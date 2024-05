Apple plant die große KI-Offensive – Casa Casi 130

In dieser Woche gab es wieder ein Apple-Event. Vorgestellt wurden wie erwartet neue iPads. Wir reden im nextpit-Podcast Casa Casi über die Veranstaltung, die neuen Produkte, blicken aber auch in die nahe Zukunft und ordnen das ein, was uns da wohl in Kürze schon erwartet.

Ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber ab irgendeinem Punkt war ich plötzlich immun gegen die ganzen Buzzwords und Superlative, die bei einer Produktvorstellung von Apple auf einen hereinprasseln. Sie machen mich nicht mehr wütend, aber sie verfangen ganz sicher auch nicht bei mir. Wenn einem diese übertriebene Ego-Lobhudelei also nichts mehr antut, kann man sich auf alles andere fokussieren, was da so passiert. Und wenn eins sicher ist: Bei einer Veranstaltung wie dem abgelaufenen "Let Loose"-iPad-Event letzten Dienstag passiert tatsächlich eine Menge.

Vordergründig ging's ums iPad, aber eigentlich geht es um viel mehr

Es gab zwei neue iPad Pro, zwei neue iPad Air, einen neuen Pencil und eine neue Tastatur, dazu Updates für Logic Pro und Final Cut Pro. Der wichtigste Neuankömmling war aber wohl der neue Apple-M4-Chip, der die Pro-Tablets antreibt. Nicht nur, weil er den Geräten mehr Power verleiht, sondern – und darüber reden wir im Podcast natürlich auch ausführlich – weil mit diesem Bauteil der Weg geebnet wurde für Apples KI-Offensive.

Apple wirkt scheinbar abgehängt bei dem Thema mit der in die Jahre gekommenen Siri. Nicht nur deswegen erwarten Szene-Insider für die anstehende Entwicklerkonferenz WWDC, dass Apple da zum ganz großen Schlag ausholt und iOS in Sachen künstliche Intelligenz auf ein ganz neues Level hievt. Genau deswegen mussten wir zwar logischerweise über die neuen Produkte sprechen, aber auch über den Silikon-Elefanten im Raum, der Apple möglicherweise direkt an die Spitze der Smartphone-KI spülen könnte.

Hört also gerne rein, teilt unseren Podcast und verratet uns, ob Ihr das ähnlich einschätzt wie wir. Viel Spaß mit unserer heutigen Folge der Casa Casi.

Show Notes

