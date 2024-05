In einem Blogbeitrag erklärt iFixit, dass Samsungs "Reparaturfähigkeit nicht mit seiner Mission übereinstimmt" und das südkoreanische Unternehmen es schwierig macht, das Programm zu erweitern. In einer Nachricht an The Verge heißt es weiter, dass die Ersatzteile von Samsung sehr teuer sind und Geräte wie die Flaggschiffe und faltbaren Smartphones im Vergleich zu den Modellen anderer Hersteller komplexer zu reparieren sind.

So hat iFixit ein Beispiel dafür geliefert, dass der Akku bei den meisten Galaxy-Geräten bereits mit dem LCD verklebt ist, sodass ein neues Panel und ein neuer Akku eingebaut werden müssen, anstatt nur den beschädigten Teil zu ersetzen.

Der Blick unter die Haube des Galaxy Z Fold 5 und Flip 5. / © Samsung

Weiter heißt es, dass Samsung ihnen nicht die Teile für die neuesten Modelle zur Verfügung stellte und iFixit zudem nicht die ausreichende Unterstützung lokaler Reparaturwerkstätten für Reparaturen und Dienstleistungen ermöglicht. Gleichzeitig hat der koreanische Konzern die Anzahl der Reparaturteile, die er an iFixit schickt, begrenzt. Es heißt, dass nur bis zu sieben Teile pro Werkstatt und Quartal geliefert werden.

Im Zusammenhang mit dieser Trennung ist ein Dokument aufgetaucht, das angeblich eine Vereinbarung zwischen Samsung und iFixit darstellt (via 404 Media). In dem Vertrag steht, dass Drittanbieter wie iFixit verpflichtet sind, Samsung Informationen über die Kunden zukommen zu lassen, bevor sie Reparaturen durchführen und ihnen Ersatzkomponenten schicken.

iFixit ohne Samsung

Obwohl die jüngste Entwicklung die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen belastet, versichert iFixit, dass es weiterhin Reparatursätze und Ersatzteile für Samsung-Geräte anbieten wird, einschließlich OEM- und Aftermarket-Geräte. Noch wichtiger ist, dass auch alle verfügbaren Anleitungen für die Kund:innen bereitgehalten werden.

Ab Juni 2024 wird iFixit jedoch die Zusammenarbeit mit Samsung beim Erstellen von Reparaturanleitungen beenden. Außerdem hebt Samsung alle Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Teile auf, die ein Kunde oder eine Reparaturwerkstatt von Samsung beziehen kann.

Samsung hingegen hat die Entscheidung von iFixit anerkannt und sich in einer Stellungnahme gegenüber Android Authority zu dem aktuellen Problem geäußert.

Samsung ist bestrebt, seinen Kunden eine qualitativ hochwertige und zugängliche Gerätepflege mit flexiblen Optionen zu bieten, die ihren Bedürfnissen gerecht werden, einschließlich Walk-in, Mail-in und "Wir kommen zu euch". Für alle, die unser Selbstreparaturprogramm in Anspruch nehmen möchten, bieten wir Samsung-zertifizierte Teile, Werkzeuge und Informationen für unsere qualifizierten Produkte an einem einzigen Ort: SamsungParts.com, powered by Encompass.

Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir mit iFixit geleistet haben. Zu den Details der Partnerschaft können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.

Habt Ihr schon einmal versucht, Reparaturteile für euer Samsung Galaxy-Gerät bei iFixit zu bestellen? Was denkt Ihr über den Streit? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.