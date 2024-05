Dreame, der für Top-Saugroboter bekannte Hersteller, erweitert seine Produktpalette mit seinem ersten Mähroboter. Der A1 schafft Rasenflächen von 2.000 m² bei maximalen Steigungen von 45 Prozent. Das Besondere am Mähroboter: das Modell kommt ohne Begrenzungsdraht aus und nutzt eine für Mähroboter einzigartige Navigations-Art. Um welche es sich handelt und ob sich der Kauf des 2.000 Euro teuren Mähroboters lohnt, verrät Euch nextpit im ausführlichen Test.

Viele Einstellungsmöglichkeiten an Roboter und App

Das Setup des 12 kg schweren Roboters ist denkbar einfach: WLAN- und Bluetooth-Verbindung herstellen, Firmware-Update durchführen, und der A1 ist startklar. Das beste: Es gibt keinen Begrenzungsdraht oder GPS. Dreame verbaut mit der LiDAR-Laser-Navigation die gleiche Navigations-Technologie, die bei Saugrobotern zum Einsatz kommt. Habt Ihr den Dreame A1 in der App hinzugefügt, geht es an den Kartierungsprozess.

Der A1 ist IPX6-zertifiziert. Ihr könnt die Außen- und Unterseite also ganz einfach mit einem Wasserschlauch abspülen. Am Roboter gibt es unter der Haube einen Drehregler und Tasten, um das Gerät ohne App zu steuern. Hier stellt Ihr die Schnitthöhe und Mähpläne ein und nehmt Regen- und Frost-Einstellungen vor. Viel wichtiger ist die vierstellige PIN, die Ihr erstellt. Hebt Ihr den Roboter für mehrere Sekunden hoch, ertönt ein schriller Alarm-Ton, bis Ihr die korrekte PIN eingegeben habt.

Dreame hat mit dem A1 einen wirklich schönen Mähroboter gebaut. Das Modell hat eine spacegraue Farbe, die ein wenig an MacBooks älterer Generationen erinnert. Der Lieferumfang ist sparsam gehalten. Dieser besteht aus:

Smarte Funktionen und Programmierung

Dreame verpackt viele praktische Features in der Dreame-Home-App. Die Bedienung in der App fällt leicht, da das Layout der Software übersichtlich ist. Einzig eine Funktion vermissen wir in der Praxis.

Gefällt:

Übersichtliche, funktionsreiche App

Gefällt nicht:

Mährichtung nicht anpassbar

Keine Patrouillen-Funktion

Das Mapping verläuft im Test reibungslos. Nachdem der Roboter das Dock verlässt, setzt ein kurzer Kalibrierungsprozess ein, bevor Ihr das Mapping per Fernsteuerung durchführt – dazu fahrt Ihr den Mähroboter einmal um die zu mähende Fläche herum. Beim Kartierungsprozess fällt uns nichts Negatives auf. Habt Ihr eine Runde entlang Eurer Rasenkanten gedreht, müsst Ihr den Roboter zur Ladestation zurückfahren. Im Anschluss wählt Ihr zwischen einem 2D- oder 3D-Abbild Eures Gartens, das Ihr im Hauptmenü der App seht.

Die Dreame-Home-App führt Euch Step-by-Step durch das gesamte Setup. Hier bleiben keine Fragen offen. / © nextpit

Davon abgesehen, dass Ihr den Roboter im Hauptmenü zum Rasenmähen schickt, seht Ihr in der App, wie weit der Roboter mit dem Prozess ist und wie viel Rasenfläche gemäht wurde. Cooles Extra: Bevor der Roboter losfährt, gibt Euch die App eine Information, wie lange das Mähen dauern wird.

Im Hauptmenü seht Ihr die gescannte Karte Eures Gartens. Hier schickt Ihr den Dreame A1 zum Mähen los. / © nextpit

Ansonsten habt Ihr die üblichen Einstellungen rund um Pläne und der Hinderniserkennung. Noch dazu legt Ihr fest, ob der Roboter bei plötzlichem Regen an die Station zurückfahren und nach dem Schauer die Arbeit fortsetzen soll. Da der A1 keine Kamera an Bord hat, gibt es dementsprechend keine Patrouillen-Funktion.

Ihr seht jederzeit den Live-Standort des Dreame A1. Noch dazu zeigt die App neben der gemähten Fläche an, wie weit der Roboter mit der Arbeit ist. / © nextpit

An einen Diebstahlschutz hat Dreame auch gedacht. Neben der bereits erwähntes PIN gibt es in der App die Alarm-Funktion. Die sorgt dafür, dass ein schrillender Alarm-Ton ertönt, sobald der Roboter für mehrere Sekunden angehoben wird. Dieser endet erst, sobald Ihr die korrekte PIN am Roboter eingegeben habt.