Gratis statt 3,59 €: Dieses Android-Game beamt Euch zurück in die 80er

Viele Kids der Neunziger erinnern sich gerne an den guten alten Game Boy, Nintendos Handheld-Konsole mit monochromem Bildschirm und zwei Aktionstasten. Unsere kostenlose App des Tages richtet sich daher an die Nostalgiker unter Euch. Lest hier, warum Ihr Timing Hero VIP eine Chance geben solltet.

Timing Hero VIP wurde von Nintendos Handheld inspiriert und ist ein Handyspiel , in dem Ihr Euch immer stärkeren Gegnern stellen müsst. Dabei könnt Ihr Euch nur auf drei Ausweich- und Bewegungstasten (Auf, Ab und Zurück) sowie eine Angriffs- und eine Heilen-Taste verlassen.

Die Herausforderung besteht im Wesentlichen darin, das Timing der gegnerischen Angriffe zu lernen, ihnen auszuweichen und Gegenangriffe zu starten. Das Gameplay erinnert stark an den NES-Klassiker Punch Out, von dem es Fortsetzungen für das SuperNES und die Wii gab. Heute lebt dieser Klassiker mit seinem Protagonisten in der Super Smash Bros-Serie weiter.

Wenn Ihr besiegt wurdet, müsst Ihr Euch allen Feinden erneut stellen. Siege bringen Erfahrungspunkte, die neue Helden, verbesserte Schadensattribute, Leben, Regeneration und kritische Trefferchancen freischalten. Timing Hero PV ist auch mit dem Erfolgssystem von Google Play Games kompatibel.

Respektiert Timing Hero PV Eure Privatsphäre?

Der in Südkorea ansässige Entwickler Buff Studio bietet seine Datenschutzrichtlinien auf einer Seite an, die wirklich die Hölle zum Lesen ist. Darin wird erklärt, dass das Spiel zwar personenbezogene Daten sammelt, diese aber nicht an Dritte weitergegeben werden. Abgesehen davon enthält Timing Hero VIP sowohl In-App-Käufe als auch Werbung.

Die Datenschutzplattform Exodus berichtet unterdessen, dass das Spiel drei Tracker enthält, und zwar das Telemetrie-Tool Google Firebase sowie die Werbeplattformen Unity3D und Google AdMob. Die 23 Berechtigungen, die für Timing Hero VIP erforderlich sind, sind schon erschreckend. Aber auch nichts wirklich Ungewöhnliches, wenn man bedenkt, dass das Spiel In-App-Käufe und die Integration mit der "Google Play Games"-Plattform umfasst, wobei allein sieben Berechtigungen direkt mit letzterer zusammenhängen.

Gefällt Euch unser heutiger App-Vorschlag? Oder bevorzugt Ihr Spiele mit aufwändigeren Grafiken und Gameplay? Hinterlasst uns Eure Meinung in den Kommentaren.