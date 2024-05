Ja, sehr, sehr lange habe ich gesucht. Irgendwo im Netz muss es das doch geben. Also den Ort, wo wir alle genauso gerne zusammenkommen wie einst einmal auf Facebook. Wo man sich austauscht, Menschen kennenlernt und wieder trifft usw. ...

Das Internet ist heute ein anderer Ort

... und jetzt hab ich endlich eingesehen: That's not gonna happen! Es kommt nicht, das Facebook-2.0-Portal, das alles besser macht, was auf Facebook über die Jahre aus dem Ruder gelaufen ist. Wir hängen menschlich irgendwie in so einer Zwischenwelt fest: Einerseits haben wir das Internet einigermaßen kapiert. Das bringt dann Leute dazu, es für sich, für ihren Populismus, ihre Häme, ihren Hass zu benutzen, weil einer der Lerneffekte ist, dass das Polarisieren und negativer Scheiß einfach besser funktionieren als alles andere. Andererseits kapieren wir aber immer noch ganz vieles nicht, oder sind schlicht von der Negativität eingeschüchtert.

Also ziehen wir uns zurück. Nicht zwingend aus dem Internet, aber vielleicht doch aus dem Teil des Internets, wo uns alle sehen – auch die, auf die wir so gar keinen Bock haben. Also suchen wir uns Rückzugsorte, die spezieller auf uns passen. Dort gibt es nicht das große Rundum-Glücklich-Paket, das Facebook in meinem verklärten Blick zurück einst war, aber man fühlt sich halt wohler.

Das zumindest ist das Gefühl, dass sich in mir breit macht, und was ich im Podcast natürlich entsprechend ausführe heute. Teilt mir gerne mit, ob Ihr es anders seht, aber ich persönlich werde nicht mehr an jeder Ecke bei jeder neuen Social-Media-Plattform begeistert aufheulen, weil ich dort ein neues Facebook vermute.

Ihr werdet sehen, dass die Folge gar nicht so mies gelaunt endet, wie es vielleicht den Anschein haben könnte, aber hört selbst. Ich bedanke mich für Euren Support, fürs Reinhören, Liken, Sharen und Bewerten – und wünsche Euch ein zauberhaftes Wochenende!

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Ihr könnt Euch aber auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: