Ego-Shooter: Die besten First-Person-Shooter für Android und iOS

Ego-Shooter, beziehungsweise First-Person-Shooter, zählen zu den beliebtesten Spielen überhaupt. Auch für Android und iOS stehen zahlreiche "Ballerspiele" zur Verfügung. Die besten Shooter stellen wir Euch in unserer Liste vor.

4,4 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Into the Dead 2 für Android im Google Play Store herunterladen

Into the Dead 2 für iOS im Apple App Store herunterladen Shadowgun War Games Bei Shadowgun War Games von Madfinger Games, von denen im Verlauf dieser Liste noch ein weiterer Shadowgun-Shooter auftauchen wird, nehmt Ihr an riesigen 5v5-Schlachten teil. Es gibt fordernde Multiplayer-Karten, Ihr spielt u.a. Capture the Flag oder werft Euch in Team-Deathmatches. Shadowgun War Games ist optisch wie technisch einer der besten First Person Shooter für Android (und logischerweise auch für iOS zu haben). Madfinger Games weiß halt, wie man solche Spiele programmiert, also könnt Ihr mit diesem Shooter nichts verkehrt machen.

4,1 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Shadowgun War Games für Android im Google Play Store herunterladen

Shadowgun War Games für iOS im Apple App Store herunterladen Critical Ops Critical Ops ist ein Multiplayer-Ego-Shooter-Spiel für Android, das sich schon seit Jahren größter Beliebtheit erfreut. Wir haben es hier mit einem Militär-Shooter zu tun, in dem es von Terroristen wimmelt und denen Ihr natürlich mit Waffengewalt beikommen müsst. Begrüßenswert ist es, dass Ihr zwar auch hier innerhalb des Spiels Geld einsetzen könnt, dieses aber hauptsächlich für optische Spielereien draufgeht und Ihr Euch somit keine taktischen Vorteile erkaufen könnt.

4,2 Sterne bei Google Play / 4,4 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Critical Ops für Android im Google Play Store herunterladen

Critical Ops für iOS im Apple App Store herunterladen Call of Duty Mobile Activision hat PUBG-Entwickler Tencent für eine Mobile-Adaption von Call of Duty angeheuert. Dementsprechend bietet Call of Duty: Mobile auch den inzwischen obligatorischen Battle-Royale-Modus, den Ihr nach wenigen Runden freischaltet. Der Fairness halber werden Bluetooth-Controller nicht unterstützt, auch wenn das Gameplay laut ersten Tests enorm darunter leidet. Das Spiel ist komplett kostenlos, In-App-Käufe bieten jedoch taktische Vorteile.

Seit Sommer 2019 ist PUBG MOBILE auch in einer Lite-Variante für Mittelklasse-Smartphones erhältlich, das die Zielgruppe des Battle-Royale-Superhits noch weiter vergrößert.

4,6 Sterne bei Google Play / 3,7 Sterne im Apple App Store

Preis: 5,49 Euro

In-App-Käufe: nein Doom für Android im Google Play Store herunterladen

Doom für iOS im Apple App Store herunterladen Dead Effect 2: Schaurig schön Dead Effect war schon ein sehr guter Ego-Shooter für Android. Dead Effect 2 übertrumpft den Erstling aber so ziemlich in allen Bereichen. So ist die Grafik um einiges hübscher ausgefallen. Besonders die Innenräume und die schaurig schönen Zombies sehen richtig gut aus. Aber das Spiel ist auch umfangreicher. Überall gibt es etwas zu entdecken und einzusammeln. Auch wurde die Anzahl an Waffen, Rüstungen und Gadget-Verbesserungen deutlich aufgestockt.

4,3 Sterne bei Google Play / 4,4 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Dead Effect 2 für Android im Google Play Store herunterladen

Dead Effect 2 für iOS im Apple App Store herunterladen N.O.V.A. Legacy: Macht den Aliens den Garaus! N.O.V.A. Legacy basiert auf dem ersten Teil von N.O.V.A., hat aber eine aufgehübschte 3D-Grafik. Ihr müsst hier gegen die feindlichen Streitkräfte der Colonial Administration kämpfen. Vieles hier erinnert an Waffen, die man aus Spielen wie Halo oder Crysis kennt. Wer die Herausforderung mit anderen Spielern sucht, findet hier gleich mehrere Mehrspieler-Arenen. Darunter auch ein Team-Deathmatch. Es gibt aber auch einen Offline-Modus. Ihr könnt zudem verschiedene Boni sammeln, um Eure Ausrüstung zu verbessern.

4,1 Sterne bei Google Play, 4,4 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja N.O.V.A. Legacy für Android im Google Play Store herunterladen

N.O.V.A. Legacy für iOS im Apple App Store herunterladen Blitz Brigade: Multiplayer-Spaß Falls es mal einen Artikel “Die besten Alternativen zu Team Fortress” gibt, steht Blitz Brigade ganz weit oben. Der Ego-Shooter für Android hat sich nicht nur am Grafik-Stil des Valve-Shooters bedient, sondern auch sehr am Gameplay. Folglich tritt man als Spezialist (Soldat, Artillerie, Sanitäter, Scharfschütze, Tarneinheit) in wilden Gefechten gegen mehrere Gegner an und erfüllt bestimmte Missionsziele. Die Multiplayer-Matches spielen sich fast so flott und abwechslungsreich wie bei Team Fortress 2, Pluspunkte sammelt der Titel außerdem noch mit einem sehr umfangreichen Waffenarsenal.

3,9 Sterne bei Google Play / 4,5 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Fairerweise müssen wir hier darauf hinweisen, dass die Bewertungen der Andrdoid-Version zuletzt in den Keller gesunken sind. Einmal wird bemängelt, dass es deutlich schwieriger geworden ist, ohne In-App-Käufe gegen zahlende Spieler zu bestehen. Die meisten jüngeren 1-Stern-Bewertungen hängen aber damit zusammen, dass Spieler grundlos gebannt würden. Blitz Brigade für Android im Google Play Store herunterladen

Blitz Brigade für iOS im Apple App Store herunterladen Modern Combat 5: Für Fans von Call of Duty Es sieht aus wie Call of Duty, es bietet das Gameplay wie bei Call of Duty, es ist aber nicht Call of Duty! Auch Modern Combat 5: Blackout für Android hat sich stark beim großen Vorbild bedient, aber deswegen ist der Ego-Shooter für Android-Geräte nicht automatisch schlecht. Vor allem die recht detaillierte Grafik kann sich sehen lassen, nicht allzu viel sollten Fans von First-Person-Shootern hingegen beim Missionsdesign und der Story erwarten. Hier bedrohen mal wieder böse Terroristen die freie Welt und als tapferer Super-Soldat kann man das natürlich nicht zulassen. Der Held zieht also mit einem großen Waffenarsenal in den Kampf und ballert auf alles was sich bewegt. Bei den Aufträgen handelt es sich meist um "gehe dahin und erledige alle"-Missionen, wirklich langweilig wird es einem dabei jedoch nie, außerdem motiviert es durch Erfolge immer neue Verbesserungen freizuschalten. Ebenfalls viel Action gibt es im Multiplayer-Modus.

4,3 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Shadwogun Legends für Android im Google Play Store herunterladen

Shadwogun Legends für iOS im Apple App Store herunterladen Dead Trigger 2: Verteidigt die Welt gegen Zombies Wie beim Vorgänger kämpft der Held bei diesem Ego-Shooter erneut gegen eher langsame Zombies sowie sehr flinke Untote. Da freundliches Zureden auch bei Dead Trigger 2 nichts gegen die Feinde ausrichtet, steht ein sehr großes Waffenarsenal zur Verfügung, das so ziemlich alles anbietet, was einen Zombie-Jäger glücklich macht. Eine weitere Neuerung gibt es bei den Missionen. Anstatt einfach nur auf alles zu schießen was sich bewegt, kann der Spieler bei diesem Ego-Shooter für Android auch nach Spezialisten Ausschau halten. Die Soundeffekte können sich bei diesem Ego-Shooter für Android ebenfalls hören lassen, vor allem die ekeligen Zombie-Geräusche sorgen für eine dichte Atmosphäre.

4,5 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Dead Trigger 2 für Android im Google Play Store herunterladen

Dead Trigger 2 für iOS im Apple App Store herunterladen Unkilled: Dead Trigger 3 Unkilled kommt von den Machern von Dead Trigger 2. Natürlich geht es auch hier wieder um Zombies. Die sind dieses Mal über New York hergefallen und um die Stadt nicht an die Zombies zu verlieren, müsst Ihr einen von fünf Charakteren wählen und der Plage auf den Grund gehen. Die Grafik sieht hier nochmals besser aus – wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr das Spiel sogar mit einem Gamepad steuern. In Unkilled stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, Euer Aussehen und Eure Waffen zu personalisieren. Überhaupt habt Ihr hier mehr als 40 Waffen in fünf Klassen zur Verfügung – und es gibt einen PvP-Multiplayermodus sowie verschiedene Bossgegner.

4,4 Sterne bei Google Play / 4,6 Sterne im Apple App Store

Preis: kostenlos, Werbung

In-App-Käufe: ja Unkilled für Android im Google Play Store herunterladen

Unkilled für iOS im Apple App Store herunterladen Modern Strike: Für Clan-Fans Modern Strike – der Name erinnert natürlich an einen Klassiker. Und so geht es auch hier um ein Gut gegen Böse. Es gibt acht verschiedene Modi für Single- und Multiplayer-Spiele. Natürlich auch Extras wie Skins für Waffen, wovon es insgesamt 70 verschiedene Arten gibt. Selbst ein Clan-System gibt es, regelmäßige Tourniere inklusive. Interessant ist außerdem, dass Modern Strike laut Anbieter Azur auch auf schwächeren Smartphones flüssig laufen und tolle Grafik bietet.