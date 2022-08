Samsung Self-Repair: Reparaturprogramm für Galaxy-Handys gestartet

Nach mehreren Monaten des Wartens startet Samsung Self-Repair nun endlich in den USA. Das Programm wurde bereits im April in Zusammenarbeit mit iFixit angekündigt. Ab heute könnt Ihr endlich Ersatzteile für Eure kaputten Samsung Galaxy-Handys oder -Tablets bestellen – zumindest für einige Modelle und vorerst leider nur in den USA.

Wie bereits erwähnt gilt das Programm zunächst nur in den Vereinigten Staaten und nur fürs Galaxy S20, Galaxy S21 und Galaxy Tab S7+. Die Auswahl an Originalteilen ist außerdem auf Ersatz-Displays, -Akkus, -Rückseitenglas und -Ladeanschlüsse beschränkt, wobei die Preise von 67 bis 240 US-Dollar reichen.

Im Gegensatz zu Apples Selbstreparatur-programm, das die Anmietung eines sperrigen Geräts erfordert, läuft es bei den Koreanern simpler: Samsung gibt den Besitzern die Möglichkeit, ein komplettes Kit zu bestellen, das alle notwendigen Werkzeuge für jedes Ersatzteil enthält. Nutzer, die sich für das Kit entscheiden, finden darin Präzisionsschraubendreher und Hebewerkzeuge sowie einen Display-Saugnapf.

Das Selbstreparaturprogramm von Samsung unterstützt zum Start Galaxy S20, Galaxy S21 und Galaxy Tab S7+. / © Samsung

Zu jeder Reparatur könnt Ihr Euch natürlich die entsprechenden Anleitungen von iFixit herunterladen. Darüber hinaus gibt es diverse Video-Tutorials, die Ihr Euch bereits online reinziehen könnt. Ebenfalls cool: Samsung stellt einen kostenlosen Rücksendeschein bereit, mit dem Ihr die defekten Teile zum Recycling zurückschicken könnt.

Bevor Ihr mit der Reparatur beginnt, erinnert Samsung Euch daran, den Garantiestatus Eures Geräts zu überprüfen und festzustellen, ob es durch Samsung Care+ abgedeckt ist. Wollt Ihr das Device lieber nicht selbst reparieren, lässt Euch Samsung die Geräte auch per Post einsenden. An ausgewählten Standorten in den USA gibt es sogar einen Same-Day-Service. Apropos USA: Wann es den Spaß auch in Europa gibt, wissen wir noch nicht. Es ist zudem unklar, ob oder wann Samsung das Programm auf andere Modelle wie die aktuelle Galaxy S22-Serie oder das Galaxy Tab S8 ausweitet.

Mit der richtigen Anleitung und dem passenden Ersatzteil: Würdet Ihr Eure Reparaturen selbst ausführen wollen? Lasst uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.