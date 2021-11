Oppo A94 5G im Test: Ziemlich mittelmäßige Mittelklasse

Das Oppo A94 ist das hochwertigste Mittelklasse-Smartphone aus Oppo A-Serie. Das A94 kam dennoch für gerade einmal 360 Euro auf den Markt. Ich habe es getestet und lasse Euch mit diesem ausführlichen Testbericht wissen, ob es sich in diesem stark umkämpften Preissegment gegen die Konkurrenz durchsetzt.

Design und Display: Kunststoffrückseite, aber schöner Amoled-Bildschirm

Das Oppo A94 5G verfügt über ein Display mit AMOLED-Technologie, das eine Bildwiederholrate von 60 Hertz bietet. Die Rückseite ist aus Kunststoff, der Fingerabdrucksensor unter dem Display und auf eine IP-Zertifizierung müsst Ihr leider verzichten.

Hat mir gefallen:

Farbe "Cosmo Blue" sieht sehr schön aus

matte Beschichtung auf der Rückseite, die sich gut anfühlt

hochwertiges AMOLED-Panel

Fingerabdruckleser unter dem Display

Hat mir nicht gefallen:

60 Hz Bildwiederholfrequenz

keine IP-Zertifizierung

Ich mag die Farbe Cosmo Blue sehr / © NextPit

Das Oppo A94 5G ist in zwei Farben erhältlich: Fluid Black und Cosmo Blue. Auf den Bildern seht Ihr Cosmo Blue und finde sie sehr schön mit ihren schillernden Effekten. Die Rückseite ist aus Kunststoff, aber ich verzeihe Oppo diesen "Affront" (ich weiß, dass Ihr Glas dem Plastik vorzieht, Ihr müsst mich nicht daran erinnern). Die matte Beschichtung fühlt sich angenehm an und ist sehr griffig. Mit nur 173 Gramm ist das Smartphone zudem sehr leicht.

Auf der Vorderseite hat das Oppo A94 sehr abgerundete Kanten, aber immer noch ein auffälliges Kinn, was mir nicht wirklich gefällt. Das Smartphone verfügt außerdem über einen microSD-Steckplatz, eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und einen einzelnen Lautsprecher, der eher funktional als leistungsstark ist. Auf der anderen Seite fehlt eine IP-Zertifizierung und auch Gorilla Glass zum Schutz des Bildschirms gibt's nicht. Stattdessen ist das Display mit "Dragontrail™ Pro" geschützt, einem Konkurrenzprodukt zu Corning.

Das Kinn des Oppo A94 5G ist für meinen Geschmack ein bisschen zu breit / © NextPit

Aber lasst uns noch ein wenig über das Display sprechen. Es handelt sich um ein 6,3 Zoll großes AMOLED-Panel in Full HD+ mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Pixeldichte von 409 ppi. Das ist recht gut für ein AMOLED-Panel, obwohl die Helligkeit von 430 nits (800 in der Spitze) im Vergleich zum Marktdurchschnitt etwas niedrig ist. Aber es ist eine Schande, dass die Bildwiederholfrequenz bei 60 Hz bleibt, während viele Konkurrenten auf 90 oder sogar 120 Hz umgestellt haben.

Was die Farbgebung anbelangt, so fand ich sie etwas zu kalt und die Farben tendierten ins Bläuliche. Das Pixel 4a zum Beispiel hat ebenfalls einen 60-Hz-Bildschirm, der aber deutlich besser kalibriert ist. Zu guter Letzt verfügt das Display über einen Fingerabdruckleser. Abseits aller Präferenzen ein Pluspunkt für Oppo, das Unter-Display-Fingerabdrucksensoren in dieser Preisklasse eher selten sind.