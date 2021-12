Drei Fragen von OPPO beantworten und Smartphone gewinnen!

Als NextPit- beziehungsweise AndroidPIT-Veteranen reibt Ihr Euch vermutlich ebenfalls verwundert die Augen – aber es ist tatsächlich noch nicht einmal zwei Jahre her, als OPPO offiziell in Deutschland gestartet ist. Anfang 2020 war das Reno 2 das erste Smartphone, dass der chinesische Hersteller hierzulande selbst auf den Markt brachte.

Nicht einmal zwei Jahre später haben die Pro-Modelle der Find-X-Serie einen festen Platz unter den Highend-Smartphones. Und auch die Reno- und A-Serien gehören fest zum Redaktionsalltag dazu – ebenso wie übrigens auch Peter Manderfeld.

Mit Peter (rechts im Bild) haben wir schon viele spannende Zeiten durchlebt. / © NextPit

Drei Fragen an Peter Manderfeld von OPPO

Richtig gelesen, Peter ist für die deutschen Tech-Journalisten kaum wegzudenken – und schon länger in der Branche unterwegs als Android selbst – und damit auch länger als NextPit beziehungsweise AndroidPIT. Peter ist Head Of Corporate and Product Communications bei OPPO und damit für die Kommunikation in Deutschland verantwortlich. Los geht's mit unseren Fragen.

1. Wenn OPPO ein Bier wäre, welches wärt Ihr?

„Bei Bier bin ich eigentlich Traditionalist. Ich trinke also gerne ein gutes Pils, ein Helles oder – als Kölner – natürlich ein Kölsch. Diese Biere werden in der Regel seit Jahrhunderten nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Es hat sich also nicht viel geändert. OPPO musste sich dagegen in der Vergangenheit immer wieder neu erfinden. Wir haben mit MP3- und BluRay-Playern angefangen und dann Feature-Phones entwickelt.

Aktuell liegt unser Fokus natürlich bei den Smartphones. Gleichzeitig forschen und arbeiten wir an Zukunftsthemen wie KI, AR und 6G. Insofern würde ich uns als Craft-Beer-Brauerei bezeichnen, die mit innovativen Geschmackssorten überzeugt. Wir haben in unserem breiten Portfolio auch für jeden Geschmack das passende Gerät.“

2. Was macht Dich bei OPPO am meisten stolz?

„Im Q3 2021 hatten wir laut Canalys bereits einen Marktanteil von 3 Prozent in Deutschland. Darauf sind wir sehr stolz. Davon abgesehen habe ich bei OPPO die Chance, eine Marke von Grund auf mit aufzubauen. Das ist natürlich sehr spannend. Zum Start gab es keinerlei Markenbekanntheit in Deutschland – wir haben bei Null angefangen. Als wir 2020 nach Deutschland gekommen sind, wussten wir allerdings noch nicht, wie schwierig der Weg werden würde. Der Lockdown hat die Sache nicht einfacher gemacht. Das war eine schwierige Zeit für die meisten Unternehmen.

Wir hatten aber einen klaren Plan für den Marktstart, den wir konsequent verfolgt haben. Unsere starken Partner haben uns Sicherheit und das nötige Vertrauen gegeben. So ist beispielsweise die Find-X3-Serie bei allen großen Netzbetreibern und Service-Providern gelistet. Das stärkt unser Online-Geschäft, das natürlich enorm wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass wir den Einzelhandel vergessen. Wir haben die Zeit im Lockdown genutzt, um uns so gut wie möglich auf den Moment vorzubereiten, wenn es wieder möglich ist, bei Saturn, MediaMarkt oder Expert einzukaufen. Dort haben wir eine enorme Sichtbarkeit, was für eine neue Marke entscheidend ist.“

3. Welche Technologie wird unser Leben in den nächsten fünf Jahren am drastischsten verändern?

„Fünf Jahre ist keine lange Zeit, wenn es um Forschung und Entwicklung geht. Technologische Entwicklung muss vorausschauend sein. Wir forschen bereits an 6G. Die Mobilfunktechnologie entwickelt sich in jahrzehntelangen Zeiträumen, und die Standardisierung der nächsten Generation der Kommunikationstechnologie wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen, die kommerzielle Einführung etwa im Jahr 2035 folgen.

Mit Blick auf die nächsten Jahre ist 5G ist die Zukunft unserer Branche. Das 5G-Netz wird nicht nur Menschen über mobile Geräte miteinander verbinden, sondern auch Maschinen, um erstaunlich effiziente Systeme zu schaffen. Aber 5G ist nicht nur ein Treiber für B2B-Branchen, sondern bringt auch immersive Erfahrungen wie Virtual Reality und Augmented Reality in den Mainstream und zu jedem Verbraucher.“

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit OPPO. Auf die redaktionelle Meinung in diesem und anderen Artikeln hat der Hersteller natürlich keinerlei Einfluss.