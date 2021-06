Samsung Galaxy S20 im Test: No-Brainer nach 1 Jahr Preisverfall?

Auf der Rückseite des Galaxy S20 findet Ihr einen klassischen Kamerabuckel. Allerdings sind die Maße mit 151,7 x 69,1 x 7,9 Millimetern im Vergleich zum S21 nahezu identisch. Das liegt vor allem am 6,2 großen AMOLED-Display mit Punch-Hole-Notch, das in beiden Devices arbeitet. Das S20 ist mit 163 Gramm übrigens ein bisschen leichter.

Leistung: Exynos 990 reicht locker nocho aus

Im Galaxy S20 arbeitet ein Exynos 990, den Samsung selbst entwickelt hat. Die Version mit Snapdragon-Chip blieb auch im Jahr 2020 den USA und einigen anderen Märkten vorbehalten. Samsung paart seinen Chip mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher.

Hat mir gefallen:

Gute Performance in Mobile Games

Flüssige Android-Experience

Schon mit Wi-Fi 6

Hat mir nicht gefallen:

Kein 5G (gibt's als teurere 5G-Version)

Mit dem Exynos 2100 hat Samsung im Jahr 2021 ein echt leistungsstarkes SoC auf den Markt gebracht. Unter dem Konkurrenzdruck, den Qualcomm mit dem Snapdragon 888 verursacht hat, musste Samsung sich etwas einfallen lassen. Prompt schaute man sich das Tri-Cluster-Design und die Fertigung im 5-Nanometer-Verfahren ab. In Benchmarks und auch im Alltag überzeugte das System-on-a-Chip sehr.

Auf einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss müsst Ihr beim S20 verzichten. / © NextPit

Im Galaxy S20 kommt mit dem Exynos 990 ein älterer Prozessor zum Einsatz, der im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt ist. Was das genau bedeutet, lest Ihr übrigens in unserem ausführlichen SoC-Guide – ganz grundlegend arbeitet der Exynos 990 aber ein wenig ineffizienter. Da High-End-Smartphones aber ohnehin mit einem Überschuss an Leistung auf den Markt kommen, fällt das Defizit meiner Meinung nach gar nicht so sehr auf.

Für meinen Test habe ich die Mobile Games PUGB Mobile und Call of Duty: Mobile auf dem Galaxy S20 installiert. Jeweils glänzten die Spiele mit erfrischend kurzen Ladezeiten und einer flüssigen In-Game-Performance. Schauen wir aber trotzdem einmal auf die Benchmark-Ergebnisse:

Samsung Galaxy S20 Benchmark-Vergleich Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S21 Realme GT Geekbench 5 (Single / Multi) 896 / 2737 1.005 / 3.204 1.116 / 3.480 3D Mark WildLife 4.481 5.491 5.947 PassMark Memory 22.045 - 25.709 PassMark Disk 36.311 - 107.337

Ja, der Exynos 990 ist aktuellen High-End-SoCs unterlegen. Aber wie bereits erwähnt werdet Ihr die Prozessoren ohnehin nicht so schnell an ihre Leistungsgrenzen bringen.

Lasst uns zu guter Letzt noch auf die Konnektivität des Galaxy S20 schauen. Denn hier fehlt etwas, das im Jahr 2021 bereits für unter 200 Euro zu haben ist: Die Kompatibilität zum neuen Mobilfunkstandard 5G. Hierfür hat Samsung im letzten Jahr noch eine 5G-Version nachgelegt, die aber wieder mehr kostet. Ist Euch 5G wichtig, rate ich Euch vom Kauf des Galaxy S20 ab.

Ist 5G für Euch noch nicht so relevant, funkt Ihr mit dem S20 bereit mit WiFi 6 und nutzt den kabellosen Funkstandard Bluetooth 5.0. Darüber hinaus bietet Samsung auch im älteren Modell seinen DeX-Modus an, der auf Wunsch auch kabellos funktioniert. Das Handy unterstützt zudem Samsung Pay dank eingebautem NFC-Chip.

tl;dr: Das Galaxy S20 ist im Jahr 2021 längst kein Leistungsmonster mehr – aber das war es auch 2020 nicht. Obwohl Ihr beispielsweise mit dem Realme GT leistungsstärkere Handys für weniger Geld kaufen könnt, überzeugt die Leistung des Exynos 990 im Alltag. Vor allem das fehlende 5G wirkt im Jahr 2021 ein wenig falsch.