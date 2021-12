Kostenlos für Android & iOS: Diese Premium-Apps sind derzeit gratis

Wir haben auch kurz vor dem dritten Advent wieder eine Auswahl an Apps und Spielen für iOS und Android für Euch zusammengestellt. Diese Premium-Apps kosten normalerweise Geld, aktuell werden sie jedoch im Apple App Store und im Google Play Store kostenlos angeboten.

Auf der Suche nach mobile Games und Apps bedient NextPit Euch täglich mit unseren App-News und zweimal wöchentlich mit unseren App-Listen. Wir durchforsten für diese Listen das Netz nach Anwendungen oder Spielen, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Es geht hier also um die Pro-Versionen, die nur für wenige Tage kostenlos abgegriffen werden können.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen. Die App-Lage bei Android ist gerade echt dünn. Seht es uns also bitte nach, dass wir an solchen Tagen auch mal ein Icon-Pack oder Live-Wallpaper empfehlen.

Tipp: Wie immer raten wir Euch, interessante Apps unbedingt herunterzuladen, auch wenn Ihr für eine App oder ein Spiel aktuell keine Verwendung habt. Nach dem Löschen wandert die App in Eure App-Bibliothek und damit dauerhaft in Euren Besitz. Ihr könnt sie dann jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

English Tenses App (1,19 €) : Mit dieser App lassen sich alle Zeiten der englischen Konjugation leicht lernen und verstehen.

: Mit dieser App lassen sich alle Zeiten der englischen Konjugation leicht lernen und verstehen. Mandala Maker 360 (5,49 €) : Mit wenigen einfachen Schritten lassen sich hiermit wunderschöne und komplexe Mandala-Zeichnungen erstellen.

: Mit wenigen einfachen Schritten lassen sich hiermit wunderschöne und komplexe Mandala-Zeichnungen erstellen. Gear Live Wallpaper (0,59 €) : Ein sehr fein anpassbarer, animierter Hintergrund, der die Bewegung der Zahnräder einer Uhr zeigt.

: Ein sehr fein anpassbarer, animierter Hintergrund, der die Bewegung der Zahnräder einer Uhr zeigt. Flat Moon - Icon Pack (0,89 €) : Ein Launcher, der der Oberfläche Eures Smartphones das Design der alten Android-Versionen mit flachen Icons verleiht.

Kostenlose Spiele für Android

Terra Fighter 2 Pro (0,89 €) : Bewaffnet Euch mit verschiedenen Waffen und bekämpft gefährliche Feinde im Kampf auf Leben und Tod.

: Bewaffnet Euch mit verschiedenen Waffen und bekämpft gefährliche Feinde im Kampf auf Leben und Tod. Timing Hero PV (0,59 €) : Ein RPG mit einem sehr originellen Gameplay, das Euch stundenlang beschäftigen wird. Wir haben Euch die App auch schon separat ans Herz gelegt.

: Ein RPG mit einem sehr originellen Gameplay, das Euch stundenlang beschäftigen wird. Wir haben Euch die App auch schon separat ans Herz gelegt. Superheroes Junior Premium (0,59 €) : Entwickelt Euren Charakter zu einem Superhelden, um gegen Robotermonster zu kämpfen.

: Entwickelt Euren Charakter zu einem Superhelden, um gegen Robotermonster zu kämpfen. Legend of the cartoon (2,59 €) : Ein weiteres RPG, in dem Ihr alle Helden mit unterschiedlichen Berufungen und Eigenschaften zusammenbringen müsst, um Eure Stadt zu retten.

: Ein weiteres RPG, in dem Ihr alle Helden mit unterschiedlichen Berufungen und Eigenschaften zusammenbringen müsst, um Eure Stadt zu retten. Dungeon Corporation S (1,09 €): ,Und noch einmal werdet Ihr aufgefordert, einen Helden zu trainieren. Dieses Mal geht es aber gegen böse Pflanzen!

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose Apps für iOS

#filmphotography (3,49 €) : Wolltet Ihr schon immer mal einen Film drehen? Mit dieser App, die sich ganz dem Film widmet, lernt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um loszulegen.

: Wolltet Ihr schon immer mal einen Film drehen? Mit dieser App, die sich ganz dem Film widmet, lernt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um loszulegen. MP3 Converter: Audiokonverter (3,49 €) : Diese Anwendung ist der einfachste Weg, um Multimediadateien in jedes beliebige Audioformat zu konvertieren.

: Diese Anwendung ist der einfachste Weg, um Multimediadateien in jedes beliebige Audioformat zu konvertieren. Remote Mouse & Keyboard Pro (8,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Euer iPhone oder iPad in eine benutzerfreundliche, aber leistungsstarke Fernbedienung für Euren Computer verwandeln.

: Mit dieser App könnt Ihr Euer iPhone oder iPad in eine benutzerfreundliche, aber leistungsstarke Fernbedienung für Euren Computer verwandeln. English Words 4 Beginners (1,09 €) : Diese App wurde entwickelt, damit Ihr beim Lernen der englischen Sprache einfach auf Bilder und Wörter tippen könnt, um zu hören, wie Muttersprachler gängige englische Wörter aussprechen.

: Diese App wurde entwickelt, damit Ihr beim Lernen der englischen Sprache einfach auf Bilder und Wörter tippen könnt, um zu hören, wie Muttersprachler gängige englische Wörter aussprechen. Safety Photo+Video Pro (4,49 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Fotos und Videos vor neugierigen Blicken schützen, indem Ihr den Zugang zu ihnen mit einem Passwort sperrt.

Kostenlose Spiele für iOS

Crystal Cove (1,09 €) : In diesem Puzzlespiel müsst Ihr ein Dreieck durch Wischer um das Bild herum bewegen und drei oder mehr Farben kombinieren, um sie verschwinden zu lassen.

: In diesem Puzzlespiel müsst Ihr ein Dreieck durch Wischer um das Bild herum bewegen und drei oder mehr Farben kombinieren, um sie verschwinden zu lassen. The Doll House Adventure (2,29 €) : Ein Simulationsspiel, in dem Ihr mit virtuellen Freunden auf Entdeckungsreise geht und Zeit mit ihnen verbringen könnt, um Eure eigene Geschichte zu erschaffen.

: Ein Simulationsspiel, in dem Ihr mit virtuellen Freunden auf Entdeckungsreise geht und Zeit mit ihnen verbringen könnt, um Eure eigene Geschichte zu erschaffen. Dino Run 3D (1,09 €) : Ein Endlos-Rennspiel, in dem Ihr Euren Dinosaurier füttern und Hindernissen ausweichen müsst.

: Ein Endlos-Rennspiel, in dem Ihr Euren Dinosaurier füttern und Hindernissen ausweichen müsst. Aeroplane Chess 3D (11,99 €) : Eine digitale Version des klassischen Brettspiels Ludo.

: Eine digitale Version des klassischen Brettspiels Ludo. Blade Hit 3d Knife Games 2019 (10,99 €) : Ein süchtig machendes Messerwurfspiel mit extrem coolen und herausfordernden Grafiken.

Wie gefällt Euch unsere Auswahl in dieser Woche? Schreibt uns gerne, wenn Ihr bessere Vorschläge habt. Und lasst uns bitte auch wissen, falls mal eine App vorzeitig wieder kostenpflichtig werden sollte.