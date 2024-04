Segway Navimow i105 im Test: kleiner Mähroboter für unter 1.000 Euro

Statt einen Begrenzungsdraht zu verbuddeln, müsst Ihr also wirklich nur die Station sowie eine mit der Station per Kabel verbundene Antenne aufstellen. Und hier kommt für manche Gärten der Krähenfuß: Beide Komponenten brauchen einigermaßen freie Sicht auf den Himmel. Unter einem Vordach, einem großen Baum oder in einer Garage könnt Ihr die Station nicht einfach positionieren.

Die Docking-Station ist schwarz und hat ein LED-Lämpchen, das Euch Statusmeldungen zum Mähroboter und zum Satellitensignal gibt. Blau bedeutet, das Signal ist stark. Bei Rot müsst Ihr Euch um die Verbindung der Station mit dem Rasenmäherroboter kümmern. Um den Mähroboter in der App hinzuzufügen, benötigt Ihr eine WLAN-Verbindung, und müsst schließlich Euer Smartphone (Bestenliste) per Bluetooth mit dem Roboter koppeln.

Der Segway Navimow i105 versteckt sich in einer Umzugskarton-großen Verpackung. Im Lieferumfang findet Ihr den Antennenmast in Einzelteilen, Erdnägel für das Anschlusskabel, die Docking-Station und schließlich den 10,9 kg schweren Mähroboter. Der Navimow i105 ist größentechnisch gut vergleichbar mit dem Gardena Sileno City, den nextpit im Test hatte – anders als der Gardena-Konkurrent benötigt der Navimow aber kein Begrenzungskabel. Der kompakte Segway-Mähroboter gefällt mit seinem zeitlosen Design und den recht kompakten Maßen von 54,5 × 38,5 × 28,5 cm.

Der Mähroboter-typisch sperrige Karton enthält eine Unmenge an Einzelteilen samt nötigem Werkzeug, um den Navimow i105 in Eurem Garten einzurichten. Allerdings ist ein Punkt wirklich wichtig, damit der Roboter in Eurem Garten einwandfrei funktioniert.

Smarte Features und Programmierung

Die Navimow-App führt Euch Schritt für Schritt und detailliert durchs Setup. Im Anschluss könnt Ihr in der übersichtlichen App Euren Garten in Zonen einteilen und behaltet den Roboter im Blick. Ein Feature vermissen wir hier allerdings ab Werk.

Gefällt:

Übersichtliche, benutzerfreundliche App

Schnelles und einfaches Setup

Gefällt nicht:

Funktionsarme Software-Unterstützung

Zusatz-Zubehör für umfangreichen Diebstahlschutz notwendig

Wie schon erwähnt: Die App leitet Euch wirklich gut durch den gesamten Setup-Prozess – vom Zusammenbau des Antennenmastes über die korrekte Positionierung im Garten. Macht Euch also vor dem Kauf des Navimow i105 keine Gedanken um die Komplexität des Setups. Die Navimow-App führt Euch schon fast erschreckend detailliert durch den gesamten Vorgang.

Sind smarte Mähroboter für Euch Neuland? Macht Euch keine Sorgen, die Navimow-App führt Euch anschaulich durch den gesamten Installationsprozess. / © nextpit

Segway gibt Euch hier Tipps an die Hand, damit der Aufbauprozess reibungslos verläuft. Wenn Ihr mal einen Schritt zu schnell übersprungen habt, oder im Nachhinein Fragen aufkommen, könnt Ihr Euch jederzeit in den Einstellungen unter “Hilfe und Feedback” den Aufbauprozess nochmal in Ruhe anschauen.

Ist alles eingerichtet und der Roboter in der Station, geht es ans Mapping. Dazu fahrt Ihr den Mähroboter einmal wie ein kleines Gokart mit virtuellen Pfeiltasten an der Außengrenze der zu mähenden Fläche entlang. Im Anschluss manövriert Ihr den Mähroboter zur Station zurück. Die App erstellt dann in wenigen Sekunden eine komplette Karte Eures Gartens in der Navimow-App.

Wenn auch dieser Prozess abgeschlossen ist, teilt Ihr auf Wunsch im Anschluss Euren Garten in Zonen auf, erstellt Zeitpläne für bestimmte Bereiche oder den gesamten Garten, und richtet zu guter Letzt Sperrzonen ein.

Nach dem Kartierung könnt Ihr Anpassungen in der Karte vornehmen. So stellt Ihr Sperrzonen und Hindernisse für den Roboter ein. / © nextpit

Ansonsten fehlt es der Navimow-App leider an Einstellungsmöglichkeiten. Ihr seht die restliche Lebensdauer des Roboters und der Klingen und könnt den sogenannten “Nachtmodus” aktivieren, bei dem der Roboter eine Art Scheinwerfer anwirft. Eine RGB-Kamera gibt es allerdings nicht. Sprich: Den Mähroboter als fahrende Überwachungskamera im Garten patrouillieren zu lassen, während Ihr Euren Urlaub genießt, ist leider nicht möglich.

Außerdem verbaut Segway keinen Regensensor. Wenn es also zu kräftigen Regenschauern kommt, besteht die Gefahr, dass sich der Roboter im nassen Erdboden festfährt oder vergeblich versucht, das plattgeregnete Gras zu mähen. Behaltet also immer den Wetterbericht im Auge. Schließlich könnt Ihr einen PIN-Code als Diebstahlschutz festlegen. Ist Euch das noch nicht sicher genug, bietet Segway mit dem Navimow Access+ ein Zubehör an, welches Ihr in den Roboter setzt.

Affiliate Angebot Navimow Access+ Mit dem Navimow Access+ lernt Euer Segway-Mähroboter 4G-Funk und bekommt einen zusätzlichen Diebstahlschutz.

Erstellt in der Navimow-App Pläne für den Rasenmäherroboter. In der App behaltet Ihr die restliche Lebensdauer der einzelnen Komponenten im Auge. / © nextpit

Der Access+ sorgt für eine stabile Verbindung, wenn die WLAN-Verbindung schwächelt – oder wenn Ihr in Eurem Gartenhäuschen unter der Woche den WLAN-Router abschaltet. In der Navimow-App wählt Ihr zwischen der WLAN- und der 4G-Verbindung. Schließlich könnt Ihr damit den Roboter in Echtzeit überwachen, und den zusätzlichen Diebstahlschutz aktivieren, der eben nur mit einer 4G-Verbindung möglich ist.