Es gibt viele Gerüchte, dass das erste Foldable von Apple eine Mischung aus MacBook und iPad wird – also so etwas wie ein All-Screen-Laptop und ein extra großes Tablet in einem. Nachdem monatelang nichts Neues über dieses Gerät zu hören war, gibt es jetzt zwei neue Berichte, die mehr Licht auf das Erscheinungsdatum und einige wichtige Merkmale des faltbaren Apple MacBooks werfen.