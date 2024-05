OnePlus könnte das OnePlus 13 äußerlich stark verändern, das hören wir nicht zum ersten Mal. Jetzt hat ein neu veröffentlichtes Mockup angedeutet, wie das Gerät in der Realität aussehen könnte – und das könnte eine Anspielung auf frühere Flaggschiff-Smartphones von OnePlus sein. Allerdings erinnert das Design auch an einen Konkurrenten aus China.

Dank des zuverlässigen Leakers Fixed Focus Digital tauchte auf Weibo ein unbearbeitetes Mockup des OnePlus 13 auf. Wie die Quelle anmerkt, ist das bearbeitete Bild – natürlich – nicht offiziell und wurde auf der Grundlage von Gerüchten erstellt. Dennoch könnte es ausreichen, um ein klareres Bild davon zu bekommen, wie die Rückseite des Handys aussehen wird.

So könnten sich das OnePlus 13 vom OnePlus 12 unterscheiden

Im Wesentlichen soll das OnePlus 13 mit neuen, nicht mittig angeordneten Rückkameras ausgestattet sein, die auf einem erhöhten, quadratischen Buckel sitzen. Dieser ist deutlich größer und prominenter als die runde Insel, die beim OnePlus 12 (Test) und OnePlus 11 auf der linken Seite verläuft.

Außerdem besteht das Setup aus vier kreisförmigen Aussparungen, von denen drei mit Kamerasensoren besetzt sind, während die verbleibende für den kreisförmigen LED-Blitz vorgesehen ist. Auch das Hasselblad-Branding scheint vorhanden und in der Mitte der Insel positioniert zu sein.

Das Design des OnePlus 13, basierend auf den verfügbaren Details und Gerüchten. / © Weibo

Das aktualisierte Design ähnelt dem des OnePlus 10T, das ebenfalls einen quadratischen Kamerabuckel hat, obwohl dieser eher an der Seite angebracht ist als das isolierte Modul, das wir oben auf dem Bild sehen. Interessanterweise scheint das OnePlus 13 mit seinem quadratischen Kameramodul näher am Design des Xiaomi 14 (Test) zu sein.

Die deutlich hervorstehende Kamerainsel verrät, dass es sich nur um ein Xiaomi 14 handeln kann. / © nextpit

Neben der neu gestalteten Rückseite soll das OnePlus 13 auch mit einem flachen OLED-Display ausgestattet sein. Wir hörten aber auch bereits davon, dass das Gerät ein "mikrogekrümmtes" Display mit 2,5D-Kanten an allen Seiten haben wird, ähnlich wie das Xiaomi 14 Ultra (Test).

Ansonsten wird das OnePlus 13 von einem Snapdragon 8 Gen 4 angetrieben und mit Android 15 ausgeliefert. Bei der Kamera und dem Akku wird sich voraussichtlich nicht viel ändern. Außerdem wird das Gerät voraussichtlich noch in diesem Jahr zuerst in China auf den Markt kommen, während der globale Launch früh im Jahr 2025 anstehen dürfte.

Was haltet Ihr vom Design des OnePlus 13? Ist es zu nah am Xiaomi 14 oder haltet Ihr den Vergleich für zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Schreibt es uns in die Kommentare.