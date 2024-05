Seid Ihr auf der Suche nach neuen App-Empfehlungen für Euer Smartphone? Wenn das der Fall ist, habt ihr Glück. Wir haben eine Liste mit den 5 besten Apps der Woche für Euch zusammengestellt. Die Redakteure bei nextpit haben fünf spannende Optionen ausgewählt und getestet, die sowohl mit iPhone als auch mit Android-Geräten kompatibel sind. Also, lasst uns diese aufregende Auswahl erkunden und herausfinden, was sie zu bieten hat!

Was, glauben wir, wird Euch diese Woche interessieren? Wildfrost bringt eine digitale Version eines Kartenspiels auf Eurem Handy, während Aquatrack dafür sorgt, dass Ihr nicht dehydriert werdet, indem es Euch Erinnerungen schickt. Ihr wisst nicht, was Ihr Euch anhören sollt? Groovifi erstellt mithilfe von KI eine Playlist, ebenso wie Mubert, das ein einzigartiges KI-Musikstreaming-Erlebnis bietet.

In der heutigen Zeit enthalten viele Anwendungen In-App-Käufe oder Werbung. Wir prüfen jedoch alle Anwendungen sorgfältig, um Fairness zu gewährleisten und Euch vor unvorhergesehenen Ausgaben zu schützen. Unser Hauptziel ist es, Anwendungen zu entdecken, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr daran interessiert seid, hervorragende Angebote für Anwendungen zu finden, dann werft einen Blick auf unsere Sammlung kostenloser Apps für die Woche! Jede Woche stellen wir eine Reihe von Anwendungen vor, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber derzeit im Rahmen eines Werbeangebots kostenlos erhältlich sind. Lasst uns also die Top 5 Anwendungen für diese Woche erkunden und die besten Handyspiele und Apps entdecken, die es auf die Liste geschafft haben!

Wildfrost (Android & iOS)

Wildfrost ist ein beliebtes Kartenspiel, das den Sprung auf die digitale Plattform geschafft hat. Ich vermute, dass man mit einem digitalen Kartenspiel nicht so viel anfangen kann, da die menschliche Interaktion fehlt, die ein Kartenspiel eigentlich bieten sollte. Meiner Meinung nach hat Wildfrost jedoch eine gute Leistung erbracht und bietet ein tragbares Roguelite-Erlebnis. Im Grunde ist das Spiel trotz der niedlichen Grafik nicht so einfach und leicht zu spielen, aber wer schon Erfahrung mit Strategiekartenspielen hat, wird feststellen, dass eine gut durchdachte Strategie viel ausmacht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (6,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ansonsten könnt Ihr es einfach auf pures Pech schieben, aber wenn Ihr allzu oft verliert, dann würde ich die Vermutung wagen, dass Pech nicht die Ursache für Eure Niederlagen ist.

Ladet Wildfrost aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bedenkt, dass das Spiel als Testversion erhältlich ist, aber um das komplette Spiel freizuschalten, müsst Ihr 6,99 Euro zahlen. Während die Grafik und die Illustrationen erstklassig sind und die Geschichte spannend und anschaulich beschrieben ist, scheint es beim Gameplay und den Strategien an Variabilität zu mangeln. Vielleicht lohnt es sich, einen Blick auf das Spiel zu werfen, wenn es im Angebot ist, aber für Hardcore-Fans des Kartenspiels ist der Preis vermutlich kein Thema.

Groovifi (Android & iOS)

Liebt Ihr Spotify, habt aber manchmal das Gefühl, dass die App Euch nach dem Ende eines Liedes keine Titel aus einem bestimmten Genre empfiehlt, die Ihr mögt? Hier kommt Groovifi ins Spiel, eine App, die sich auf KI verlässt, um sicherzustellen, dass Ihr die besten Songs hört, die Euren Vorlieben entsprechen. Wenn Ihr die App startet, verbindet sie sich mit Eurer Spotify-App und wählt einen Titel aus, die Ihr kürzlich gehört habt, oder aus Eurer Top-20-Liste, oder sucht einfach nach einem bestimmten Song, den Ihr mögt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja (Spotify-Konto)

Lasst die KI bestimmen, was Ihr als Nächstes mit Groovifi hören solltet. / © nextpit

Ladet Groovifi aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Von dort aus durchforstet Groovifi mit seiner KI Spotify und präsentiert Euch eine Liste von Songs, die auf Eurer vorherigen Auswahl basieren. Es gibt verschiedene Kategorien, aus denen Ihr wählen könnt. Als ich zum Beispiel einen Dance-Song ausgewählt habe, wurden mir die Kategorien Electronic, Energetic, Happy, Danceable und Popular in Form eines Equalizers angezeigt. Ich kann mit dem Schieberegler spielen, um den Grad jeder Kategorie zu bestimmen, und die KI füllt die Wiedergabeliste nach jeder Anpassung entsprechend neu auf.

Anschließend kann ich die erstellte Wiedergabeliste auf Spotify abspielen, sie mit anderen teilen oder eine neue Suche durchführen. Das ist definitiv ein interessanter Aspekt, der Musikliebhaber/innen glücklich machen wird, vor allem diejenigen, die sich gerne überraschen lassen.

Mubert: KI-Musikstreaming (Android & iOS)

Mubert ist eine weitere KI-gesteuerte Musik-App, die einen Schritt in die Zukunft macht. Künstlerinnen und Künstler mögen darüber schimpfen, dass KI ihre Existenzgrundlage bedroht, aber ich denke, eine friedliche Koexistenz ist möglich. Mubert entwickelt mithilfe seiner bewährten Algorithmen einen originellen Musikstream für den Nutzer.

Mubert verlässt sich auf KI, um Musik zu streamen, die Eurem Geschmack entspricht. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Die App basiert auf einer breiten Palette von Samples, die auch jetzt, während Ihr dies lest, noch erweitert wird, um sicherzustellen, dass kein Musikstream dem anderen gleicht. Ihr habt außerdem die Flexibilität und Freiheit, Wiedergabelisten zu erstellen, Streams zu Euren Favoriten hinzuzufügen und den Algorithmus mit Euren "Vorlieben" und "Abneigungen" zu trainieren. Im Grunde ist es ein Programm, das Musik generiert.

Da wir alle unterschiedlich verdrahtet sind und sich unser Musikgeschmack ändern kann, können wir mit Mubert einen Stream nach Kategorien wie Techno, House, Chill, Ambient, Hip Hop und anderen auswählen. Es gibt sogar funktionale Musikstreams für andere Aktivitäten wie Sport, Entspannung und Konzentration, die mit einem Visualizer ausgestattet sind. Das Beste von allem? Alle erzeugten Musikstücke können zur Erstellung von Inhalten für den persönlichen Gebrauch verwendet werden, ohne dass dafür Tantiemen gezahlt werden müssen. Das finde ich sehr nützlich!

Ladet Mubert: AI Music Streaming aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Via Browser (Android & iOS)

Ich bin mir sicher, dass viele von uns an ihrem Lieblings-Webbrowser festhalten, wenn sie mit dem Smartphone im Internet surfen. Via Browser ist ein weiteres Gesicht in der Masse der Browser und bietet eine sehr minimalistische Benutzeroberfläche mit allen Grundlagen. Inkognito-Modus? Ja. Quelle anzeigen? Richtig. Lesezeichen? Überhaupt kein Problem. Wollt Ihr einen QR-Code scannen? Nur zu!

Via Browser bietet ein schnörkelloses Browsing-Erlebnis auf Eurem Mobilgerät. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ihr bekommt auch andere interessante und nützliche Funktionen wie Vorlesen, die Seite ausdrucken oder als PDF-Datei speichern, einen bestimmten Bereich als Werbung markieren oder die Seite als Desktop-Site für mehr einzigartige Seiten anzeigen. Mir gefällt, wie einfach die gesamte Konfiguration von Via Browser ist, denn sie bietet ein schnörkelloses Erlebnis, das einfach funktioniert.

Ladet Via Browser aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ihr könnt mit Via Browser auch Werbung blockieren. Das macht ihn zu einer sehr nützlichen Ergänzung als sekundäre Browser-App, wenn ihr einfach nur in ruchlose Bereiche des Internets gehen müsst, um nach Informationen zu suchen.

Aquatrack (Android)

Wie viel Wasser trinkt Ihr eigentlich täglich? Der uralte Ratschlag lautete 8 Gläser Wasser pro Tag, um gut hydriert zu bleiben, damit Ihr nicht wie eine verschrumpelte Pflaume endet. Nun, da die globale Erwärmung sehr real ist und die Zahl der ungewöhnlichen Hitzewellen in diesem Jahr weltweit zunimmt, ergibt es durchaus Sinn, die tägliche Wassermenge im Auge zu behalten. Hier kommt Aquatrack, eine einfache App, die Euch darüber informiert, wie viel Wasser ihr täglich braucht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Aquatrack sorgt dafür, dass Ihr täglich genug Wasser trinkt. / © nextpit

Die App ist ganz einfach zu bedienen. Auf der schnörkellosen Benutzeroberfläche müsst Ihr Euer Geschlecht, Euer Gewicht und Euer Aktivitätsniveau eingeben (zur Auswahl stehen drei Stufen, von leicht über mittel bis schwer). Daraufhin wird Euch die empfohlene Wassermenge angezeigt.

Ladet Aquatrack aus dem Google Play Store herunter.

Jedes Mal, wenn Ihr etwas Wasser trinkt, gebt Ihr das in der App an und das Glas wird um die entsprechende Menge aufgefüllt. Das Ziel ist natürlich, dass Ihr die empfohlene Menge am Tag getrunken habt, dann erscheint ein "Erledigt"-Symbol. Es gibt keinen Rückgängig-Button. Wenn Ihr also aus Versehen auf den Button gedrückt habt, um anzuzeigen, dass Ihr etwas getrunken habt, ist das einfach schade. Ich hätte gerne einen Verlauf meiner Wassertrink-Eskapaden gesehen, aber das ist nichts für Zwangsneurotiker.

Habt Ihr diese Woche zufällig eine neue App entdeckt, die Ihr gerne der Welt zeigen würdet? Dann informiert doch die nextpit-Community in den Kommentaren?