Find X3 Pro im Test: Oppo, das ist Dein Magnum Oppus

Was insgesamt zählt ist, dass Ihr mit dem Find X3 Pro ein Handy kauft, das auch in einigen Jahren noch genug Leistungsreserven für Apps und Mobile Games mitbringt. Genau hier liegt die Stärke von Handys der Oberklasse und darauf hat auch Oppo bei der Konzeption des Handys geachtet.

Doch vor allem die Option, die Grafikeinstellungen im Mobile Game PUGB Mobile auf Anschlag zu drehen, haben dem Tech-Nerd in meinem Herzen Freude bereitet. Wer hätte gedacht, dass ich auf dem Find X3 Pro noch eher Gaming in 4K genießen kann, als auf Sonys neuer PlayStation 5? Der Stress Test im Benchmark 3D Mark zeigt dann auch, wie gut das Handy unter Volllast mit Wärme umgehen kann.

Kamera: Ich habe selten so gerne Handyfotos gemacht

Kommen wir zu meinem Lieblingsteil eines jeden Handy-Testberichts: Dem Kamerateil. Lasst uns auch hier erst einmal auf die groben Fakten schauen, bevor es um meine subjektive Meinung geht. Falls Ihr schon meinen Liebesbrief an das Find X3 Pro vor einigen Tagen gelesen habt, braucht Ihr Euch um eine schlechte Kamera-Performance aber nicht mehr zu sorgen:

Kamera-Specs im Blick Das kann die Quad-Cam des Find X3 Pro auf dem Papier. Modul Eigenschaften Hauptkamera Sony-IMX766-Sensor | 50 MP | f/1.8 | 1/1.56" | PDAF | OIS Ultraweitwinkel Sony-IMX766-Sensor | 50 MP | f/2.4 | 1/1.56" |PDAF | 110° Sichtfeld Telekamera 50MP | f/2.2 | 2x optischer Zoom mit 52mm Mikroskopkamera 3MP | f/3.0 | 30-fache Vergrößerung (60-fach digital) Selfies 32 MP | f/2.4 | 26mm Videos Max: 4K bei 60 fps / 10-Bit-Video, DOL-HDR, LOG

Das gefällt:

Gleicher Sensor bei Weitwinkel und Ultraweitwinkel

Tolle Farbwiedergabe mit 10-Bit-Farbtiefe

Mikroskopkamera hat was drauf!

Die Quad-Kamera auf der Rückseite erinnert an ein bestimmtes Apple-Handy ... / © NextPit

Das gefällt nicht:

Telekamera bietet nur 2-fach-Zoom

10-Bit-Bilder im HEIC-Format schwer nachzubearbeiten

Die Quad-Kamera auf der Rückseite des Oppo Find X3 Pro ist aus drei Gründen ziemlich interessant. Zum einen setzt Oppo bei der Ultraweitwinkelkamera denselben Sensor ein, wie bei der Hauptkamera. Somit braucht Ihr Euch nicht mehr um gravierende Qualitätsunterschiede zu fürchten, wenn Ihr aus einem Motiv herauszoomen müsst. Während die Auflösung gleich bleibt, ist das Objektiv mit f/2.4 nur ein wenig lichtschwächer. Hinzu kommen die bekannten Nachteile einer Ultraweitwinkelkamera wie gekrümmte Linien und die Schwierigkeit, Motive gerade zu bekommen.

Schöne Ultraweitwinkelaufnahmen mit 50 Megapixeln, die endlich keinen signifikanten Qualitätsunterschied haben. / © NextPit

Eine zweite Besonderheit ist natürlich die Mikroskopkamera, die es in dieser Form bisher in keinem Smartphone gab. Auch wenn ich nicht glaube, dass das Feature derart besonders ist, dass Apple es in fünf Jahren auch erfinden wird, befeuerte die Kamera meine Lust am Fotografieren. Die Ergebnisse sind trotz der Auflösung von 3 Megapixeln dabei gut genug, um auch mal auf Instagram oder in einer WhatsApp-Gruppe geteilt zu werden. Aber seht selbst, ich habe Euch da was vorbereitet.

Die dritte Besonderheit bezieht sich auf das, was Oppo schon ganz früh über das Find X3 Pro verraten hat. Denn das Handy ermöglicht einen 10-Bit-Workflow, der beim Sensor beginnt und auf dem Display endet. Das Ergebnis sind Bilder, die statt 16,8 Millionen Farben rein theoretisch bis zu über eine Milliarde Farben enthalten können. Erfreulicherweise ist das nicht nur in der Theorie beeindruckend, denn gerade mit den Farben hat mich die Kamera des Find X3 Pro überzeugen können.

Die Stimmung der berühmten blauen Stunde konnte das Oppo-Phone sehr gut einfangen. / © NextPit

Während Oppos neuste und wohl auch beste Smartphone-Kamera diese drei Punkte sehr gut macht, gab es beim Testen auch Dinge, die mich enttäuscht haben. Da wäre die im Vergleich zur Konkurrenz eher minderwertige Telekamera, die lediglich eine zweifache optische Vergrößerung bietet. Hier ist Samsung deutlich großzügiger und installiert im S21 Ultra einen optischen 10-fach-Zoom. Die Ergebnisse des Find X3 Pro gehen aber noch in Ordnung.

Auch wenn mich Oppo mit seinem Farbenspiel fasziniert hat, bleibt für mich die Frage von vor einigen Monaten: Wer braucht das eigentlich? Wollt Ihr die Bilder von den Limitationen des 6,7-Zoll-Displays befreien, könnt Ihr Bilder im HEIC-Format per USB vom Handyspeicher ziehen. Und vertraut mir, diesen Stress will sich unter Windows niemand antun.

Zwar deckt das Find X3 Pro einen großen Brennweitenbereich ab, die Konkurrenz hängt die Telekamera allerdings ab. / © NextPit

Das Bildformat ist noch ziemlich neu und nach ungefähr einer Stunde habe ich aufgegeben, nach Verarbeitungsmöglichkeiten unter Windows 10 zu suchen. Die Software des Find X3 Pro hat mir die Bilder dann in 8-Bit-JPG konvertiert und da bleibt von der Magie natürlich nix übrig. Doch auch wenn Windows sich gegenüber HEIC kompatibel zeigen würde: Nur recht wenige Computermonitore und noch weniger Fernseher können 10 Bit darstellen. Der Foto-Workflow endet eben leider nicht auf dem kleinen Handybildschirm und eventuell wäre eine Akzentuierung der Telekamera oder ein anderes Feature hier klüger gewesen.

Doch das sind recht milde Kritikpunkte – die Kamera des Find X3 Pro überzeugte mich insgesamt sehr. Häufig bin ich irgendwo stehen geblieben oder angehalten, um Bilder aufzunehmen und war zu 95 Prozent von den Ergebnissen begeistert. Alle Testfotos in voller Auflösung gibt's übrigens in meinem Google Drive.