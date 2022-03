PremiumSIM: Die besten Tarife, Angebote und Verträge bei PremiumSIM

PremiumSIM zählt zu den günstigeren Mobilfunkanbietern im Netz. Dennoch habt Ihr Zugang zum wirklich guten Netz von O2. In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zu den verschiedenen Mobilfunkverträgen und auch zu DSL-Angeboten. Außerdem halten wir Euch über alle Aktionen auf dem Laufenden. Zudem findet Ihr hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um PremiumSIM.

Inhaltsverzeichnis

PremiumSIM: Aktuelle Angebote für die Tarife

PremiumSIM bietet immer wieder Tarife an, bei denen Ihr Datenvolumen geschenkt bekommt oder bares Geld sparen könnt. Aktuell könnt Ihr sogar doppelt von den Angeboten profitieren, denn bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten erlässt Euch der Anbieter die Bereitstellungsgebühr von 19,99 Euro. In einer neuen Aktion profitiert Ihr darüber hinaus von weiteren Rabatten. So zahlt Ihr beim 2 GB Allnet-Tarif gerade 4,99 Euro anstatt 6,99 Euro und der sehr beliebte 10 GB Allnet-Tarif kostet Euch gerade einmal 9,99 Euro statt 14,99 Euro.

Benötigt Ihr mehr Datenvolumen, könnt Ihr auch auf ein Angebot mit 25 Gigabyte monatlichem Datenvolumen zurückgreifen. Dabei zahlt Ihr lediglich den Preis der 20-GB-Flat und seid monatlich mit 19,99 Euro dabei.

Alle Details zu den aktuellen PremiumSIM-Tarifen erfahrt Ihr im Laufe dieses Artikels. Habt Ihr Euch schon entschieden, könnt Ihr auch direkt zur Aktionsseite springen.

AKTION: Allnet-Flat & Highspeed Datenvolumen!

PremiumSIM: Alle Verträge für Neukunden

PremiumSIM bietet Euch drei verschiedene Arten von Tarifen an. Nachfolgend findet Ihr die Links, mit denen Ihr zu den entsprechenden Tarifen im Artikel springen könnt:

Allnet-Flats: SMS-und Telefonie Flat in alle deutschen Netze. Inklusive EU-Roaming, wahlweise mit oder ohne Vertragslaufzeit.

LTE Telefonie-Tarif: Der perfekte Tarif für Vieltelefonierer. Sehr günstige Telefonie- und SMS-Flat inklusive, dafür geringes Datenvolumen.

LTE Datentarif: Wenn Ihr lieber im Internet surft, als zu telefonieren lohnen sich die Datentarife. Bis zu 22 GB Datenvolumen.

DSL- und WLAN-Tarif: Für das Internet zu Hause. Verschiedene Bandbreiten inklusive Modem.

PremiumSIM-Tarif: Allnet-Flats für jeden

Die Allnet-Flats von PremiumSIM sind genau das richtige für Euch, wenn Ihr gerne telefoniert, viele Nachrichten verfasst oder eben viel im Internet surft. Also der Alleskönner unter den PremiumSIM-Tarifen. Dabei staffelt der Anbieter die Tarife nach Datenvolumen von 100 MB bis zu 20 GB. PremiumSIM ermöglicht mit seinen Tarifen einen Zugang zum 4G-Netz von o2. Das beste daran ist, dass Ihr keine feste Vertragslaufzeit wählen müsst. Allerdings zahlt Ihr dann einen Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro.

PremiumSIM Allnet-Flat Eigenschaft LTE All 100 MB LTE All 2 GB LTE All 4 GB LTE All 6 GB LTE All 8 GB LTE All 10 GB LTE All 20 GB Datenvolumen 100 MB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 10 GB 20 GB 5G? - - - - - - - Bandbreite Max. 21,6 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Monatliche Gebühr 4,99 Euro 6,99 Euro 8,99 Euro 11,99 Euro 13,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro Einmalkosten (ohne Laufzeit) 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro Einmalkosten (24 Monate) - - - - - - - Allnet-Flat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kostenloses EU-Roaming? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Zu den Angeboten Allnet-Flat mit bis zu 20 GB LTE ab nur 4,99€

Wollt Ihr bei zum Handyvertrag noch ein neues Smartphone dazu ordern, müsst Ihr Euch 24 Monate lang an den Vertrag binden. Dabei habt Ihr die Auswahl aus aktuellen Top-Geräten und zahlt einen entsprechenden Aufpreis auf die hier angegebenen Kosten.

Allnet-Flat mit bis zu 8 GB LTE ab nur 4,99€ - monatlich kündbar

Allnet-Flat mit bis zu 8 GB LTE ab nur 4,99€ - 24 Monate

Einen Überblick über alle möglichen Allnet-Flat-Tarife inklusive entsprechender Gebühren findet Ihr in dieser Übersicht auf der Website von PremiumSIM.

Ihr könnt mit Facebook, Instagram oder TikTok nichts anfangen? Ihr bevorzugt noch die gute alte sprachliche Kommunikation? Dann ist die PremiumSIM Telefonie-Flat eventuell interessant für Euch. Ihr zahlt hierbei 4,99 Euro für die Telefonie- und SMS-Flatrate, dabei müsst Ihr allerdings mit einem sehr geringen Datenvolumen von 100 MB auskommen. Solltet Ihr dennoch mehr mobile Daten benötigen, könnt Ihr Euch 200 MB für zwei Euro pro Paket hinzubuchen.

PremiumSIM Telefonie-Flat Eigenschaft PremiumSIM Telefonie-Flatrate Datenvolumen 100 MB 5G? - Bandbreite Bis zu 21,6 Mbit/s Monatliche Gebühr 4,99 Euro Einmalkosten (Ohne Laufzeit) 19,99 Euro Einmalkosten (24 Monate) - Allnet-Flat? Ja Besonderheiten? EU-Roaming Zur Telefon-Flatrate

Bei diesem Tarif entfällt ebenfalls die Bereitstellungsgebühr, wenn Ihr einen Vertrag über 24 Monate abschließt. Dafür könnt Ihr bei diesem Vertrag kein neues Smartphone dazubuchen. Die ausführlichen Informationen von PremiumSIM erhaltet Ihr im Produktinformationsblatts als PDF.

PremiumSIM-Tarif: LTE-Datentarif

Für alle, die ohne das Internet nicht mehr leben können, hat PremiumSIM einen speziellen Tarif im Angebot. Dabei erhaltet Ihr zwar keine Allnet-Flat, dafür aber hohe Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Auch bei diesen Angeboten habt Ihr die Möglichkeit zwischen einer monatlich kündbaren und einer zweijährigen Variante auswählen. Dabei spart Ihr ebenfalls die Bereitstellungsgebühr, solltet Ihr Euch länger an den Anbieter binden wollen. Anders als bei den anderen Tarifen, könnt Ihr Datenpakete in Höhe von 500 MB für gerade einmal 3 Euro hinzubuchen.

PremiumSIM LTE-Datentarif Eigenschaft 1GB LTE 6GB LTE 15GB LTE 22GB LTE Datenvolumen 1 GB 6 GB 15 GB 22 GB 5G? - - - - Bandbreite Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Monatliche Gebühr 4,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro Einmalkosten (Ohne Laufzeit) 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro Einmalkosten (24 Monate) - - - - Allnet-Flat? - - - - Zu den LTE-Datentarifen

Nur bei dem Internet-Tarif habt Ihr die Möglichkeit, größere Datenpakete hinzu zu buchen als bei den Allnet-Flats. Außerdem ist die Regelung der Bandbreitendrosselung hier anders. Ist Euer monatliches Datenvolumen aufgebraucht, könnt Ihr weitere 1,5 Gigabyte mit 50 Mbit/s surfen. Erst, wenn diese aufgebraucht sind, kommt es zur Drosselung. Bei einer 1-GB-LTE-Flat stehen Euch theoretisch also 2,5 Gigabyte High-Speed-Volumen zur Verfügung.

Beachtet allerdings, dass hier keine Allnet-Flat inbegriffen ist. Ihr müsst also für jede SMS und jede telefonierte Minute zahlen und Ihr habt keine Möglichkeit auf kostenloses EU-Roaming. Jedoch ist hier ebenfalls ein Gerät Eurer Wahl hinzubuchbar. Dieser Vertrag eignet sich zusammenfassend besonders für Vielsurfer und Social-Media-Fans.

Die Datentarife von PremiumSIM

Die genauen Vertragsdetails und alle Kosten im Detail findet Ihr auf den verlinkten Seiten bei PremiumSIM.

PremiumSIM-Tarif: DLS & WLAN Tarife

Ihr benötigt einen neuen DSL-Tarif? Dann hat PremiumSIM auch hierfür eine Lösung. Ihr erhaltet bei den DSL & WLAN Tarifen des Anbieters Internetflatrates mit bis zu 250 Mbit/s Downloadbandbreite im 1&1 Netz. Eine Drosselung der Geschwindigkeit nach Überschreiten eines gewissen Datenvolumens gibt es hier nicht. Außerdem bekommt Ihr eine Telefon-Flat obendrauf. Passend dazu erhaltet Ihr einen "AVM FritzBox 7590" Router um direkt loslegen zu können.

PremiumSIM: DSL & WLAN Tarife Eigenschaft DSL 16 DSL 50 DSL 100 DSL 250 Bandbreite Download 16 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 Mbit/s Bandbreite Upload 1 Mbit/s 10 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s Monatliche Kosten 19,99 Euro 24,99 Euro 29,99 Euro 34,99 Euro Monatliche Kosten für Router 2,99 Euro 2,99 Euro 2,99 Euro 2,99 Euro Bereitstellungsgebühr 47,60 Euro 47,60 Euro 47,60 Euro 47,60 Euro Versandkosten 9,90 Euro 9,90 Euro 9,90 Euro 9,90 Euro DSL-Anschluss mit Highspeed-Internet

Wie immer gilt natürlich, dass Ihr vorher abklären solltet, dass der Anbieter Euch die entsprechende Bandbreite bereitstellen kann. Wählt Ihr einen der Tarife aus, werdet Ihr direkt auf eine Seite weitergeleitet, auf der Ihr die Verfügbarkeit an Eurem Standort prüfen könnt. Für gerade einmal 2,99 Euro monatlich erhaltet Ihr zudem einen aktuellen Router. Beachtet allerdings die recht hohen Bereitstellungsgebühren und die Versandkosten. So zahlt Ihr beim teuersten Vertrag bereits zu Beginn knapp 95 Euro.

Die ausführliche Preisliste findet Ihr im Produktinformationsblatt zu 1&1 DSL-Tarifen (PDF).

Die schnellen DSL-Tarife von PremiumSIM

PremiumSIM: Gibt es Angebote für Bestandskunden?

Für Bestandskunden gibt es keine besonderen Angebote .Wie bei vielen anderen Anbietern gibt es aber die Möglichkeit, bei einem Zweitvertrag ein wenig Geld zu sparen. Außerdem bietet PremiumSIM immer wieder Aktionen, in denen Ihr kostenloses Datenvolumen oder Freimonate ergattern könnt. Natürlich gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, günstigere Optionen für Smartphones zu erhalten, wenn Ihr Euren Vertrag erneuert.

DeutschlandSIM: Alle Verträge des Anbieters

Unter dem Namen "DeutschlandSIM" bietet PremiumSIM noch weitere Tarife an, die den bereits genannten stark ähneln. Die Besonderheit ist bei den "Nationalen Tarifen" allerdings, dass das kostenlose EU-Roaming entfällt. Darüber hinaus müsst Ihr hier einen Bereitstellungspreis von wahlweise 9,99 Euro (24 Monate Laufzeit) oder 29,99 Euro (Ohne Laufzeit) zahlen. Einen wirklichen Vorteil bringen diese Tarife im Vergleich zu PremiumSIM nicht, da sie ebenfalls im sehr guten O2-Netz laufen.

DeutschlandSIM Tarife Eigenschaft All 1GB National All 4GB National All 10 GB National All 20 GB National Datenvolumen 1 GB 4 GB 10 GB 20 GB 5G? - - - - Bandbreite Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Monatliche Gebühr 4,99 Euro 9,99 Euro 14,99 Euro 19,99 Euro Einmalkosten (Ohne Laufzeit) 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro Einmalkosten (24 Monate) 9,99 Euro 9,99 Euro 9,99 Euro 9,99 Euro Allnet-Flat? Ja Ja Ja Ja Zu den DeutschlandSIM-Angeboten

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, DSL&WLAN-Tarife abzuschließen, wie schon bei PremiumSIM. Solltet Ihr die nationalen Tarife bevorzugen, lohnt sich also ein Blick auf den Ableger DeutschlandSIM.

Smartphone-Tarife von DeutschlandSIM

PremiumSIM: Fragen & Antworten

Hier findet Ihr eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen und Antworten rund um PremiumSIM, die nichts mit den Tarifen direkt zu tun haben.

Wie erreiche ich den PremiumSIM-Kundenservice?

Vorab sei gesagt, dass die meisten Fragen bereits in der umfangreichen FAQ-Datenbank des Anbieters zu finden sind. Habt Ihr dennoch weitere Fragen oder Probleme, steht Euch 24 Stunden am Tag ein Kundenservice bereit. Die Telefonische Hotline laut Angaben von PremiumSIM 24 Stunden am Tag für Privatkunden erreichbar. Ihr erreicht sie unter der Nummer "06181 / 70 74 074". Habt Ihr spezielle Fragen zu den Tarifen könnt Ihr darüber hinaus die kostenlose Nummer "06181 / 70 74 086" anrufen.

Ihr meidet lieber das Telefon? Kein Problem. Dafür gibt Euch der Anbieter die Möglichkeit, Euch über ein Kontaktformular zu melden. Außerdem könnt Ihr eine Mail an kontakt@premiumsim.de senden.

Für Bestandskunden gibt es zudem eine weitere Möglichkeit. So habt Ihr im Kundenportal die Option, über ein spezielles Kontaktformular direkt mit PremiumSIM in Kontakt zu treten. Solltet Ihr Euer Smartphone verlieren, könnt Ihr die SIM-Karte unter "06181 / 70 74 044" sperren lassen.

Kann ich meinen Tarif als eSIM nutzen?

Bisher bietet PremiumSIM keine Möglichkeit, eSIM zu nutzen. Interessiert Ihr Euch für eSIM, schaut am besten mal unseren Vertrags-Ratgeber an. Dort findet Ihr alle Infos rund um Smartphone-Verträge!

Gibt es aktuell Störungen bei PremiumSIM?

Störungen im Netz von PremiumSIM findet Ihr über die Website allestörungen.de.

Wie kann ich meinen PremiumSIM-Vertrag kündigen?

Auch hierfür habt Ihr mehrere Möglichkeiten. Möchtet Ihr Euren Vertrag kündigen, dürfte der leichteste Weg über das Kundenportal führen. Dort wählt Ihr "Services" und anschließend "Kündigung vormerken". Dadurch aktiviert Ihr einen Vermerk, dass Ihr Euren Vertrag kündigen wollt. Dieser bleibt 7 Tage bestehen und Ihr müsst die Kündigung nach Ablauf der Vormerkung telefonisch bestätigen. Zugegeben, das klingt nach unnötigem Mehraufwand, solltet Ihr Euch in diesen 7 Tagen allerdings entscheiden den Vertrag doch nicht kündigen zu wollen, könnt Ihr die Zeit verstreichen lassen und nichts passiert.

Ihr könnt den bestehenden Vertrag zudem über die Service-Hotline 06181 / 70 74 074 kündigen. Diese ist 24 Stunden am Tag für Euch erreichbar. Als letzte Möglichkeit wählt Ihr den formlosen Weg per E-Mail. Schreibt dafür eine Nachricht an kontakt@premiumsim.de. Allerdings ist die Bearbeitungsdauer hierfür etwas länger, als bei den anderen Möglichkeiten.

Für alle, die noch ein Faxgerät besitzen, könnt Ihr darüber hinaus ein Fax an 06181 / 70 74 063 senden. Wer es ganz Oldschool mag, wählt am besten den postalischen Weg und sendet einen Brief an "Drillisch Online GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5. 63477 Maintal".

Wie kann ich meine alte Rufnummer bei PremiumSIM nutzen?

Die Rufnummernmitnahme funktioniert ähnlich wie bei anderen Anbietern. Öffnet das Kundenportal und wählt dort "Services" und anschließend "Rufnummer mitbringen". Füllt das entsprechende Formular aus und schon geht alles seinen Weg. Aktuell bietet PremiumSIM keinen Bonus für die Mitnahme an. Wenn Ihr gerne Genaueres wissen möchtet oder die Nummer von PremiumSIM zu einem anderen Anbieter übertragen wollt, findet Ihr mehr Informationen auf der FAQ-Seite.

Bietet PremiumSIM 5G an?

Im März 2022, bietet PremiumSIM noch keinen Vertrag mit einer 5G-Option an. Sobald sich das ändert, nehmen wir den neuen 5G-Vertrag in diesem Artikel mit auf.

Habt Ihr persönliche Erfahrungen mit PremiumSIM oder DeutschlandSIM gemacht, die Ihr mit der NextPit-Community teilen wollt? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!