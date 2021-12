iPad mini 6 (2021) im Langzeittest: größer als es ist

Das iPad mini 6 ist ein Device von dem ich dachte: Sehr interessant, aber so wirklich brauche ich es nicht – bis zu diesem Test. Immerhin hatte ich vor einigen Jahren bereits ein iPad mini, das ich aber kaum nutzte. Der Formfaktor war zwar super beim Transport, zum Arbeiten dafür aber umso weniger geeignet. 2021 musste ich aber feststellen: Das iPad mini 6 ist anders – und mittlerweile mein ständiger Begleiter. Lest im Test, warum.

Bewertung

Pro Der richtige Formfaktor für (m)ein Tablet

iPadOS 15 läuft perfekt darauf

Super Performance Contra Display ohne 120 Hertz und ProMotion

Kein Face-ID

Design: Klein. Und nicht wie das iPad Pro Das iPad mini 6 gleicht dem großen Bruder iPad Pro in Sachen Aussehen: flaches Design, runde Ecken – aber ansonsten schnörkellos. Im Vergleich zum alten iPad mini hat die 2021er-Version dadurch deutlich an Bildschirmgröße hinzugewonnen. Die Bildschirmränder oder Bezels sind alleine schon wegen des fehlenden Home Buttons deutlich schmaler geworden und bereiten so Platz für ein 8,3 Zoll großes Display. Pro größeres Display und kleinere Bezels als beim Vorgänger

Lautstärkeregler passen sich automatisch der Halterichtung an

perfektes Notizbuch-Format mit Apple Pencil

Touch-ID-Sensor im Power-Button Contra immer noch kein Face ID Noch einen Unterschied weist das iPad mini (2021) im Vergleich zum Vorgänger auf: Anstatt eines Home-Buttons verbaut Apple einen Touch-ID-Sensor im seitlichen An-Aus-Taster. Dazu fällt mir ein: Toll, dass das iPad mini Touch-ID an Bord hat. Das würde ich mir nämlich immer wieder beim iPad Pro wünschen. Aber gleichzeitig schade (und nicht selten auch nervig), dass Face ID fehlt! Die Rahmen rund ums Display sind geschrumpft. Damit gibt's bei gleichem Formfaktor ein größeres Display. / © NextPit Face-ID ist ein Feature, das ich tatsächlich nicht selten vermisse – gerade auch deshalb, weil man es sonst so sehr gewöhnt ist, dass das iPad oder das iPhone einen erkennt. Außerdem weiß man nicht selten, wo sich der Touch-Sensor gerade befindet und muss unter Umständen (wenn man beispielsweise nicht genügend Finger registriert hat) mühselig umgreifen, um eine Freigabe zu erteilen. Die Lautstärke-Taster befinden sich beim iPad mini (2021) nun ebenfalls auf der Stirnseite des Apple-Tablets. Cooles Detail: Immer der obere Knopf der beiden Taster macht lauter – immer abhängig davon, wie man das iPad mini 6 eben gerade hält. Bester Formfaktor. Zu wenig Pro. Ich muss aufpassen, dass dieser Absatz hier nicht zu meinem Fazit mutiert. Es waren nämlich der Formfaktor und das Design, die mich primär dazu gebracht haben, das iPad mini (2021) wirklich jeden Tag überall mit hinzunehmen und täglich viele Stunden zu benutzen. Das iPad Pro verwende ich dagegen seither deutlich seltener. Obwohl ich für das Gesamtpaket des iPad mini 6 voller Lob bin, gibt es mehrfach ein großes „Aber“. Wenn ich etwas zu kritisieren habe, dann dass Apple offenbar seine iPad-Pro-Reihe nicht zu sehr kanibalisieren wollte – und das iPad mini absichtlich kleingehalten hat. Mehr dazu lest Ihr in den Abschnitten Kamera und Display. Praktisch, gerade mit Maske: Im Ein/Aus-Button ist ein Fingerabdrucksensor integriert. / © NextPit Das Notizblockformat macht den Apple Pencil für mich noch wertvoller Etwas weniger flexibel als die Lautstärkeregler – die sich, wie schon beschrieben, der Halterichtung des iPads anpassen und immer den Lauterknopf oben anbieten – ist die magnetische Halterung für den Apple Pencil. Dieser hält sich nämlich immer magnetisch auf einer der breiten Seiten fest, was die Halterichtung des Tablets ein Stück weit vorgibt. Dafür wird man dann aber mit einem perfekten digitalen Notizblock belohnt, der wirklich immer dann bereit steht, wenn man ihn braucht. Sofern man das iPad mini dabei hat, natürlich. Dank des Formfaktors aber passt das Tablet schon fast in eine Hosen-, mindestens aber in meine Jackentasche. Und in Rucksack und Umhängetasche fällt das Tablet kaum auf.

Display: Gut, aber nicht perfekt. Das Displaypanel des iPad mini (2021) ist im Vergleich zum diesjährigen iPad Pro ein echtes Downgrade. Die 120-Hertz-Anzeigen mit der für das Runterregeln der Bildwiederholungsfrequenz verantwortlichen ProMotion-Technologie sind den iPad-Pro-Varianten vorbehalten. Stattdessen steckt im kleinen iPad ein LCD-Panel mit 2266 x 1488 Pixeln, das mit 60 Hertz sein Bild wiederholt. Pro tolle Bildqualität beim LCD-Panel mit akkurater Farbwiedergabe und scharfer Darstellung Contra bei direktem Sonnenlicht nicht so gut ablesbar wie das iPad-Pro-Panel

maximal 60 Hertz Ich jammere hier allerdings auf hohem Niveau. Denn bis auf etwas weniger flüssige Bewegungen beim Herumwischen auf dem Bildschirm fällt die geringere Hertzzahl kaum auf – beziehungsweise nur dann, wenn man um jeden Preis eine Schwachstelle finden möchte. Die etwas geringere Displayhelligkeit des iPad mini 6 im Vergleich zum Pro ist dagegen bei starkem Sonnenlicht auffällig. Mit dem iPad mini tut man sich draußen sprichwörtlich sichtlich schwerer. Das iPad Mini 6 hat ein tolles Display – wenngleich mit "nur" 60 Hertz. / © NextPit Trotzdem kann ich auch dem Display des iPad minis 2021 nach gut zwei Monaten absolute Alltagstauglichkeit bescheinigen – jedenfalls außerhalb der Biergartensaison. Ich verwende das iPad mini mittlerweile für fast alles und auch überall: Serien oder Sport gucke ich unterwegs, lange Texte tippe ich über die externe Tastatur ebenso wie kurze Notizen – und auch beim abendlichen Lesen auf der Couch macht das Tablet eine gute Figur. Beim Display des iPad mini ist es wohl auch so, wie im echten Leben mit anderen Dingen und selbst Menschen: Es muss nicht immer alles perfekt sein, um etwas rundum gut zu finden.

iPadOS ist das perfekte Betriebssystem für Tablets So wie iOS 15 auf den aktuellen iPhones, so optimal ist iPad OS 15 auf das iPad mini (2021) angepasst. Das Betriebssystem läuft auf dem kleinen Tablet einfach ideal. Pro iPadOS 15 läuft auch auf dem iPad mini reibungslos und sorgt für perfektes Arbeiten Contra n.a. iPadOS 15 läuft auch dem iPad mini 2021 reibungslos . Meine anfängliche Befürchtung, das kleinere Display könnte den Nutzerfluss in irgendeiner Weise negativ beeinflussen, hat sich sehr schnell zerstreut. Das iPad mini 6 lässt sich wunderbar in einer Hand halten und ist damit einfach deutlich handlicher als seine größeren Geschwister. / © NextPit Klar muss man beim Bearbeiten von Fotos oder Videos manchmal mit der Nase etwas näher an den Bildschirm rücken. Doch die von mir genutzten Apps haben die verfügbare Displayfläche stets gut ausgenutzt. Ich konnte keinerlei Einschränkungen im Vergleich zum iPad Pro feststellen.

Apple iPad Mini (6. Generation): Performance Der Apple-eigene Chip A15 Bionic treibt das iPad mini an und macht aus dem Tablet eine echte Powermaschine. Es ist das selbe SoC, das auch im iPhone 13 verbaut ist und auch dort für eine ausgezeichnete Performance sorgt. Wollt Ihr mehr über die Leistungsfähigkeit von Apples neuestem Chip wissen, dann lege ich Euch den Testbericht des aktuellen iPhone 13 ans Herz: iPhone 13 im Test: ein tolles Smartphone wird noch besser

Apple iPad Mini (6. Generation): Kamera Das iPad mini hat sowohl vorne, als auch hinten eine 12-Megapixel-Knipse, wobei die Selfie-Kamera einen Ultraweitwinkel hat und die Hauptkamera hinten mit bis zu 4K aufnehmen kann. Pro Centerstage für die Frontkamera ist sehr praktisch für Videocalls

ordentliche Bildqualität für die Frontkamera Contra Nur eine Rückkamera. Aber wer fotografiert mit dem Tablet?! Cool ist, dass mit der Frontkamera auch die Funktion Center Stage möglich ist – eine Funktion, die Apple in diesem Jahr zum ersten Mal beim iPad Pro zeigt. Die Kamera folgt einem in Videoanrufen dann scheinbar und hält so immer die sprechende Person im Fokus. Außerdem erkennt das iPad mini 6, wenn weitere Personen oder Objekte im Sichtfeld wichtig werden und ebenfalls eingeblendet werden sollen. Die Bildqualität bei Tageslicht geht in Ordnung. Allerdings ist die 12-Megapixel-Kamera im iPad mini 6 nicht gerade ein Detail-Monster. Aber zum ernsthaften Fotografieren habt Ihr hoffentlich ein Smartphone dabei. © NextPit Bei Nacht lässt die Abbildungsleistung logischerweise merklich nach. Die Beleuchtung der Straßenlaternen reicht aber aus, um ein brauchbares Bild aufs iPad mini 6 zu zaubern. © NextPit Die Selfie-Kamera überzeugt mit guter Bildqualität. Zwar bricht die Abbildungsleistung keine Rekorde, doch die Farbwiedergabe ist gut, insbesondere bei den Hauttönen. © NextPit Auch bei wenig Licht liefert die Frontkamera noch ein brauchbares Bild. Da freuen sich die Kollegen, wenn's im Homeoffice nachmittags schon schummrig wird. © NextPit Die 12-Megapixel-Selfiekamera liefert bei guten Lichtverhältnissen eine ordentliche Qualität. Die Farben werden akkurat wiedergegeben, die Hauttöne sehen akkurat aus. Und auch bei spätnachmittäglichen Videocalls im schummrig beleuchteten Homeoffice geht die Qualität noch in Ordnung. Die Hauptkamera auf der Rückseite bietet ebenfalls die Apple-üblichen 12 Megapixel. Die Bildqualität geht in Ordnung und reicht dicke aus, um schnell ein paar Dokumente abzufotografieren, einen Barcode zu scannen oder auch mal ein Foto zu schießen, wenn man das Handy gerade nicht aus der Tasche kramen möchte. Aber im Ernst: Wer fotografiert mit dem Tablet? Wer mit dem Tablet fotografiert, macht sich zum Affen – auch, wenn das Tablet klein ist. Deswegen: Eine Kamera reicht. / © NextPit

Der Akku ist gut. Aber nicht überragend. Das iPad mini 6 ist wie geschaffen zum supermobilen Arbeiten. Entsprechend wichtig ist hier ein Akku, der einen Arbeitstag im Zug oder im Park übersteht. Und tatsächlich: das klappt. Pro Reicht gut für einen Arbeitstag aus

Lädt auch ohne Schnellladen recht schnell Contra Bei Powerusern mit Videoschnitt & Co. wird's bei langen Arbeitstagen knapp

Für Poweruser wäre in diesem Fall Quick Charging schön Die Laufzeit seiner Batterie im iPad mini gibt Apple mit bis zu 10 Stunden an. Aus der Praxis kann ich das so in etwa bestätigen. Sprich: Man kommt auch bei starker Nutzung ohne Ladung etwa über den Tag. An anspruchslosen Tagen reicht's manchmal auch darüber hinaus – wobei ich ehrlich gesagt eher der Typ „ich-lade-wann-immer-ich-kann“ bin – daher komme ich selten an die Grenzen. Das iPad mini bietet eine ausreichende Akkulaufzeit, gerade wenn Ihr das Tablet nicht mit anspruchsvollen Aufgaben wie Videoschnitt fordert. / © NextPit Der Akku des iPad minis ist von daher okay. Aber im Vergleich zur Sprung, den die aktuelle iPhone-Generation bei der Akku-Laufzeit gemacht hat, hinkt das iPad mini 2021 dann doch um Einiges hinterher.