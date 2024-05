Google Pixel 8a: Diese wichtige Funktion übernimmt das neue Handy vom Pixel 8

Das Pixel 8 (Test) und das Pixel 8 Pro (Test) von Google verfügen über eine Funktion, die sich "Find My Device"-Offline-Ortung nennt. Dies wird durch eine spezielle Komponente in diesen Geräten ermöglicht, die die Bluetooth-Verbindung auch dann herstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Jetzt sieht es so aus, als ob auch das neu eingeführte Pixel 8a über die gleiche Komponente verfügt.

Die neuesten Erkenntnisse des Entwicklers Mishaal Rahman (via Android Authority) deuten darauf hin, dass das Pixel 8a mit einer ähnlichen Hardwarekomponente ausgestattet ist, die notwendig ist, damit das ausgeschaltete Find My Device funktioniert.

Wie in der Android-14-API beschrieben, gibt es einen entdeckten Parameter in den Strings der Find My Device Funktion. Laut Rahman bedeutet der aktivierte Parameter, dass das Pixel 8a mit dem Chip oder der Komponente ausgestattet ist, die für die Offline-Ortung verwendet wird.

Sowohl das Google Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro verfügen über ein helleres Display, das Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz unterstützt. / © nextpit

Im Moment sieht es so aus, als ob die Funktion bereits vorhanden ist, aber Google hat sie noch nicht bestätigt und wird dies wahrscheinlich tun, sobald das Pixel 8a offiziell ab dem 14. Mai erhältlich ist. Es wäre auch nicht überraschend, wenn das Pixel 8a die Funktion "Find My Device" im ausgeschalteten Zustand unterstützen würde, da es mit dem Tensor-G3-Chipsatz und einer Bluetooth-Version ausgestattet ist, die auch im Pixel 8 Pro zu finden ist.

Darüber hinaus wird nicht nur Google die Offline-Suche für Smartphones übernehmen. Es wird erwartet, dass auch andere Hersteller wie Samsung in Zukunft eine ähnliche Funktion anbieten werden.

So funktioniert das ausgeschaltete Find My Device auf dem Pixel 8 (Pro)

Unabhängig davon hat Google eine neue Support-Seite über die ausgeschaltete Suche veröffentlicht. Darin wird beschrieben, dass das Pixel 8 über Find My Device geortet werden kann, nachdem es ausgeschaltet wurde oder sein Akku leer war, solange die Einstellungen auf "nur mit Netzwerk in stark frequentierten Gebieten" oder "in allen Gebieten" gesetzt wurden.

Was haltet Ihr davon, dass das Google Pixel 8a mit Offline-Ortung ausgeliefert wird? Habt Ihr vor, es zu kaufen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.