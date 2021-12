Casa Casi 35: Deutschland in Not – Pornoverbot

Wir sind dafür bekannt, dass wir hier die ganz heißen Eisen anfassen, das wisst Ihr. Also schrecken wir für unseren Podcast auch nicht davor zurück, uns mit dem schlüpfrigen Thema Porno zu befassen. Wir selbst sind – das könnt Ihr Euch denken – in den letzten Dekaden nur sehr, sehr am Rande mal mit Pornografie in Berührung gekommen (okay, ich muss wie ein kleines Mädchen kichern, während ich in diesem Kontext "Berührung" schreibe).

Droht YouPorn, Pornhub und MyDirtyHobby eine Sperre?

Aber im Ernst: Vor einigen Tagen ging es durch die Medien, dass Seiten wie Pornhub, Xhamster, MyDirtyHobby und Youporn in Deutschland der Saft abgedreht werden könnte. Es geht darum, dass diese Seiten herzlich wenig dafür tun, um zu gewährleisten, dass nur diejenigen diese Inhalte sehen, die sie auch regulär sehen dürfen. Bei meinen umfangreichen Recherchen auf dutzenden Porno-Seiten musste ich feststellen, dass eine "bist Du über 18"-Abfrage die einzige Hürde ist, die zum Beispiel ein 11-jähriger Porno-Interessent überwinden muss.

Wir brauchen nicht darüber reden, dass die Betreiber dieser Seiten nicht ihren Pflichten nachkommen und eben nicht dafür sorgen, dass nur erwachsene Nutzer:innen in den Genuss der Filmchen kommen. Dennoch glauben wir, dass Sperren alleine das Problem ganz sicher nicht löst. Der sehr geschätzte André Vatter hat sich dazu ausführlich auf Facebook geäußert:

Und ja, ich sehe es wie André: Da, wo wir Angebote sperren würden, starten einfach direkt neue und dann eventuell noch schwierigere als die bislang bekannten. Wir müssen da einen Weg finden, der unsere Kids und Jugendlichen schützt, aber über stumpfes Sperren hinausgeht.

Pornografie: Innovationstreiber seit circa ... immer!

Im Podcast sprachen wir auch darüber, dass die Pornobranche auch immer schon Innovationstreiber war. Am deutlichsten spürte man das vielleicht beim "Krieg der Formate" in den Achtziger Jahren, als sich die technisch schwächere VHS-Cassette von JVC gegen Video 2000 von Sony durchsetzte. Sonys Kapitalfehler: Sie wollten keine pornografischen Inhalte und kurze Zeit später gab es in den Videotheken fast nur noch VHS-Tapes!

Egal, ob Bezahlen via Kreditkarte im Internet, Video-Chats oder Werbung vor Videos: All diese Technologien wurden durch die Porno-Branche forciert, bevor sie dann auch von anderen im Internet übernommen wurden. Wenn Ihr Euch die Folge anhört, werdet Ihr feststellen, dass uns zum Ende ein wenig davongerannt ist. Lasst es uns wissen, ob Ihr wollt, dass wir über diese "Porno=Technologietreiber"-Geschichte noch einmal ausführlicher reden, oder vielleicht einen Artikel dazu schreiben.

Davon ab möchte ich Euch natürlich wieder bitten, uns zu erzählen, was Ihr von der 35. Episode haltet. Wenn es Euch gefallen hat, bewertet uns, empfehlt uns weiter und haltet uns gerne weiter die Treue. Wir freuen uns riesig über Euren Support, so viel steht mal fest. Und jetzt: Viel Spaß mit der neuen Folge!