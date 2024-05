Ins Vodafone-Netz für 5,99 Euro: warum du dich bei diesem Tarif kurz fassen musst

Wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Tarif seid und ein paar Dinge exakt passen, dann haben wir hier einen richtigen Schnapper aufgetan. Der schickt euch ins Vodafone-Netz, liefert 10 GB Datenvolumen als Gepäck und kostet nur 5,99 Euro Grundgebühr. Außerdem fällt kein Anschlusspreis an.

Die Crux oder eher das Geheimnis des Tarifs ist, dass er ohne Allnet-Flat auskommt. Unendliches Telefonieren ist damit also nicht ohne seichte Mehrkosten möglich. 100 Freiminuten pro Monat sind mit drin, danach kostet jede weitere Minute 9 Cent. Somit lohnt sich der Tarif nicht für jeden. Da aber WhatsApp-Telefonie beispielsweise nicht auf die Minuten, sondern aufs Datenvolumen geht, ist dieser Umstand in einem Land, in dem vor allem junge Nutzer ohnehin immer weniger telefonieren, oft verschmerzbar. Hand aufs Herz – wie viel telefoniert ihr noch pro Monat und wie viele von diesen Minuten ließen sich über Internet-basierte Dienste abfrühstücken?

Ohne Anschlusspreis: Diese Details machen den Tarif bemerkenswert

Die 5,99 Euro Grundgebühr sind für sich schon ein echter Highlight-Preis. Hinzu kommt, dass Klarmobil bei Abschluss keine Anschlussgebühr verlangt. Du zahlst also wirklich nur 24 Monate lang die Grundgebühr.

Ferner bietet der Tarif LTE50 im Vodafone-Netz, ist eSIM-fähig und unterstützt Netz-Features wie Voice-over-LTE und WLAN Call. Da diese Features sich insbesondere um die Telefonier-Qualität bemühen, stehen sie bei diesem Tarif natürlich nicht so im Fokus. Cool ist hingegen, dass Ihr euch den Tarif jetzt sichern, den Start aber bis Ende Juni herauszögern könnt. So wird vermieden, dass ihr doppelt zahlen müsst, wenn noch ein alter Tarif läuft. Die Rufnummernmitnahme ist selbstverständlich möglich. Rechtlich gesicherte Features wie EU-Roaming sind ebenso mit dabei.

Neben den 100 Minuten für Anrufe gibt es übrigens auch noch 100 Frei-Einheiten für SMS. Diese Position ist heutzutage aber wohl noch irrelevanter als die Anruf-Minuten.

Die Tarif-Eigenschaften im Check

Hier noch einmal alles auf einen Blick:

10 GB Datenvolumen (LTE mit 50 Mbit/s)

Vodafone-Netz

100 Frei-Minuten für Anrufe in alle Netze

100 Frei-SMS

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn bis 30.06.

kein Anschlusspreis

14,99 Euro 5,99 Euro Grundgebühr

Nach 24 Monaten solltet ihr allerdings über eine Kündigung des Tarifs nachdenken oder ihn zu dann besseren konditionen verlängern. Denn nach den zwei Jahren Mindestlaufzeit würde der Monatspreis wieder auf die regulären 14,99 Euro steigen und der Deal-Charakter ist passé.