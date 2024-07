Schaut Ihr auf Preisvergleichsseiten wie idealo vorbei, sind die günstigsten Angebote meistens bei eBay zu finden. In der Regel handelt es sich dabei jedoch um Deals, die nur für eine kurze Zeit laufen oder sehr stark in der Stückzahl begrenzt sind. Daher findet Ihr auf nextpit eher wenige Artikel zum Online-Auktionshaus. In diesem Fall ist der Deal allerdings so gut, dass wir ihn Euch nicht vorenthalten wollen. Denn der Online-Shop phonescom (mehr als 20.000 positive Bewertungen) verkauft das neue Samsung Galaxy Z Flip 6 jetzt für 799,90 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 6 Zahlt 400 Euro weniger, als bei anderen Händlern.

Das eBay-Angebot im Check

Das Samsung Galaxy Z Flip 6 wurde erst in der vergangenen Woche offiziell vorgestellt. Hier rief der Hersteller einen Preis von 1.190 Euro für die kleinste Speichervariante mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher aus. Genau diese Version bekommt Ihr jetzt allerdings schon für 799,90 Euro. Auch der Händler sieht mehr als seriös aus. Mehr als 29.000 Bewertungen, wovon 99,3 Prozent positiv sind, sprechen für phonescom.

Samsung preist eine neue Funktion an, mit der Nachrichten auf dem Außendisplay schnell beantwortet werden können. / © nextpit

Natürlich handelt es sich hier um den absoluten Bestpreis für das Foldable. Auch andere Online-Plattformen bieten das Flip 6 mittlerweile deutlich unter der UVP an, allerdings handelt es sich hier auch (fast) immer um Drittanbieter. Außerdem scheint es so, dass noch genug Samsung-Smartphones (Bestenliste) vorhanden sind. Denn es sind noch "mehr als 10 verfügbar". Sicherlich wird das Angebot nicht ewig Bestand haben und Ihr solltet Euch besser beeilen, allerdings spricht das dafür, dass Ihr Euch nicht umgehend entscheiden müsst.

Preislich macht Ihr hier nichts falsch. Selbst das etwas ältere Galaxy Flip Z 5 (Test) gibt es im Netz gerade nicht unter 600 Euro. Dieser Vergleich und der Fakt, dass Ihr hier für ein Neugerät 400 Euro spart, machen den Deal wirklich spannend. Versandkosten müsst Ihr hier ebenfalls nicht fürchten.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – mit Handyvertrag oder ohne?

Natürlich könnt Ihr hier ein Schnäppchen machen. Allerdings sind 799 Euro für ein Smartphone nach wie vor eine ordentliche Stange Geld. Ebenfalls fraglich ist, ob Ihr hier den Vorbesteller-Bonus erhaltet. Somit müsstet Ihr auf ein gratis Silicon-Case, Samsung Care+ und einen möglichen Restwert für Euer Altgerät verzichten, da Ihr bei dem eBay-Deal kein solches einschicken könnt.

Vorbesteller aufgepasst: Das Galaxy Z Flip 6 mit Vertrag bei Sparhandy besonders günstig sichern

Wollt Ihr nicht auf die Bonis verzichten oder das Smartphone lieber mit einem Handyvertrag kaufen, lohnt sich ein Blick in unseren Vorbesteller-Artikel zu den neuen Flip- und Fold-Geräten von Samsung. Möchtet Ihr vor dem Kauf noch mehr zum Clamshell-Smartphone erfahren, lohnt sich zudem ein Blick in unseren ersten Test zum Galaxy Z Flip 6.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kauft Ihr Neugeräte bei eBay oder schaut Ihr direkt bei den Herstellern vorbei? Lasst es uns wissen!