Samsung Galaxy S21 im Test: Kleiner Kraftprotz mit zu kurzer Ausdauer

Besondere Merkmale in diesem Preisbereich sind das mit 6,2 Zoll vergleichsweise kleine Display sowie die Garantie von Sicherheitsupdates über einen langen Zeitraum von vier Jahren. Zukunftssicher ist das Handy hierdurch und dank eines Überschuss an Leistung allemal. Lediglich der 4.000-mAh-Akku wird bei langer Nutzung und dem einhergehenden Verschleiß ganz sicher ein Problem werden. Denn dieser sorgt schon nach dem Auspacken nicht für eine sorglose Akkulaufzeit – aber dazu später mehr!

Hier glänzt das Galaxy 21

Performance und Technik

Im Galaxy S21 setzt Samsung sein neuestes Exynos 2100-SoC ein und stellt diesem acht Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Im Alltag sorgt diese Hardware-Konfiguration für die gleiche schnelle Performance wie in der teureren Plus-Version. Lediglich das Galaxy S21 Ultra könnt Ihr mit 12 oder 16 Gigabyte RAM konfigurieren, prozessortechnisch gibt es aber auch hier keine Vorteile.

Mit 120 Hertz wirken Bewegungen auf dem Display besonders natürlich. / © NextPit

Somit ist das kleine S21 ein echter Kraftprotz und locker gewappnet für Multi-Tasking, das dank Samsungs One UI sowohl im Splitscreen als auch als Overlay funktioniert, die Berechnung vielseitiger Kamerafunktionen sowie die Darstellung moderner Mobile Games. Im Test liefen Spiele wie Call of Duty: Mobile und PUBG flüssig. Dabei könnt Ihr die Einstellungen getrost auf die höchste Auflösung und die höchste Qualitätsstufe stellen.

Das Exynos S2100-SoC verfügt zudem über ein integriertes 5G-Modem, ist kompatibel zu WiFi 6 und auch NFC, Bluetooth 5.0 und ein superschneller, ins Display integrierter, Fingerabdrucksensor findet sich im S21. Besonders erfreulich ist aber eine technische Errungenschaft, die sich im Display des Handys befindet.

Display

Denn nicht nur ist das 6,2 Zoll große Dynamic AMOLED-Display des Galaxy S21 hell und brillant, es wiederholt auch mit 120 Hertz. Die Bildwiederholrate ist dabei adaptiv, regelt sich also automatisch herunter, wenn keine Animationen flüssig über das Display huschen. Da die Auflösung wie beim Plus-Modell bei FHD+, also 2.400 x 1.080 Pixeln, liegt, ist die Pixeldichte aufgrund des kleineren Displays sogar geringfügig höher. Mit 421 ppi ist das Display knackscharf.

Schön randlos zeigt sich das Display des S21. / © NextPit

Mit der Displaygröße von 6,2 Zoll findet Samsung meiner Meinung nach einen guten Mittelweg aus einer guten Bedienbarkeit mit einer Hand und einer ausreichenden Größe für Multimedia-Anwendungen. Samsungs Infinity-O-Display, also AMOLED-Panel mit Punch-Hole-Notch glänzen im Jahr 2021 noch einmal mit kleineren Displayrändern. Das Display ohne abgerundete Ecken ist in ein kompaktes und wunderbar verarbeitetes Gehäuse eingelassen.

Design & Verarbeitungsqualität

Dieses misst lediglich 151,7 x 71,2 x 7,9 Millimeter und besitzt so eine erfrischend kompakte Größe im Vergleich zu anderen Flaggschiff-Modellen. Das S21 erinnert eher an das Google Pixel 5, das über ein 6-Zoll-Display verfügt. Mit 169 Gramm ist das S21 darüber hinaus auch schön leicht und fällt in der Hosentasche kaum auf.

Trotz der Rückseite aus Polykarbonat ist die Verarbeitung des Handys sehr hochwertig. / © NextPit

Das geringe Gewicht habt Ihr zum Teil der Rückseite aus Polycarbonat zu verdanken, die in einem High-End-Smartphone sicher nicht jedem gefallen wird. Für mich persönlich tut diese der Wertigkeit des S21 aber keinen Abbruch – eher macht sie das Handy griffiger und zieht in der weißen Farbvariante keinerlei Fingerabdrücke an. Samsungs Polycarbonat ist hochwertig und das Innere des Smartphones derart dicht angeordnet, dass der befürchtete Hohlraum-Effekt nicht auftritt, den man beispielsweise beim Xiaomi Redmi Note 9T stark spürt.

Kamera

Zur Kamera des Galaxy S21 habe ich im Grunde genommen schon eine halbe Doktorarbeit geschrieben. Denn Samsung nutzt hier dasselbe Kamerasystem wie im Galaxy S21 Plus und reicht Euch also eine 12-Megapixel-Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera mit selbiger Auflösung sowie eine Telekamera mit 64 Megapixeln und "hybridem" Dreifach-Zoom. Für alle technischen Details verweise ich Euch also in den Test zum Galaxy S21+ – zur Qualitätsbeurteilung habe ich Euch aber natürlich auch mit dem S21 ein paar Beispielbilder aufgenommen.

Der Porträtmodus funktioniert auch dann zuverlässig, wenn gar kein Gesicht im Bild ist. / © NextPit

Der Nachtmodus macht alles ein wenig heller, verliert aber gehörig an Details. Das können andere Hersteller besser. / © NextPit

Zoomen geht streng genommen nur digital. Das sieht man den Bildern leider auch an. / © NextPit

Nehmt Ihr gerne Selfies auf, ist die Qualität sowohl bei der Frontkamera (links) als auch bei der Hauptkamera (rechts) gut. / © NextPit

Beim HDR-Modus punktet Samsung – die Häuserecke und die Kirche waren in echt schon ziemlich überblendet. / © NextPit

Wieder stört vor allem die Mogelpackung, die Samsung als Telekamera verkauft. Denn die optische Brennweite der "Telekamera" ist nur geringfügig größer als die der Hauptkamera. Die gesteigerten Zoomstufen erreicht der Hersteller lediglich mit digitaler Vergrößerung. Hätte Samsung dem S21 also eine 64-Megapixel-Hauptkamera spendiert, könntet Ihr dieselbe Qualität beim Zoomen erwarten. Das ist gerade aus dem Grund ärgerlich, da der Hersteller zumindest die optische 3-fach-Telekamera aus dem Ultra-Modell hätte übertragen können.