Hub auf Englisch verwendet, da meine Muttersprache Portugiesisch ist und ich in Deutschland lebe. So ist es oft fast unmöglich, nach dem Weg zu fragen, weil die Aussprache von Straßennamen oder sogar von Geschäften in der Nähe nicht stimmt. Das Gleiche passiert, wenn Ihr Anrufe tätigen wollt oder darum bittet, beispielsweise das Album eines brasilianischen Künstlers abzuspielen. In diesem Sinne funktioniert Alexa, die virtuelle Assistentin von Amazon, besser. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Nest Hub der zweiten Generation wirklich praktisch ist! Und das trotz kleiner Stotterer. Unterm Strich sind es aber weit mehr Vorteile als Probleme. Die Automatisierung der täglichen Routinen ist der größte Gewinn, den Ihr von dem Gadget erwarten könnt. Morgens aufzuwachen und in der Lage zu sein, einen Kaffee mit nur einem Sprachbefehl zu machen, ist jeden investierten Cent wert.

Hardware: Zweite Generation mit guten Upgrades Google hat den Nest Hub mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet als die Vorgängergeneration. Zudem kommt der Soli-Chip aus dem Pixel 4 zum Einsatz. Der Soli-Chip ist ein Radarsensor, der Bewegungen und Gesten erfassen und in Befehle umwandeln kann, die in der Software programmiert und als Aktionen interpretiert werden. Wir haben hier also nicht nur Sprach- oder Touch-Befehle, sondern auch Gesten! Das ist äußerst funktional für das Anhalten von Videos und Podcasts, wenn Eure Hände nass oder voller Kuchenteig sind. Zuerst war ich erschrocken, als ich feststellte, dass der Assistent mich, sobald ich morgens oder abends die Küche betrat, sofort vom Bildschirm mit einem "Guten Morgen!" oder "Guten Abend" begrüßte. Dann habe ich verstanden, dass die Bewegungssensoren die Funktion aktivieren, wenn sie meine Anwesenheit bemerken. Am Anfang verursacht das noch ein gewisses Unbehagen, aber da es sich nicht um Magie, sondern um Technologie handelt, gewöhnt man sich schließlich daran. Mit dem Soli-Radar könnt Ihr Inhalte durch bloße Bewegung pausieren, ohne Bildschirmtippen oder Sprachbefehle. / © NextPit Hinzu kommt der Standard Connected Home over IP (CHIP) oder "Matter", der das smarte Display mit anderen smarten Geräten verschiedener Hersteller verbindet. Beispielsweise mit Lampen, Jalousien, Fernsehern, Türschlössern, Sicherheitssystemen und Wi-Fi-Routern. In meinem Test habe ich den neuen Nest Hub mit Philips Hue und LE WiFi Smart Glühbirnen, Gosund Steckdosenadaptern, einem Sony Smart TV und einem Nest mini verwendet. Alles funktionierte super, die Zeit zwischen Sprachbefehl und Aktion betrug jeweils nur wenige Millisekunden. Hier bot der Nest Hub ein tolles Erlebnis. Die Steuerung der Hausbeleuchtung per Sprachbefehl oder beim Durchschreiten der Wohnungstür ist eine Erfahrung, zu der man nur schwer zurückkehren kann / © NextPit Schließlich ist eines der Verkaufsargumente des Nest Hub die Schlafüberwachungsfunktion, genannt Sleeping Sensing. Wenn Ihr den Nest Hub 2021 neben Eurem Bett aufstellt, sind die Licht- und Bewegungssensoren in der Lage, Veränderungen in der Beleuchtung und Unruhe zu erkennen und Berichte zur Schlafqualität zu liefern. Ich persönlich habe keinen Bedarf, das smarte Display im Schlafzimmer zu verwenden, da ich für solche Analysen lieber Wearables verwende. In meinem Fall das Xiaomi Mi Band 4. Google I/O 2021 im Recap Wenn Ihr jedoch kein Wearable während des Schlafs verwenden wollt, aber dennoch Informationen über die Qualität Eures Schlafs sucht, bietet der Nest Hub eine solche Funktion. Leider ist sie nicht so genau wie die Daten, die das Mi Band liefert. Außerdem muss man sagen, dass die Verwendung von Sleeping Sensing mit dem Fitbit Premium-Service verbunden ist und Ihr deshalb nach einem Jahr eine monatliche Gebühr zahlen müsst, um es weiterhin zu nutzen. Was die Privatsphäre dieser durch Sleeping Sensing erzeugten Daten angeht, ist der positive Punkt, dass die gesamte Verarbeitung lokal erfolgt. Zu keinem Zeitpunkt werden die Daten also an andere Server in der Cloud weitergegeben wird. Diese Daten können jederzeit über die Google Fit-App entfernt werden. Die Ergänzung des Google Nest Hub durch den Soli-Chip ermöglicht die Gestensteuerung von Medien und sogar die Regulierung des Thermostats auf Basis von Temperaturänderungen. (Leider konnte ich diese Funktion nicht testen) Das Ganze ist eine großartige Ergänzung der Hardware, da es die Funktionalität erweitert. Allerdings fühlt sich Sleeping Sensing eher wie eine Marketing-Kampagne für Fitbit an als eine Funktion, die man unbedingt im Menü eines Smart-Home-Geräts sehen möchte. Dennoch verdient es der neue Nest Hub, zu den Besten seiner Klasse zu gehören.

Klang: 50 Prozent mehr Bass als ein schlechter Speaker Genau wie die Bildschirmqualität des Next Hub der zweiten Generation ist auch die Audioqualität nicht spektakulär. Laut Google verfügt dieses smarte Display über einen verbesserten Lautsprecher, der in der Lage ist, Bässe in 50 % höherer Qualität wiederzugeben als das Vorgängermodell. Allerdings war der Speaker, auf den sich Google bezieht, nicht wirklich gut. Diese Optimierung scheint auf dem Papier also viel cooler, als im Alltag. Ja, Ihr könnt mit dem Nest Hub Musik mit einer hohen Lautstärke hören, die sogar Eure Nachbarn nervt. Abhängig von der Größe Eurer Wohnung und der Positionierung des Nest Hubs natürlich. Meine Küche ist recht klein, daher waren die Lautstärke und die Audioqualität recht solide. Wenn ich in der Wohnung unterwegs war, konnte ich Podcast-Inhalte und die morgendlichen Nachrichtenrunden problemlos verfolgen. Wichtig ist hier zu verstehen, dass der Google Nest Hub kein Smart Speaker mit Premium-Audioqualität ist. Um etwas mit besserem Klang zu erhalten, müsstet Ihr Euch für einen Smart Speaker wie den Nest Audio entscheiden. Der Nest Hub für 99 Euro leistet jedoch gute Arbeit.

Technische Daten Google Nest Hub 2 Hier seht Ihr die technischen Daten des Google Nest Hub: Spezifikationen Google Nest Hub 2. Gen. Prozessor Quad-Core 64-Bit 1,9 GHz ARM-CPU

Leistungsstarker Machine-Learning-Engine Bildschirm 7 Zoll

Auflösung 1024 x 600 Pixel

Berührungsempfindlich Kameras Nein Sensoren Soli-Sensor für Bewegung

EQ Umgebungslichtsensor

Temperatursensor Batterie 1,5 cm Kabel

15W Ladeadapter Begleitende App Google Home Audio Speaker mit 43,5 mm Treiber Mikrofone 3 Mikrofone mit großer Reichweite

Mikrofon-Aus-Schalter Technologie Eingebetteter Google-Assistent

Spracherkennungstechnologie (Voice Match)

Radar-Sensor Konnektivität 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi

Bluetooth 5.0

Eingebauter Chromecast Abmessungen und Gewicht 177,4 x 120,4 x 69,5 mm

558 g Farben Kreide, Holzkohle, Sand, Nebel Preis 99 Euro