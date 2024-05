Die erste bemerkenswerte Verkleinerung des Dynamic Island

Nach der kürzlich veröffentlichten Investorennotiz von Haitong-Analyst Jeff Pu häufen sich diese Woche die Leaks zum iPhone 17. Eine seiner Prognosen deutet darauf hin, dass das iPhone 17 Pro Max eine "Metalens" im Face-ID-Abschnitt innerhalb der Dynamic Island erhält. Er erwähnt zudem, dass die Verwendung dieser "Metalens" Apple ermöglicht, die Größe des Ausschnitts zu verringern.

Es ist unklar, wie die neue Dynamic Island im Vergleich zur bestehenden Pillenform im iPhone 15 Pro Max (Test) oder dem kommenden iPhone 16 Pro Max aussehen wird. Der Analyst geht jedoch davon aus, dass die Veränderung signifikant und auffällig sein wird, verglichen mit der älteren iPhone-Generation.

Das iPhone 15 Pro Max hat die Dynamic Island übernommen, die seinerzeit im iPhone 14 Pro (Max) debütierte. / © nextpit

Im Moment geht Pu davon aus, dass das iPhone 17 Pro Max das einzige Modell ist, das von dieser Technologie profitieren wird, da die Herstellung einer solchen Optik mit hohen Kosten verbunden ist. Sollte die Technologie tatsächlich zum Einsatz kommen, wird Apple das iPhone 17 Pro Max Modell weiter vom kleineren iPhone 17 Pro abgrenzen.

Größerer Speicher im iPhone 17 und ein neues "iPhone 17 Slim"

Neben der schlankeren Dynamic Island berichtet Pu, dass das gesamte iPhone 17 mit mehr Arbeitsspeicher ausgestattet sein wird: Das iPhone 17 (Plus) ist mit 8 GB RAM ausgestattet. Das ist ein großer Sprung gegenüber dem iPhone 15, das mit 6 GB RAM auskommen muss. Das iPhone-17-Pro-Duo soll sogar mit 12 GB RAM ausgestattet sein, was eine noch größere Steigerung gegenüber den 8 GB RAM des iPhone 15 Pro (Test) darstellt.

In diesem Zusammenhang wurde auch erwähnt, dass Apple das iPhone 17 Plus in iPhone 17 Slim umbenennen könnte. Er verrät aber leider nicht, wie exakt diese Verschlankung beim iPhone 17 aussehen wird und welche Kompromisse Apple dafür anderen Modellen gegenüber dafür in Kauf nehmen muss.

Unabhängig davon erklärt Display-Analyst Ross Young, dass das erste iPhone der Slim-Marke ein 6,5-Zoll-Display erhält, was eine leichte Verkleinerung gegenüber dem 6,7-Zoll-Display des iPhone 15 Plus (Test ) darstellt und auch ein wenig kleiner ist als die von Jeff Pu prognostizierten 6,6 Zoll. Es ist noch lange hin, bis diese Generation im nächsten Jahr vorgestellt wird. Zeit genug also, uns Gedanken zu machen, wie dieses iPhone 17 Slim im Vergleich mit den anderen drei Smartphones aussehen könnte.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15

Findet Ihr, dass die iPhones mit diesen geplanten Iterationen wieder spannender würden? Habt Ihr bestimmte Änderungen im Blick, die Ihr Euch ganz dringend von Apple wünscht? Dann verratet sie uns gerne.