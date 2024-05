Ihr sucht nach kabellosen Kopfhörern, mit denen Ihr Eure Musik auch dann hören könnt, wenn Ihr durch tosenden Lärm müsst? nextpit hat die besten Kopfhörer von Sony, Bose, Apple und Jabra mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) getestet und verglichen. Findet in diesem Vergleich heraus, welches Paar True Wireless In-Ears für Euch geeignet ist.

Die besten In-Ear-Kopfhörer 2024 im Vergleich

Inhaltsverzeichnis:

Kaufberatung: Welche Kriterien sollten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC erfüllen?

Die Größe der kabellosen Kopfhörer

Intra, Semi-Intra, Open Fit oder Open Ear?

Intra: Die Kopfhörer haben eine Otoplastik, meist aus Silikon, die in Euren Gehörgang eingeführt wird und diesen verschließt (Beispiel: Sony WF-1000XM5, Sennheiser Momentum TW 4).

Die Kopfhörer haben eine Otoplastik, meist aus Silikon, die in Euren Gehörgang eingeführt wird und diesen verschließt (Beispiel: Sony WF-1000XM5, Sennheiser Momentum TW 4). Semi-Intra: Wie oben, aber das Ohrpassstück dringt weniger tief in Euren Gehörgang ein (Beispiel: Apple AirPods Pro 2, Nothing Ear).

Wie oben, aber das Ohrpassstück dringt weniger tief in Euren Gehörgang ein (Beispiel: Apple AirPods Pro 2, Nothing Ear). Open fit: Kein Eindringen in den Gehörgang. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel und versperren den Eingang zum Gehörgang (Beispiel: Apple Airpods 3).

Kein Eindringen in den Gehörgang. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel und versperren den Eingang zum Gehörgang (Beispiel: Apple Airpods 3). Open Ear: Das Gegenteil von In-Ear-Format. Die Kopfhörer

Die Audioqualität von kabellosen Kopfhörern

Sind die Kopfhörer Hi-Res-zertifiziert?

Es gibt Dateiformate mit mehr oder weniger hoher Auflösung. Hi-Res-Formate (FLAC, ALAC) haben eine höhere Auflösung und damit eine bessere Qualität als Nicht-Hi-Res-Formate (mp3, AAC). 3 Elemente, die Ihr beachten solltet.

Bit-Tiefe (bit depth).

Abtastrate (sample rate)

Bitrate (bitrate)

Bit-Tiefe (Bit Depth) Samplerate (sample rate) Max. Bitrate mp3 16-bit 44,1 kHz 320 kbps CD-Qualität 16 Bit 44,1 kHz 1411 kbps Hi-Res 24 Bit 48 / 96 / 192 kHz 9216 kbps

Hi-Res bezeichnet alles, was höhere Werte als "CD-Qualität" hat. Je höher diese Werte sind, desto weniger komprimiert ist der Sound und desto besser ist seine Auflösung oder Qualität. Allerdings ist die Datei auch größer. Daher ist ein guter Codec erforderlich, um den Verlust von Details bei der Übertragung über Bluetooth zu vermeiden.

Der Bluetooth-Codec

Die Übertragung von Ton über Bluetooth ist von Natur aus "lossy". Das Signal wird komprimiert und das führt zu einem Verlust an Details und damit an Qualität. Je besser der Codec ist, desto weniger Kompression gibt es. Ideal ist ein "lossless" Codec, der nur sehr wenig Verlust verursacht. Ein bisschen Verlust gibt es aber immer.

Schaut Euch diesen Leitfaden zu den verschiedenen Bluetooth-Codecs an.

Bit-Tiefe Abtastrate Maximale Bitrate Lossy/lossless? SBC 16 Bit 44,1 kHz 345 kbps Lossy AAC 16 Bit 44,1 kHz 256 kbps lossy aptX 24-Bit 48 kHz 384 kbps lossy aptX HD 24 Bit 48 kHz 576 kbps lossy aptX Adaptive 24-Bit 96 kHz 420 kbps lossy aptX lossless 16 Bit 44,1 kHz 1200 kbps lossless (CD-Qualität), lossy (Hi-Res) LDAC 24-Bit 96 kHz 990 kbps lossless (CD-Qualität), lossy (Hi-Res) LHDC 24-Bit 96 kHz 900 kbps lossless (CD-Qualität), lossy (Hi-Res).

Der Frequenzgang

Der Frequenzbereich, den die Kopfhörer wiedergeben können. 20 bis 20.000 Hz im Durchschnitt, was dem entspricht, was das menschliche Ohr wahrnehmen kann. Je größer der Frequenzgang, desto mehr Spielraum habt Ihr, um den Klang über den Equalizer zu korrigieren und bestimmte subtilere Klänge in Euren Songs wahrzunehmen.

Die Klangsignatur von kabellosen Kopfhörern

Ein Song besteht aus drei Hauptfrequenzen: Bässe, Mitten und Höhen. Je nachdem, welche Frequenzen von den Kopfhörern hervorgehoben werden, ergibt sich eine Kurve. Diese Kurve entspricht der Klangsignatur von True-Wireless-Kopfhörern.

Am besten ist es, Kopfhörer mit einer neutralen Signatur (flache Kurve) zu haben, da der Klang dann am genauesten wiedergegeben wird. Und es ist einfacher, ihn mit einem Equalizer zu verändern. Aber man kann einen Charakterzug nicht vollständig über den Equalizer "auslöschen". Der Großteil der musikalischen Botschaft liegt in den Mitteltönen (Instrumente, Stimmen).

Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bei kabellosen Kopfhörern

Kopfhörer nehmen Umgebungsgeräusche über Mikrofone auf und leiten sie umgekehrt an die Ohren weiter (man spricht von Phasenumkehr). ANC gleicht die Geräusche aus und Ihr hört sie nicht mehr.

Je mehr Mikrofone die Kopfhörer haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass die ANC wirksam ist. Eine manuell einstellbare Geräuschunterdrückung ist auch besser als eine rein automatische ANC.

Darüber hinaus gibt es auch einen Transparenzmodus. Er verstärkt die Umgebungsgeräusche, damit Ihr Eure Umgebung bewusst wahrnehmen könnt. Hier kommt es auf die Natürlichkeit der verstärkten Geräusche an. Oftmals hat man einen Blaseffekt und Verzerrungen, die unangenehm sein können.

Die Funktionen von kabellosen Kopfhörern

Diese Liste ist völlig willkürlich und subjektiv:

Multipoint-Bluetooth: Ihr könnt Eure Kopfhörer mit mindestens zwei Geräten gleichzeitig koppeln.

Ihr könnt Eure Kopfhörer mit mindestens zwei Geräten gleichzeitig koppeln. Trageerkennung: Die Kopfhörer erkennen, wenn Ihr sie aufsetzt und vom Kopf nehmt, und können die Musik automatisch pausieren oder in den Standby-Modus schalten, um den Akku zu schonen.

Die Kopfhörer erkennen, wenn Ihr sie aufsetzt und vom Kopf nehmt, und können die Musik automatisch pausieren oder in den Standby-Modus schalten, um den Akku zu schonen. IP-Schutz: Ihr solltet wasser- und staubdichte Kopfhörer mit einer Schutzklasse von mindestens IP54 wählen.

Ihr solltet wasser- und staubdichte Kopfhörer mit einer Schutzklasse von mindestens IP54 wählen. Equalizer : Ein Fünf-Band-Equalizer ist ein Ideal, das viel zu selten angeboten wird. Er ermöglicht es Euch, Euer Klangerlebnis zu personalisieren.

Ein Fünf-Band-Equalizer ist ein Ideal, das viel zu selten angeboten wird. Er ermöglicht es Euch, Euer Klangerlebnis zu personalisieren. Mikrofonqualität: Ihr werdet Eure Kopfhörer wahrscheinlich auch zum Telefonieren verwenden. Und die Mikrofonqualität der meisten Kopfhörer ist sehr schlecht.

Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC 2023

Die besten kabellosen Kopfhörer mit ANC: Jabra Elite 10

Der Jabra Elite 10 ist mein Lieblingskopfhörer des Jahres. / © nextpit

Die Jabra Elite 10 im ausführlichen nextpit-Test

Die Jabra Elite 10 sind definitiv mein Lieblingskopfhörer des Jahres. Jabra hat endlich das einzige Manko beseitigt, das sie daran gehindert hat, sich gegen die Platzhirsche wie Sony oder Bose durchzusetzen. Die Fortschritte bei der aktiven Geräuschunterdrückung sind unbestreitbar und es gibt nichts mehr, was Jabra von seinen High-End-Konkurrenten trennt. Überdies bieten diese Kopfhörer ein schlankes Design, eine hervorragende Audioqualität und eine ordentliche Akkulaufzeit.

Das skandinavische Design mit seiner minimalistischen Seite und den schlichten Farben funktioniert immer noch hervorragend. Die Jabra Elite 10 gehören zu den komfortabelsten Kopfhörern, die ich je getestet habe. Sie sitzen sehr gut im Ohr und gehören zu den leichtesten in dieser Auswahl.

Es gibt eine Vielzahl von Funktionen wie Multipoint, Trageerkennung und Mono. Die Audioqualität ist ebenfalls sehr gut. Aber die Kopfhörer verzichten auf HD-Audio-Codecs und beschränken sich auf SBC/AAC.

Die Akkulaufzeit ist ebenfalls klasse und liegt im oberen Mittelfeld des Marktes.

Zusammenfassung Kaufen Jabra Elite 10 Pro Schlichtes Design und elegante Farben

Sehr komfortabel zu tragen und unauffällig

Enorme Fortschritte bei der Geräuschunterdrückung

Sehr gute Akkulaufzeit

IP57-zertifiziert

Kabelloses Aufladen Contra Kein HD-Codec

Audiosignatur ist standardmäßig zu höhenlastig

Jabra Sound+ App nicht sehr umfangreich Jabra Elite 10

Die beste Alternative: Sony WF-1000XM5

Die Sony WF-1000XM5 sind eine exzellente Alternative zu den besten kabellosen Kopfhörern mit ANC. / © nextpit

Die Sony WF-1000XM5 im ersten nextpit-Test

Die Sony WF-1000XM5 sind die neuesten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung von Sony. Mit ihrem minimalistischen und kompakten Design bieten sie einen guten Sitz und Tragekomfort.

Die neuen Treiber und Prozessoren sorgen für eine ausgewogene Audioqualität mit großzügigen Bässen und einer brillanten Räumlichkeit. Der HD-LDAC-Codec ist natürlich weiterhin mit von der Partie. Die aktive Geräuschunterdrückung ist ebenfalls sehr effektiv, dank der drei Mikrofone in jeder Hörmuschel.

Die Akkulaufzeit ist ein weiteres Highlight, mit 8 Stunden Hörgenuss mit ANC und bis zu 36 Stunden mit der Ladebox. Mit all diesen Funktionen ist der Sony WF-1000XM5 eine großartige Option für alle, die nach einem hochwertigen kabellosen Kopfhörer mit ANC suchen.

Die beste Audioqualität: Sennheiser True Momentum TW 4

Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 sind die Champions in Sachen Audioqualität / © nextpit

Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 im ausführlichen nextpit-Test

Die Sennheiser Momentum True Wireless 4 sind kabellose High-End-Kopfhörer, die mit ihrer bemerkenswerten Klangqualität ihrem Namen alle Ehre machen. Dies wird vor allem durch die Unterstützung von HD-Codecs wie aptX lossless ermöglicht. Sie bieten außerdem eine gute Akkulaufzeit von über sieben Stunden und sind mit Bluetooth LE Audio kompatibel.

Mit den Sennheiser Momentum True Wireless 4 profitiert Ihr von einer neutralen Klangsignatur, welche die hervorragende Klangqualität noch verstärkt. Ihr solltet nur bedenken, dass aptX lossless noch nicht von allen Smartphones unterstützt wird und dass die aktive Geräuschunterdrückung nicht auf dem Niveau von Bose, Apple oder Sony ist.

Die Kopfhörer zeichnen sich zudem durch ihr einzigartiges Design und eine umfangreiche Companion-App mit einem Fünf-Band-Equalizer und anpassbaren Touch-Bedienelementen aus.

Zusammenfassung Kaufen Sennheiser Momentum True Wireless 4 Pro Ausgezeichnete Audioqualität

Bluetooth HD-Codecs (aptX HD/adaptive/lossless)

Kompatibel mit Auracast und LE Audio

Sehr gute Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Zertifiziert nach IP54 Contra Rauschunterdrückung in irgendeiner Form

aptX lossless noch nicht weit genug verbreitet, um relevant zu sein

Formfaktor, der unbequem sein kann

Hoher Preis Sennheiser Momentum True Wireless 4

Die besten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC für Apple: AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 haben berührungsempfindliche und kapazitive Oberflächen für die ANC- und Lautstärkeregelung / © nextpit

Apple AirPods Pro 2 im ausführlichen Test von nextpit

Die AirPods Pro 2 sind die besten Apple-Kopfhörer, wenn Ihr mit Eurem Apple-Konto Musik auf Eurem iPhone über Apple Music hören wollt. Kurz gesagt: Wenn Ihr unbekümmert im Apple-Ökosystem abtaucht, wird dieser Test nichts für Euch ändern. Kauft die AirPods Pro 2, das ist die einfachste und logischste Lösung.

Die Geräuschunterdrückung ist einfach exzellent. Sie ist mindestens so gut wie die der Sony WF-1000XM4, wenn nicht sogar besser. Apple hat hier wirklich eine Meisterleistung vollbracht, obwohl das ANC leider nicht einstellbar ist.

Und das ist das eigentliche Manko der AirPods Pro 2. Alles läuft auf Autopilot, Ihr könnt fast nichts anpassen. Die Audioqualität ist sehr gut, aber auch sehr grundlegend, mit dem einfachen AAC-Codec. Lossless Audio (verlustfreies Audio) wird nicht unterstützt, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht.

Spatial Audio ist dagegen ein echter Erfolg. Wenn Ihr ein iPhone habt, ist die Benutzererfahrung sehr "seemless". Das Pairing findet automatisch statt, der Equalizer arbeitet automatisch, die aktive Geräuschunterdrückung ist automatisch. Alles wird für Euch erledigt. Es ist einfach. Es ist plug and play.

Zusammenfassung Kaufen Apple AirPods Pro 2 Pro Ergonomisches und komfortables Design

Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung (ANC).

Klangtreue Audiosignatur

Ordentliche Akkulaufzeit

Sehr cooles räumliches Audio

Trage-Detektor

Schutzklasse IPX4

Kabelloses Aufladen Contra Lossless-Audio wird nicht unterstützt.

Keine HD-Codecs, nur AAC

Personalisierung ist zu begrenzt

Für Android nahezu unbrauchbar Apple AirPods Pro 2

Die kabellosen Kopfhörer mit der besten aktiven Geräuschunterdrückung: Bose QC Ultra Earbuds

Die Oberfläche der Bose QuietComfort Ultra Earbuds ist berührungsempfindlich. / © nextpit

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds im ausführlichen Test von nextpit

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds haben eigentlich das Zeug zum Testsieger, was beim Preis von 349,95 (UVP) grundsätzlich auch erwarten darf. Allerdings erlaubt sich Bose ein paar Patzer, indem die Buds weder Multipoint unterstützen, noch über eine kabellos aufladbare Ladebox verfügen.

Lässt man diesen Fauxpas beiseite, erhaltet Ihr sehr gute In-Ears, die vor allem bei der aktiven Geräuschunterdrückung außergewöhnlich gut abschneiden und die versammelte Konkurrenz von Jabra über Apple bis Sony hinter sich lässt. Die Bose QC Ultra Earbuds sind IPX4-zertifiziert und sind sehr hochwertig verarbeitet, sind allerdings auch ziemlich massiv und klobig im Design.

Positiv fällt auf, dass die Earbuds den adaptiven aptX-Audiocodec von Qualcomm unterstützen. Davon abgesehen hat sich technisch nicht sonderlich viel gegenüber den Bose QC Earbuds II getan. Im Test lobt Kollege Antoine zudem den 360° Immersive Sound, der vor allem im stationären Gebrauch überzeugen kann.

Mit ANC halten die Akkus bis zu sechs Stunden durch und dank der Ladebox könnt Ihr die Teile noch dreimal komplett aufladen. Wollt Ihr das derzeit beste Paar Earbuds in Sachen ANC nutzen, kommt Ihr an den Bose QuietComfort Ultra Earbuds kaum vorbei. Generell halten wir den Preis aber für zu hoch angesetzt, selbst wenn Ihr sie aktuell immerhin schon für etwa 295 Euro bekommen könnt.

Zusammenfassung Kaufen Bose QuietComfort Ultra Earbuds Pro Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung

Interessanter immersiver 360°-Sound

Solide Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Adaptiver aptX-Codec

IPX4

Umfassende App Contra Massives Design

Übertriebener Preis

Kein Multipoint

Kein drahtloses Aufladen Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Die besten kabellosen Kopfhörer mit ANC für den Sport: Jabra Elite 8 Active

Der Formfaktor der Jabra Elite 8 Active, der einem Gitarren-Plektrum nachempfunden ist, ist sehr diskret und kompakt. / © nextpit

Die Jabra Elite 8 Active im ausführlichen Test von nextpit

Die Jabra Elite 8 Active sind die besten kabellosen Kopfhörer für den Sport. Die Kopfhörer sind nach IP68 zertifiziert, was bedeutet, dass Ihr sie auch bei Eurem sportlichen Schweißausbruch problemlos nutzen könnt. Sie halten allen Wetterbedingungen stand und Ihr könnt sie sogar bis zu einer Tiefe von 1,50 m unter Wasser tragen.

Aber auch außerhalb des sportlichen Einsatzes sind die Jabra Elite 8 Active hervorragende kabellose Kopfhörer. Die Audioqualität kann sich wirklich sehen (oder hören) lassen. Ihre Akkulaufzeit von über sieben Stunden mit aktiviertem ANC gehört zu den solidesten auf dem Markt. Die physischen Bedienelemente sind intuitiv und ihr kompaktes, unauffälliges Design sorgt dafür, dass sie auch ohne Silikonflügel gut im Ohr sitzen sowie einen bequemen Tragekomfort bei längeren Sessions bieten.

Die Geräuschunterdrückung hinkt im Vergleich zu den besten auf dem Markt allerdings etwas hinterher. Allerdings sind die Kopfhörer von Apple, Bose oder Sony, die eine bessere Geräuschunterdrückung bieten, auch deutlich teurer als die Jabra Elite 8 Active.

Die Jabra Elite 8 Active unterstützen die Codecs SBC und AAC, Dolby Atmos für 360°-Audio sowie Multipoint. Die Akkulaufzeit beträgt ziemlich genau acht Stunden mit ANC und 14 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung. Mit der IP54-zertifizierten Ladebox könnt Ihr sogar bis zu 56 Stunden Musik hören.

Zusammenfassung Kaufen Jabra Elite 8 Active Pro Robustes, wasserdichtes Design mit IP68-Zertifizierung.

Erkennung von Anschlüssen, Multipoint

Sehr solide Akkulaufzeit

Intuitive physische Bedienelemente

Hyperkomplette Jabra Sound+-App

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Nicht die beste aktive Geräuschunterdrückung auf dem Markt

Kein HD-Codec Jabra Elite 8 Active

Die besten kabellosen Kopfhörer mit ANC unter 150 Euro: Nothing Ear

Nothing hat seine Audiosignatur überarbeitet die nun ausgewogener ist. / © nextpit

Dier Nothing Ear im ausführlichen Test von nextpit

Die Nothing Ear ersetzen die sehr guten Nothing Ear (2). Ich weiß, diese Nomenklatur ist seltsam. Aber die Nothing Ear bieten eindeutig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Auswahl.

Sie sind Hi-Res-zertifiziert und unterstützen die Codecs LDAC und LHDC 5.0, um HD-Musik unter den besten Bedingungen zu hören. In Bezug auf die Audioqualität hat Nothing seine Audiosignatur deutlich verbessert. Die Wiedergabe ist viel ausgewogener und die Gesamtqualität ist besser.

Auch die aktive Geräuschunterdrückung ist sehr gut. Es ist immer noch eine Stufe hinter Apple, Sony und Bose. Aber für den Preis ist es ultra-akzeptabel. Die Akkulaufzeit von 5,2 Stunden ist ausreichend, ohne durch die Decke zu gehen, und eine Schnellladefunktion gibt es auch.

Schließlich gefällt mir das transparente Design immer noch sehr gut. Die Kopfhörer sind kompakt, leicht und bequem. Sie sind nach IP54 zertifiziert, also auch für den Sport geeignet. Das Gehäuse ist ebenfalls wasserdicht und nach IP55 zertifiziert. Die Nothing-X-App ist vielleicht die beste auf dem Markt und der fortschrittliche Equalizer ermöglicht Euch eine völlig neue und weitreichende Kontrolle über Euren Sound.

Zusammenfassung Kaufen Nothing Ear Pro Hi-Res-zertifiziert

LDAC- und LHDC-5.0-Codecs

Viel ausgewogenere Audiosignatur

Gute aktive Geräuschunterdrückung

Solide Akkulaufzeit Contra Design wie beim Vorgängermodell

Nicht die beste passive Isolierung Nothing Ear

Die besten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC für unter 100 Euro: Nothing Ear (a)

Die Ladebox der Nothing Ear (a) ist unkonventionell und etwas unpraktisch. / © nextpit

Die Nothing Ear (a) im ausführlichen Test von nextpit

Die Nothing Ear (a) sind der Nachfolger der Nothing Ear (1), die vor zwei Jahren auf den Markt kamen. Für weniger als 99 Euro sind sie ebenfalls Hi-Res-zertifiziert und unterstützen auch den LDAC-Codec, aber nicht den LHDC.

Außerdem gibt es eine effektive aktive Geräuschunterdrückung und fast alle Funktionen der teureren Nothing Ear. Das bedeutet, dass Ihr den erweiterten Equalizer und die Schnellladefunktion verliert.

Das Design ist ziemlich einzigartig und sieht aus, als wären die Kopfhörer in einem Vakuum verpackt worden. Wie eine altmodische Spielzeug-Verpackung. Besonders gelungen ist die knallgelbe Farbe, auch wenn es (vorerst) eine limitierte Auflage bleibt.

Zusammenfassung Kaufen Nothing Ear (a) Pro Hohe Klangqualität dank LDAC und Hi-Res-Zertifikat

Leistungsstarkes, adaptives ANC

Dual-Pairing und Low-Latency-Modus

Quick-Charging und kabelloses Aufladen Contra Lade-Etui ein wenig fummelig

Akkulaufzeiten nur durchschnittlich

Neigen dazu, basslastig zu sein

Gelbe Farbvariante vorerst limitiert Nothing Ear (a)

Was haltet Ihr von dieser Auswahl der besten True-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung? Ist ANC für Euch ein wichtiges Kaufkriterium, so wie es für mich der Fall ist? Welche Marke oder welches Modell hätte Eurer Meinung nach einen Platz in dieser Auswahl verdient? Denkt Ihr, dass wir noch teurere Modelle für über 300 Euro testen und vergleichen sollten?

Um noch mehr zu erfahren, könnt Ihr Euch unsere Auswahl der besten kabellosen Kopfhörer für 2024 ansehen. Schaut Euch auch unseren umfassenden Leitfaden an, um alles über Audio-Codecs zu erfahren.