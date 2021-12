Oppo teasert Foldable an: Das Find N erscheint schon bald!

Das neue faltbare Smartphone von Oppo soll am zweiten Tag der Inno Day in der kommenden Woche veröffentlicht werden. In seinem Blogbeitrag gibt Pete Lau zwar zu, dass Oppo erst sehr spät mit dem Trend geht. Allerdings spricht er auch davon, dass fehlende Dienste, eine geringe Haltbarkeit und auch die Erfahrungen der Nutzer:innen bisher ein Problem von faltbaren Smartphones seien. Oppo hat den ersten Prototyp bereits 2019 vorgestellt und seitdem daran gearbeitet, um nun das erste Gerät auf den Markt zu bringen.

Although a handful of other brands have already introduced foldable devices to the market, barriers such as utility, durability and user experience continue to prevent foldable devices from becoming a more feasible daily driver for most people.