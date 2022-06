Vodafone Business: Die besten Tarife und Handyverträge für Geschäftskunden

Inhaltsverzeichnis:

Vodafone Business: Aktuelle Angebote

Nicht nur in der Privatkunden-Ecke, sondern auch bei Vodafone Business findet Ihr immer wieder spannende Tarif-Deals. Aktuell könnt Ihr richtig Geld sparen, denn Vodafone schenkt Euch 25 Prozent die Red Business Prime Tarife und Ihr bekommt noch etwas mehr Datenvolumen obendrauf. Zusätzlich erlässt Euch der Anbieter noch die Anschlussgebühr.

Auch bei Internetverträgen könnt Ihr momentan richtig Geld sparen. Die ersten sechs Monate zahlt Ihr derzeit für einen neuen Kabelvertrag keinen Cent. Lediglich bei der kleinsten Variante zahlt Ihr aktuell einen vergünstigten Preis von 19,90 Euro monatlich. Ab dem siebten Monat müsst Ihr dann allerdings den Normalpreis weiterzahlen. Mehr dazu etwas weiter unten im Artikel.

Schließt Ihr lieber einen DSL-Vertrag ab, zahlt Ihr für alle Varianten das erste halbe Jahr nur 19,90 Euro. Zusätzlich könnt Ihr Euch bis zu 180 Euro Startguthaben sichern.

Generell gilt bei Vodafone das selbe wie bei anderen Anbietern: ständig wechselnde Angebote für Tarife und Smartphones. Schaut also am besten regelmäßig auf dieser Seite vorbei, um nichts zu verpassen.

Vodafone Business: Red Business Prime und weitere Verträge für Neukunden

Vodafone hat verschiedenste Tarife im Angebot. Dabei nutzen alle Varianten den Mobilfunkstandard 5G. Im folgenden findet Ihr alle Mobilfunktarife des Anbieters. Der entsprechende Link bringt Euch zur passenden Stelle im Artikel, für die Ihr Euch interessiert.

Red Business Prime: Der Alleskönner unter den Geschäftstarifen.

Smart Business: Mehr Flexibilität dank Baukasten-Prinzip.

Datentarife: Für die Tablet-User unter den Vodafone-Kunden.

GigaKombi-Tarife: Der Kombi-Tarif für Neu- und Bestandskunden.

Vodafone-Business: Red Business Prime für Selbstständige und Unternehmen

Bei den Red Business Prime Tarifen handelt es sich um die Allnet-Flat-Varianten unter den Mobilfunkverträgen von Vodafone. Neben einer Flatrate in alle deutsche Netze habt Ihr zusätzlich die Möglichkeit, kostenloses EU-Roaming zu nutzen. Mit bis zu 500 Mbit/s Download-Bandbreite könnt Ihr auch die größten Dateien zügig herunterladen. Außerdem steht Euch der 5G-Mobilfunkstandard in einem der besten Netze Deutschlands zur Verfügung.

Red Business Prime Go Red Business Prime Red Business Prime Plus Red Business Prime unlimited Datenvolumen 6 GB 15 GB 100 GB 25 GB 100 GB unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 Mbit/s Max. 500 Mbit/s Max. 500 Mbit/s Max. 500 Mbit/s Monatliche Gebühr 29,00 € 21,75 € 39,00 € 39,95 € 49,00 € 36,75 € 79,00 € 59,25 € Anschlussgebühr 39,95 € entfällt 39,95 € entfällt 39,95 € entfällt 39,95 € entfällt Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Besonderheiten One Number; My Office Number One Number; My Office Number One Number; My Office Number One Number; My Office Number Link zum Tarif Direkt zu den Tarifen*

Neben den Tarifen könnt Ihr Euch zusätzlich ein Smartphone bei Vodafone hinzubuchen. Dabei erhöht sich der monatliche Preis natürlich. Außerdem habt Ihr als Business-Prime-Kunden einen persönlichen Ansprechpartner und genießt priorisierten Service. Darüber hinaus könnt Ihr kostenlose Services nutzen, etwa das Hinzufügen einer zweiten SIM-Karte zu Eurem Tarif.

Die Alternative für Privatkunden findet Ihr in unserer O 2 - und Telekom-Übersicht!

Alle Informationen und eine Preisliste findet Ihr in der Produktinformation zu den Red Business Prime Tarifen (PDF).

Vodafone-Business: Smart Business-Tarife für mehr Individualität

Solltet Ihr eher zu den Freigeistern zählen, sind die Smart-Business-Tarife von Vodafone vermutlich interessanter für Euch. Denn hier erhaltet Ihr einen Standardvertrag, bei dem Ihr die zusätzlichen Optionen hinzubuchen könnt, etwa den Personal Agent Service. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, eine Flex-Variante auszuwählen, bei der Ihr Euch keine zwei Jahre an Vodafone bindet.

Smart Business Digital Smart Business Flex Smart Business Flex Plus Datenvolumen 10 GB 0 GB 1 GB 5G - - - Bandbreite Max. 500 Mbit/s - Max. 500 Mbit/s Monatliche Gebühr 17,00 € 9,00 € 13,00 € Anschlussgebühr - - - Allnet-Flat Ja Ja Ja Besonderheiten Prime Vorteil zubuchbar Monatlich kündbar Monatlich kündbar Link zum Tarif Direkt zu den Tarifen*

Bei den Smart Business-Tarifen seid Ihr deutlich flexibler als bei der Prime-Variante. Hierbei zahlt Ihr nur die Grundgebühr für die jeweiligen Tarife, allerdings habt Ihr auch deutlich weniger Datenvolumen und kein 5G-Netz. Bei den Flex-Tarifen könnt Ihr zwar monatlich kündigen, verzichtet allerdings auf mobiles Internet.

Eine ausführliche Preisliste und weitere Informationen findet Ihr im Infoblatt der Smart Business-Tarife (PDF).

Vodafone-Business: Datentarife für die optimale Tablet-Nutzung

Wie der Name bereits verkünden lässt, handelt es sich bei den Datentarifen um spezielle Verträge für Tablets. Denn hier habt Ihr keine Telefonie- oder SMS-Möglichkeit inbegriffen. Es handelt sich also um reine mobile Internet-Flatrates. Hierbei erhaltet Ihr allerdings die Möglichkeit, günstig zusätzliches Datenvolumen zu buchen. Außerdem finden immer wieder Aktionen mit gratis Datenvolumen statt.

Red Business Data Go Red Data Plus Red Business Data Pro Red Business Data unlimited Datenvolumen 4 + 2 GB 8 + 4 GB 20 + 10 GB unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 Mbit/s Max. 500 Mbit/s Max. 500 Mbit/s Max. 500 Mbit/s Flex-Tarif Ja Ja Ja - Monatliche Gebühr 11,00 € 8,80 € 17,00 € 13,60 € 27,00 € 21,60 € 57,00 € Monatliche Gebühr (Flex-Tarife) 21,00 € 11,00 € 27,00 € 17,00 € 37,00 € 27,00 € Anschlussgebühr - - - - Zusätzliches Datenvolumen 1GB bis zu 3x pro Abrechnungszyklus zusätzlich zubuchbar zu je 7,95 € - Link zum Tarif Direkt zu den Tarifen (auf der Zielseite unter der Tabelle auf "Zu den Datentarifen" klicken)*

Diese Tarife eignen sich perfekt für Tablets. Daher könnt Ihr Euch zu jedem der Zweijahresverträge ein Tablet hinzubuchen. Dabei zahlt Ihr natürlich einen Aufpreis, allerdings erhaltet Ihr die Geräte mit dieser Variante zu einem vergünstigten Preis. Für mehr Informationen schaut am Besten in das Datenblatt des Datentarifes (PDF).

Vodafone-Business: GigaKombi-Tarife als Allround-Paket

Bei den GigaKombi-Angeboten handelt es sich um Kombinationsverträge von Vodafone. Hierbei erhaltet Ihr nicht nur einen Mobilfunkvertrag sondern gleichzeitig einen entsprechenden Internettarif. Entscheidet Ihr Euch für diesen Tarif, zahlt Ihr deutlich weniger, als bei Einzelverträgen. Aktuell spart Ihr sogar noch bares Geld, denn Ihr zahlt gerade einmal 70,17 Euro monatlich, statt der üblichen 83,90 Euro.

Bis zum 21. Juni erhaltet Ihr bei Abschluss unlimitiertes mobiles Datenvolumen im 5G Netz von Vodafone. Dabei seid Ihr allerdings an die Prime-Tarife von Vodafone gebunden, andere Tarife fallen somit aus. Bei den Internet-Tarifen habt Ihr die Möglichkeit, Euch für einen Glasfaser-Anschluss zu entscheiden, wenn dieser in Eurem Gebiet bereits möglich ist.

Die Vorteile von GigaKombi sind für bis zu 10 Verträge zulässig. Vor allem in Zeiten des Home Office, in denen mobiles Arbeiten immer wichtiger ist, dürfte ein unlimitiertes Datenvolumen wirklich verlockend klingen. Mehr Informationen findet Ihr im Produktinformationsblatt der GigaKombi-Tarife (PDF).

Vodafone-Business: Internet- und DSL-Tarife

In diesem Abschnitt findet Ihr alle Informationen rund um das Internetangebot von Vodafone. Mit einem Klick auf den entsprechenden nachfolgenden Link findet Ihr Euch an passender Stelle wieder. Alle Informationen und Preise findet Ihr in der Informationsbroschüre zu Internetverträgen von Vodafone (PDF).

Vodafone Business: Red Business Internet & Phone Kombitarif

Bei den Red-Business-Tarifen handelt es sich um Glasfaser-Angebote von Vodafone. Hierbei gilt vor allem, dass Ihr Euch über die Verfügbarkeit informiert, bevor Ihr Euch für einen der Tarife entscheidet. Denn der Glasfaser-Ausbau in Deutschland geht eher schleppend voran, vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Allerdings genießt Ihr bei diesen Tarifen auch einige Vorteile, wie eine sehr hohe Bandbreite.

Red Business Phone & Cable 100 Red Business Phone & Cable 300 Red Business Phone & Cable 500 Red Business Phone & Cable 1000 Bandbreite Download Bis zu 100 MBit/s Bis zu 300 MBit/s Bis zu 500 MBit/s Bis zu 1.000 MBit/s Bandbreite Upload Bis zu 10 MBit/s Bis zu 30 MBit/s Bis zu 50 MBit/s Bis zu 50 MBit/s Monatliche Gebühr 19,90 Euro; ab dem 7, Monat 24,90 Euro 0,00 Euro; ab dem 7, Monat 39,90 Euro 0,00 Euro; ab dem 7, Monat 49,90 Euro 0,00 Euro; ab dem 7, Monat 54,90 Euro Anschlussgebühr 69,90 € entfällt 69,90 € entfällt 69,90 € entfällt 69,90 € entfällt Vertragslaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Link zum Tarif Direkt zu den Tarifen* Direkt zu den Tarifen* Direkt zu den Tarifen* Direkt zu den Tarifen*

Wie Ihr seht, profitiert Ihr momentan von einer Aktion, die Euch in den ersten sechs Monaten die Grundgebühr spart. Außerdem bekommt Ihr ein kostenloses Top-Modem von AVM mitgeliefert, um direkt loslegen zu können. Solltet Ihr Euch eine feste IP-Adresse wünschen, ist dies ebenfalls möglich. Darüber hinaus garantiert Vodafone eine erhöhte Ausfallsicherheit.

Vodafone Business: Der Komfort-Anschluss als DSL-Lösung

Wenn Ihr keinen Zugang zu einer Glasfaser-Anbindung habt, braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen. Vodafone bietet ebenfalls DSL-Varianten an, die deutlich weiter verbreitet sind. Auch hier gilt natürlich erst einmal, eine Bandbreitenmessung durchzuführen, um Euch für den richtigen Vertrag entscheiden zu können. Zusätzlich zu den Verträgen erhaltet Ihr einen Premium-AVM-Router kostenlos dazu, wodurch Ihr bereit seid für WiFi 6.

Komfort-Anschluss 16 Komfort-Anschluss 50 Komfort-Anschluss 100 Komfort-Anschluss 250 Bandbreite Download Bis zu 16 MBit/s Bis zu 50 MBit/s Bis zu 100 MBit/s Bis zu 250 MBit/s Bandbreite Upload Bis zu 2,8 MBit/s Bis zu 10 MBit/s Bis zu 40 MBit/s Bis zu 40 MBit/s Monatliche Gebühr 19,90 Euro; ab dem 13, Monat 29,90 Euro 19,90 Euro; ab dem 13, Monat 34,90 Euro 19,90 Euro; ab dem 13, Monat 39,90 Euro 19,90 Euro; ab dem 13, Monat 49,90 Euro Anschlussgebühr 49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 € Vertragslaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Link zum Tarif DSL-Tarife auf einen Blick*

Bei diesen Tarifen handelt es sich also um klassische DSL-Lösungen. Ihr profitiert aktuell von einer Aktion, bei der Ihr die ersten 12 Monate nur 19,90 Euro und erst ab dem 13. Monat den vollen Preis zahlt. Zusätzlich schenkt Euch Vodafone 120 Euro Startguthaben zu den Verträgen. Bei Buchung einer Mobile Flat XL erhaltet Ihr sogar einen Startbonus von 180 Euro. Eine Kostengünstige Privatkunden-Alternative findet Ihr übrigens in unserer PremiumSIM-Übersicht!

Vodafone Business: GigaCube Business als mobiler Homespot

Der GigaCube ist perfekt für alle, die keine ausreichende Netzabdeckung erhalten. Dadurch könnt Ihr ein gewisses Datenvolumen im Monat nutzen, ohne Euch Sorgen um die Qualität der Verbindung machen zu müssen. Der GigaCube lässt sich überall positionieren und durch eine SIM-Karte aktivieren.

GigaCube Business Flex GigaCube Business GigaCube Max Business GigaCube Pro Business Datenvolumen 50 GB 125 + 30 GB 250 + 60 GB 500 + 120 GB Bandbreite Download Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 29,40 € 29,40 € 37,81 € 63,02 € Einmalkosten (Gerät) 235,21 € 0,84 € 0,84 € 0,84 € Monatliche Kosten (Gerät) - 8,40 € 8,40 € 8,40 € Anschlusspreis 42,01 € 42,01 € 42,01 € 42,01 € Besonderheiten Flex-Angebot: Verbraucht Ihr kein Datenvolumen, ist keine Basisgebühr fällig - - - Direkt zu den Angeboten Direkt zu den Tarifen*

Der GigaCube ist vor allem für diejenigen unter Euch nützlich, die viel unterwegs sind und sich eine stabile Verbindung wünschen. Das Flex-Angebot ist vor allem interessant, wenn Ihr keinen regelmäßigen Zugang über den GigaCube benötigt. Ihr zahlt bei dieser Variante keine Grundgebühr, solltet Ihr das Gerät gar nicht erst einstecken. Solltet Ihr auch nur 1 kB an Daten übertragen, wird die Grundgebühr allerdings wieder fällig.

Vodafone-Business: Business Internet Pro für wirklich große Unternehmen

Die Pro-Variante der Internetverträge richtet sich vor allem an Großkunden. Denn hier habt Ihr die Möglichkeit bis zu 64 feste IPv4-Adressen zu sichern. Außerdem erhaltet Ihr den bis zu 50 VoIP-Kanäle, um möglichst viele Kollegen miteinander zu vernetzen. Durch ein LTE-Backup seid Ihr zudem relativ Ausfallsicher. Sollte doch etwas passieren, verspricht Vodafone eine Bearbeitung Eures Anliegens innerhalb von 8 Stunden.

Business Pro 100 Business Pro 300 Business Pro 500 Business Pro 1.000 Bandbreite Download 100 MBit/s 300 MBit/s 500 MBit/s 1.000 MBit/s Bandbreite Upload 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s 50 MBit/s Monatliche Gebühr 49,00 € 69,00 € 79,00 € 99,00 € Besonderheiten Aufgrund der hohen Adresszahlen ist der Tarif speziell für Großkunden ausgelegt Direkt zu den Tarifen Direkt zu den Tarifen*

Interessiert Ihr Euch für einen solchen Tarif, solltet Ihr Euch unbedingt vorab beraten lassen. Unter der Rufnummer 0800 505 45 13 könnt Ihr mit den Servicemitarbeitern von Vodafone direkt Kontakt aufnehmen, um eventuelle Fragen zu klären. Alle weiteren Infos wie Preise und Leistungen findet Ihr im Produktinformationsblatt von Vodafone (PDF).

Vodafone-Business: Alle Angebote für Bestandskunden

Bestandskunden profitieren vor allem von der GigaKombi. Hier könnt Ihr Eure Verträge kombinieren, um bares Geld zu sparen. Mehr dazu findet Ihr etwas weiter oben im Artikel. Entscheidet Ihr Euch für eine Vertragsverlängerung, könnt Ihr darüber hinaus bereits nach 21 Monaten auf ein neues Smartphone zugreifen, nicht erst nach den vollen zwei Jahren.

Vodafone-Business: Geschäftsorientierte Lösungen

Vodafone bietet spezielle geschäftsorientierte Lösungen an. Möchtet Ihr beispielsweise einen öffentlichen Hotspot eröffnen, bietet Euch das Unternehmen verschiedene Varianten an. Darüber hinaus bietet Vodafone Internet of Things und Unified Communications an. Dadurch sind Eure Geräte nicht nur alle miteinander vernetzt, sondern Ihr erhaltet eine HUB-Plattform zur einfacheren Strukturierung der Hardware-Lösungen.

Vodafone-Business: Fragen & Antworten

Wie erreiche ich den Kundenservice?

Als Prime-Kunde habt Ihr einen persönlichen Assistenten, den Ihr ganz normal telefonisch erreichen könnt. Die entsprechende Nummer erhaltet Ihr bei Vertragsabschluss. Darüber hinaus könnt Ihr natürlich die "Mein Vodafone"-App nutzen, um mit einem Servicemitarbeiter verbunden zu werden.

Darüber hinaus bietet Vodafone verschiedene Hotlines an, die Ihr anrufen könnt:

Bestellhotline (Mo-Fr. 8 Uhr - 20 Uhr): 0 800 444 065 4833

Produktberatung (Mo-Fr. 8 Uhr - 20 Uhr): 0 800 505 45 15

Service-Hotline (24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar): 0 800 172 1234

Office Internet Hotline (Mo-Fr. 8 Uhr - 20 Uhr): 0 800 9100 300

Business Internet Cable (24 Stunden an sieben Tagen der Woche erreichbar): 0 800 1412 9999

Über die E-Mail-Adresse des Kundenservices könnt Ihr zudem direkt Kontakt mit dem Support aufnehmen. Sollte Euer Anliegen nicht dringlich sein, könnt Ihr zudem einen Rückruf einrichten lassen oder das Kontaktformular des Unternehmens verwenden. Als Geschäftskunden habt Ihr die Möglichkeit, das Business-Portal zu verwenden, damit Euer Anliegen in der versprochenen Zeit bearbeitet wird. Zu guter Letzt könnt Ihr Euch auch postalisch an das Unternehmen wenden. Die Adresse lautet:

Vodafone GmbH

Kundenbetruung

40875 Ratingen

Kann ich meinen Tarif als eSIM nutzen?

Euren Tarif als eSIM zu nutzen ist möglich. Beachtet allerdings dabei, dass Euer Endgerät eSIM-fähig sein muss. Unter der Rufnummer 0 800 505 45 15 könnt Ihr eine solche eSIM beantragen. Der Wechsel ist jederzeit möglich, wobei Ihr während des Prozesses nicht auf Eure normale SIM-Karte zugreifen könnt. Weitere Informationen findet Ihr auf der Hilfeseite von Vodafone.

Gibt es aktuelle Störungen bei Vodafone?

Um herauszufinden, ob es aktuelle Störungen im Netz von Vodafone gibt, schaut am besten auf allestörungen.de.

Wie kann ich meinen Vodafone-Business-Tarif kündigen?

Hierfür bietet Euch Vodafone verschiedene Möglichkeiten. Ein Kontakt zum Kundencenter oder der Service-Hotline reicht aus, um den Kündigungsprozess in Gang zu bringen. Die entsprechenden Nummern findet Ihr etwas weiter oben in diesem Artikel.

Rufnummernmitnahme bei Vodafone-Business

Anders als andere Anbieter gewährt Euch Vodafone keinen Bonus auf die Mitnahme Eurer Rufnummer. Allerdings ist der Prozess dafür sehr einfach. Wenn Ihr einen neuen Vertrag abschließt, müsst Ihr lediglich angeben, dass Eure aktuelle Rufnummer mitgenommen werden soll. Dabei habt Ihr zudem die Möglichkeit, einen Wunsch-Termin festzulegen. Dies ist übrigens auch von einem aktuell bestehenden Prepaid-Tarif möglich.

Wenn Ihr Eure aktuelle Vodafone-Rufnummer zu einem anderen Anbieter mitnehmen möchtet, gebt dies einfach bei der Kündigung Eures Vodafone-Vertrages an. Mehr Informationen findet Ihr auf der entsprechenden Informationsseite zur Rufnummernmitnahme.

Gibt es 5G?

Kurzum: Ja. Die meisten Verträge von Vodafone-Business funktionieren mit dem aktuellen Mobilfunkstandard 5G. Dabei habt Ihr bei Vodafone eines der größten Netze in Deutschland.

Vorteile von Vodafone-Business

Im Vergleich zu den Privatkundenverträgen zahlt Ihr hier deutlich mehr. Allerdings genießt Ihr einen persönlichen Ansprechpartner, kostenlose Zusatzoptionen, geschäftsorientierte Lösungen und einen bevorzugten Service.

