Erneut dreht sich alles um künstliche Intelligenz in unserer kleinen Tech-WG. Kein Wunder, denn sowohl beim OpenAI Spring Event als auch der Google I/O wurde uns offenbart, wie KI schon ganz bald absolut massentauglich wird. Wir hatten daher in der heutigen Folge einiges zu besprechen.

Es sind wieder spannende Zeiten für Tech-Begeisterte, gerade, wenn es ums Thema KI geht. Schon letzte Woche ließ Apple beim iPad-Event erahnen, dass auch das Unternehmen aus Cupertino ganz bald schon die KI-Tür sperrangelweit aufreißen wird. Möglich, dass künftig beim iPhone dann auf die Plattformen von OpenAI oder aber Google zurückgegriffen wird.

Und genau um diese beiden Unternehmen geht es auch in der heutigen Folge, denn sowohl OpenAI mit seinem Spring-Event als auch Google mit der Entwicklerkonferenz Google I/O hatten wahnsinnig viel zu erzählen und zu demonstrieren.

OpenAI legt stark vor, Google kontert fast noch stärker

Am Dienstag legte OpenAI vor und enthüllte GPT-4o. Klingt erst einmal wenig spektakulär, aber spätestens die Demonstrationen ließen uns die Kinnladen flott herunterklappen. Wer den Film "Her" gesehen hat, oder die künstlichen Sprachassistenzen aus anderen Science-Fiction-Klassikern kennt, wird sich an diese Streifen erinnert fühlen. ChatGPT spricht mit uns, ist sehr flott dabei, ein wenig flirty und wirklich auf einem ganz anderen Level als all das, was uns Siri, Alexa und ein Google Assistant derzeit bieten.

Einen Tag später war dann Google an der Reihe, berichtete bei seiner ersten Keynote ausschließlich über die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, präsentierte uns spannende Features wie Overview, die Plattform Gemini Nano und natürlich seine eigene Vision davon, wie KI dafür sorgt, dass wir schon bald viel intelligenter im Netz suchen. Project Astra schließlich knüpfte dann sogar an das an, was OpenAI mit GPT-4o auffährt.

Spannend ist, dass beide Unternehmen unterschiedliche Ansätze wählen, wie man die KI vorantreibt, beide aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die künstliche Intelligenz dann in unser aller Leben einziehen kann. AI for the Masses, quasi. Vielleicht sind es heute noch eher tech-affine Menschen, die sich damit auseinandersetzen, oder auch Studierende, die wie selbstverständlich auf ChatGPT zurückgreifen. Mit den neuen unter der Woche gezeigten Technologien wird das Nutzen der künstlichen Intelligenzen aber so kinderleicht, dass wirklich jeder damit umgehen können wird.

Das wird arg spannend und ja, natürlich hatten wir daher viel zu bereden in der Casa Casi in dieser Woche. Ich glaube, wir haben einen angenehmen Mix aus Unterhaltung und Information für Euch aus dem Hut gezaubert und hoffen, dass Ihr viel Spaß mit der Folge habt. Und klar: Wie immer freuen wir uns auf Bewertungen, Shares, Kritik und generell Feedback.

Show Notes

