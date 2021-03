Oppo Enco X im Test: Eine Frage der Begierde

Wie erwähnt ist zwar kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, nichtsdestotrotz gibt es für mich auch beim Thema Akku einen Daumen nach oben. Ohne ANC soll der Akku laut Oppo 5,5 Stunden durchhalten – ich bin auf etwa vier Stunden gekommen und hatte dabei zumeist ANC an, das passt also. Das Case, an dem eine LED anzeigt, ob der Akku voll, mittel, oder leer ist, bietet Saft genug, um die In-Ears noch fünf mal aufzuladen, so dass auch unterwegs im Normalfall der Hörgenuss nicht ausgehen sollte. Bonus: Die Enco X unterstützen Wireless Charging, so dass ihr sie einfach auf Euer Qi-Ladepad schmeißen könnt.

Die In-Ears selbst sind wie gesagt ebenfalls schwarz mit Chrome-Applikationen und müssen sich vor Regen nicht verstecken dank der IP-Zertifizierung (IP 54). Sie sind dazu federleicht mit gerade einmal jeweils 4,8 Gramm und wirken damit “Fragile – like a baby in your arms”.

But I'm not complaining”

Der “Dynaudio”-Schriftzug an der Seite verweist auf die Partner, die sich Oppo für die Entwicklung der Enco X an Land ziehen konnte, an der Unterseite könnt Ihr das beigelegte USB-Typ-C-Kabel anschließen (nur das Kabel im Lieferumfang, kein Charger) und an der Seite gibt es noch einen Button zum Bluetooth-Connecten.

Das Design der Enco X begeisterte mich auf Anhieb und das ging bereits los bei der Verpackung. Die präsentiert sich – eben “Dressed in Black” – komplett in Schwarz mit silberner Schrift. Nach dem Öffnen seht ihr das glänzende, ebenfalls schwarze Case und darin schließlich die beiden In-Ears, die – Ihr ahnt es bereits – ebenfalls in Schwarz gehalten sind mit einem innen verchromten Ende des Stiels.

Bedienung und Software

A Question Of Time

Ich bin ja so ein Anleitungs-Verweigerer – das ist so ‘ne typische Männerkrankheit, glaube ich. Daher habe ich die beiden In-Ears erst mal aus der Box gefummelt, gesehen, dass schon Saft drauf ist und direkt versucht, sie mit dem Smartphone zu verbinden, ohne groß nachzulesen, wie das Procedere bei den Enco X ist.

“It's just a question of time before they lay their hands on you” – als Dave Gahan das sang, hatte er sicher keine Kopfhörer im Sinn und in diesem speziellen Fall sind es dann auch meine Hände, die Hand an die Enco X legten und es war tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis sie mich auch schon beschallten.

Das Pairing ging nämlich sehr unkompliziert vonstatten. Ich habe hier ja noch das Oppo Find X3 Lite im Haus und das verband sich in Sekundenschnelle mit den In-Ears. Sekunden später saßen die Enco X in meinen Ohren und die ersten Töne erklangen via Spotify.

Später verband ich die Enco X auch mit meinem Huawei P30 Pro und hier dauerte es ein wenig länger, weil die In-Ears nicht auf Anhieb erkannt wurden. Nach ein, zwei Minuten fand mein Smartphone aber auch hier die Enco X und ich konnte loslegen, ohne die Anleitung anrühren zu müssen.

Dezentes Design, trotz geringer Größe Bomben-Sound / © NextPit

Touch me - now

Apropos anrühren: “Touch me – now” heißt es zum Ende von “Fly on the windscreen” auf dem Depeche-Mode-Album und das ist auch bei den Enco X die Maxime. Bedient wird der Spaß nämlich über Touch-Gesten und an dem Punkt war ich dann auch chancenlos, was das Ignorieren der Kurzanleitung anging.

Von alleine wäre ich da nämlich niemals drauf gekommen, dass ich die Musik lauter oder leiser mache, je nachdem, ob ich am Stiel der Enco X nach oben oder nach unten streiche.

Tippt Ihr zweimal auf besagten Stiel, springt Ihr zum nächsten Stück und legt Ihr den Finger etwa eine Sekunde auf die Enco X, wechselt Ihr den Wiedergabe-Modus. Für alles Weitere brauchte ich dann wie gesagt die Anleitung beziehungsweise die passende App. Nehmt ihr einen der In-Ears raus, pausiert der Song, fummelt Ihr Euch das Teil wieder in die Ohren, spielt die Musik weiter.

Die App heißt übrigens “Hey Melody” und ist notwendig, wenn Ihr nicht über das passende Oppo-Smartphone verfügt. Diese App kommt von “HeyTap” und nicht von Oppo selbst und ist auch für andere Hersteller wie OnePlus zuständig. Wer ein kompatibles Oppo-Smartphone mit ColorOS 7.0 besitzt, findet die selben Konfigurationsmöglichkeiten allerdings auch tief in den Bluetooth-Einstellungen seines Smartphones vergraben.

Wenn ich jetzt wieder einen passenden Song aus dem Depeche-Album auswählen müsste, um die App zu beschreiben, wäre es vermutlich am ehesten “World Full of Nothing”, denn diese App präsentiert sich doch sehr spartanisch. Genau drei Dinge könnt ihr mit dieser App machen:

Firmwareupdates herunterladen

Ohrhörersteuerung

Ohrhörer-Sitzprüfung

Schön schon mal, dass Ihr dort die Software aktualisieren könnt – habe ich direkt mal getan. Die Sitzprüfung ist auch sehr praktisch. Ihr habt die Wahl zwischen verschieden großen Ohrstöpseln und Ihr müsst Euch beim Anpassen nicht nur auf Euer Gefühl verlassen, sondern bekommt sogar von der App angezeigt, ob die Dinger perfekt, gut oder nur durchschnittlich sitzen.

Dass mit meinen Ohren was nicht stimmt, wusste ich davon ab eh schon vorher. Alle möglichen Dinge an mir sind einfach zu groß geraten (ratet mal, welches Teil ausgerechnet deutlich zu klein geraten ist), manche Dinge sind gleichzeitig zu groß und unförmig wie zum Beispiel meine Ohren.

Deshalb trage ich auch gerne Over-Ear-Kopfhörer, weil die den Vorteil haben, dass sie gleichzeitig gut sitzen und meine Ohren vor Blicken schützen. Aber zurück zur Sitzprüfung in der App: Ihr bekommt eine kurze Melodie vorgespielt und danach wird Euch dann verkündet, wie gut die Biester sitzen.

Unter dem Punkt “Ohrhörersteuerung” könnt Ihr dann nicht nur die verschiedenen Gesten konfigurieren, sondern verschafft Euch überhaupt erst einmal einen Überblick, welche Optionen Ihr habt. So erfahrt Ihr hier, dass Ihr mit dreimaligem Tippen den Google Assistant aufrufen können, falls Ihr es so konfiguriert.

Für mich ist die App mit ihren überschaubaren Möglichkeiten und auch die Funktionsarmut bei der Bedienung per Touch das, was ich am ehesten an den Enco X kritisieren möchte. Wer kommt überhaupt auf die Idee, dass man beim zweimaligen Tippen auf der rechten Seite ein Lied weiter springt – und beim zweimaligen Tippen links ebenfalls? Das könnt Ihr immerhin per App korrigieren, jetzt bringt mich das Tippen links zum vorherigen Track – deutlich besser.

Leider könnt Ihr bei der Konfiguration nicht nach Belieben loslegen. Es ist Euch also beispielsweise nicht möglich, gleichzeitig Gesten für “zurück”, “vor” und “Pause/Wiedergabe” zu konfigurieren. Es dürfen nur zwei davon sein. Beim Dreifachtippen könnt Ihr lediglich zwischen zwei Möglichkeiten auswählen:

Sprachassistent aktivieren

nichts

Wieso lässt man mich nicht einstellen, dass ich mit dreimaligem Tippen den Song pausieren möchte? Das finde ich alles in allem enttäuschend, bin allerdings guter Dinge, dass sich das per Software-Update korrigieren lässt.