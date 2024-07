Erst vor wenigen Tagen konntet Ihr bei den Google Days von MediaMarkt so richtig abräumen. War hier dennoch nicht der passende Deal für Euch dabei, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Der Elektronikfachmarkt haut nämlich direkt die nächste Aktion raus und mit dabei sind auch wieder das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Dieses Mal jedoch ohne Tarif, dafür aber mit den Pixel Buds Pro oder einer Pixel Watch 2 als Zugabe.

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Jetzt mit den Pixel Buds Pro zum Vorzugspreis bei MediaMarkt sichern!

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Pro Jetzt mit der Pixel Watch 2 zum Vorzugspreis bei MediaMarkt sichern!

Darum lohnen sich die Google-Angebote von MediaMarkt

Ihr könnt hier gleich von mehreren Aktionen profitieren. Zum einen erhalten Ihr einen Rabatt auf die Smartphones, wodurch Ihr für das Google Pixel 8 noch 589 Euro und für das Pixel 8 Pro noch 849 Euro zahlt. Hierbei handelt es sich jeweils um die kleinere Speichervariante. Allerdings bekommt Ihr zusätzlich noch eine Zugabe. Bei der Standard-Pixel-Version gibt’s die Pixel Buds Pro im Wert von aktuell 138,90 Euro gratis dazu und beim Pro ist es sogar eine Pixel Watch 2, die Euch im Netz derzeit mindestens 277,94 Euro kostet.

Das Google Pixel 8 (links) mit seinem großen Bruder, dem Google Pixel 8 Pro / © nextpit

Als zweite Aktion könnt Ihr ein altes Smartphone eintauschen. Hier winken Euch zusätzlich zum Ankaufwert des Altgerätes noch einmal bis zu 300 Euro in Form einer Prämie. Dadurch entstehen hier wirklich spannende Angebote. Doch auch ohne Altgerät lohnen sich die Deals. Ihr für das Pixel 8 effektiv gerade einmal 387,10 Euro und für das Pixel 8 Pro nur 437,96 Euro, aufgrund der derzeitigen Kosten der Zugaben.

Die Geräte gab es einzeln zwar schon günstiger, allerdings ist gerade der Deal zum Pixel 8 Pro unschlagbar. Der bisherige Bestpreis lag mit 694 Euro vor wenigen Tagen erstmals unter der 700-Euro-Grenze, während die Pixel Watch 2 nie günstiger als 234 Euro war. Rechnet Ihr diese beiden Zahlen zusammen kommt Ihr auf einen Preis von 928 Euro und liegt somit 79 Euro über dem aktuellen Angebotspreis.

Das beste Kamera-Smartphone?

Wie Ihr seht, lohnen sich die Deals in jedem Fall, wenn Ihr in die Pixel-Welt eintauchen möchtet und dafür keinen zusätzlichen Handyvertrag möchtet. Bedenkt allerdings, dass bereits am 13. August die neue Pixel-9-Serie vorgestellt werden soll. Bis dahin gilt jedoch, dass das Pixel 8 Pro zu den zweifellos besten Smartphones auf dem Markt gehört. Vor allem das Display, die ausgezeichnete Kamera und der mehr als alltagstaugliche Google-Tensor-Prozessor sorgen hier für ein rundum gelungenes Gerät.

Möchtet Ihr mehr zu den einzelnen Geräten erfahren, empfehlen wir Euch vor dem Kauf noch einen Blick in die nachfolgenden Tests zu werfen:

Bedenkt allerdings, dass die Angebote nicht ewig halten. In der Regel sind diese in der Stückzahl begrenzt. Der Aktionszeitraum ist zudem nur bis zum 12. August festgelegt.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Interessantes bei der Gutscheinheft-Aktion für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!