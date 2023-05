Xiaomi MIUI: Werdet die Meister Eures Sperrbildschirms und Homescreens

Ihr wollt bunte Widgets, riesige App-Ordner, spektakuläre animierte Hintergrundbilder – und die Oberfläche Eures Xiaomi-Smartphones im wahrsten Sinne des Wortes umkrempeln? Okay, ich übertreibe ein wenig, aber hier sind ein paar Tipps, wie Ihr den Startbildschirm (und den Sperrbildschirm) Eures Xiaomi-Smartphones mit MIUI 14 individuell gestalten könnt.

MIUI 14, das Android-Overlay von Xiaomi, ist eine der vollgestopftesten Android-Oberflächen auf dem Markt. Die Anpassungsoptionen unterscheiden sich stark von denen, die Ihr bei Samsungs One UI, ColorOS von Oppo oder OnePlus und Stock Android wie auf den Google Pixel-Geräten vorfindet.

Inhaltsverzeichnis:

Den Bildschirmhintergrund ändern und die Super Wallpapers installieren.

Wir fangen mit den grundlegenden Dingen an. In MIUI haben wir statt Untermenüs in den Einstellungen eher jede Menge dedizierte native Apps, mit denen Ihr das Look&Feel anpasst.

Um den Bildschirmhintergrund zu ändern, müsst Ihr also eine dieser vorinstallierten Apps namens Themes aufrufen. Ich weiß, es ist sehr einfach und Ihr wisst wahrscheinlich alle, wie es geht.

Ihr könnt aus verschiedenen Kollektionen wählen, auch wenn Xiaomi eine "MIUI"-Auswahl mit den offiziellen Hintergrundbildern anbietet, die bei jeder neuen MIUI-Version veröffentlicht werden.

Xiaomi MIUI bietet eine Vielzahl von verschiedenen Themes. / © NextPit

Ihr könnt auch Eure eigenen Hintergrundbilder importieren – wie bei jedem anderen Smartphone. Und Ihr werdet sehen, dass diese Option besonders für die berühmten Super Wallpapers interessant ist.

Auch hier handelt es sich um etwas sehr Bekanntes und Beliebtes. Super Wallpapers sind animierte Hintergrundbilder (Live Wallpapers). Sie zeigen Szenen aus der Natur mit Landschaften oder sogar Planeten. Und wenn Ihr Euer Xiaomi-Smartphone entsperrt und den Startbildschirm aufruft, wird kontinuierlich ein großer Zoom-In- oder Zoom-Out-Effekt angewendet.

Xiaomis Super Wallpapers machen Spaß! / © NextPit

Die Animationen sind sehr schön, und der Effekt ist gelungen. Aber diese Funktion ist nicht standardmäßig auf allen Xiaomi-Smartphones verfügbar. Euer Modell muss über ein ausreichend startes SoC verfügen.

Ihr wollt mehr wissen? Dann werft doch einen Blick in unsere ausführliche Anleitung zu den Super Wallpapers und wie sie auf jedem Android-Smartphone funktionieren.

Das Design Eurer MIUI-Oberfläche ändern

Um das Theme von MIUI 14 zu ändern, ist der Ablauf genau derselbe wie bei den Hintergrundbildern: über die App "Themes".

Persönlich bedauere ich, dass Xiaomi die dynamischen Themen von Android 13 nicht implementiert hat. Diese Option ermöglicht es, die Farbe der gesamten Benutzeroberfläche mit den dominanten Farben Eures aktuellen Hintergrundbildes zu synchronisieren.

Aber wie immer bei Xiaomi kann man auch hier tüfteln. Und die Community ist mit vielen alternativen Designs sehr aktiv. Ich persönlich habe mich für das Theme "Pixel Go" entschieden, das etwas grob die Oberfläche eines Pixel-Smartphones von Google emuliert.

Aber meines Wissens nach kann man die dazugehörigen Icons weder auf dem Startbildschirm noch im Schnellzugriffsbereich haben. Das ist schade.

So passt Ihr den Xiaomi-Startbildschirm unter MIUI 14 an. / © NextPit.

Aktiviert/deaktiviert den App-Drawer und das Kontrollzentrum.

In MIUI 14 könnt Ihr zwischen drei verschiedenen Arten von Startbildschirmen wählen: klassisch, mit App-Drawer und Lite.

Der klassische Startbildschirm ist der, den jeder kennt, der schon einmal ein Xiaomi-Smartphone besessen hat. Er erinnert ein bisschen an iOS.

Der Startbildschirm mit einem App-Drawer ermöglicht es Euch, nach oben zu swipen, um auf all Eure installierten Apps zuzugreifen. Dieser Modus gefällt mir am besten, weil er die Navigation viel intuitiver macht.

Der Lite-Modus hat größere Symbole und ist damit beispielsweise für Senioren oder Kinder geeignet, die Schwierigkeiten mit der Bedienunghaben. Ihr habt hier weniger Apps auf dem Bildschirm, sie sind mit den großen Symbolen leichter zu öffnen, und dank größerer Schrift ist die Lesbarkeit verbessert.

Geht zu Einstellungen und dann zu Startbildschirm. Tippt erneut auf Startbildschirm. Wählt die Option Mit App-Drawer

Hier seht Ihr, wie Ihr den Startbildschirm von MIUI 14 anpasst und beispielsweise den App-Drawer aktiviert. / © NextPit

Der letzte Punkt, den Ihr anpassen könnt, ist das Kontrollzentrum. Im Grunde könnt Ihr Euch für ein altmodisches Schnellzugriffsmenü entscheiden. Benachrichtigungen und Verknüpfungen werden dann in einem Bereich zusammengefasst. Ein Swipe nach unten reicht aus, um das Fenster zu öffnen.

Ihr könnt Euch aber auch für die neue Version entscheiden, die das Benachrichtigungsfenster und das Kontrollzentrum trennt. Ihr müsst dann von der linken Seite des Bildschirms nach unten zu den Benachrichtigungen und von der rechten Seite zum Kontrollzentrum swipen.

Ich bevorzuge die erste Option, weil sie intuitiver ist. Aber auch hier habe ich an anderer Stelle eine vollständige Anleitung erstellt, wie Ihr den Stil des Kontrollzentrums in MIUI14 ändern könnt.

So ändert Ihr den Stil des Kontrollzentrums in MIUI:

Geht zu Einstellungen und dann zu Benachrichtigungen & Kontrollzentrum. Blättert zu Kontrollzentrum-Stil. Entscheidet Euch für die Neue Version.

So ersetzt Ihr das Control Center durch das alte Benachrichtigungsfenster. / © NextPit

Fügt Widgets und riesige Ordnersymbole hinzu.

Leider kommt mit jeder neuen Version von MIUI die Ernüchterung. Xiaomi wirbt mit vielen vielversprechenden neuen Funktionen. Aber die große Mehrheit von ihnen bleibt exklusiv für die chinesische Version des Betriebssystems.

Das gilt auch für die neuen Widgets von MIUI 14, die es nicht nach Europa schaffen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, Custom Widgets über Anwendungen von Drittanbietern zu installieren (KWGT, falls Ihr das kennt). Aber ich bräuchte einen ganzen Artikel, um Euch das alles zu erklären. Wenn Ihr Interesse habt, könnte ich das Thema vertiefen.

Eine der wenigen Neuerungen von MIUI 14, die es in die europäischen ROMs geschafft haben, sind jedoch die riesigen App-Ordner. Ihr könnt große Icons für Eure gebündelten Apps erstellen.

So klappt's:

Erstellt einen App-Ordner (längeres Drücken auf eine App > auf eine andere App ziehen > loslassen). Haltet den Ordner lange gedrückt. Tippt auf Ordner bearbeiten. Wählt zwischen den Größen: Normal, Erweitert, XXL.

So erstellt Ihr große Ordner unter MIUI 14. / © NextPit

Den Sperrbildschirm und das Always-on-Display anpassen

Beim Always-on-Display müsst Ihr Euch durchbeißen, denn die deutsche Übersetzung von MIUI ist teilweise etwas gewöhnungsbedürftig. Findet hier das Untermenü mit der Bezeichnung: "Immer anzeigen und Sperrbildschirm".

Dort könnt Ihr Euch dann dafür entscheiden, das Always-on-Display zu aktivieren, indem Ihr den entsprechenden Schieber aktiviert. Anschließend müsst Ihr nur noch das Hintergrundbild anpassen. Ihr könnt hier beispielsweise ein persönliches Bild aus Eurer Galerie hinzufügen, auch wenn ich Euch davon abraten würde. Alle meine Versuche sind fehlgeschlagen, und ich hatte immer ein viel zu kleines Bild auf schwarzem Hintergrund.

Wählt stattdessen lieber eine der vielen Standard-Uhren und -Hintergründe. Achtet auch darauf, dass Ihr die Option für das Carousel-Hintergrundbild deaktiviert, damit Ihr nicht versehentlich Eure Ordnerfotos anzeigt.

Schließlich könnt Ihr auch einen Shortcut hinzufügen, um die Kamera schnell zu starten, ohne den Bildschirm entsperren zu müssen. Seltsamerweise ist diese Option standardmäßig nicht aktiviert – dabei ist sie einfach mega-praktisch!

Screenshots Einstellungen MIUI 14 Xiaomi-Startbildschirm anpassen / © NextPit

Ihr habt kein Xiaomi-Smartphone oder sucht nach einem ähnlichen Artikel für Eure Freunde? Dann werft doch einen Blick auf unsere Anleitung zur Anpassung des Startbildschirms Eures Samsung-Smartphones oder unsere Anleitung zur Anpassung des Startbildschirms Eures iPhones.

Was haltet Ihr von diesen Tipps? Kennt Ihr noch andere Möglichkeiten, den Startbildschirm von Xiaomi-Smartphones anzupassen? Was denkt Ihr über das Design von MIUI 14 und die Anpassungsmöglichkeiten? Bevorzugt Ihr eher eine "überladene" Benutzeroberfläche oder eher einen schlichten Look à la Stock-Android?