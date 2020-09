Das sind die besten Android-Spiele 2020

Im Play Store finden wir nahezu täglich neue Android-Spiele in zahlreichen Kategorien. Den Überblick zu behalten ist oft schwierig. Wir testen regelmäßig neue Games, alte Klassiker und großartige Titel für Euch. In diesem Artikel präsentieren wir Euch die besten Spiele für Euer Android-Smartphone 2020.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: 2019

Preis: Kostenlos

In-App-Käufe: 1,09 Euro - 54,99 Euro Sound of Magic Augen zu und durch: Beim Point-and-Click-Adventure Sound of Magic bleibt der Bildschirm schwarz. Über Wischgesten navigiert Ihr durch ein interaktives Hörbuch. Das Szenario ist Mittelalter-Fantasy, also mit Schwertern, Drachen und so. Den Screenshot können wir uns an dieser Stelle wohl sparen. Lest vielleicht das Review von webmoritz. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Dezember 2018

Preis: Download und Demo kostenlos

In-App-Käufe: einmalig 4,49 Euro, schaltet das Hauptspiel frei Darkland Darkland ist ein gutes altes Jump'n'Run. Ihr spielt den weißen Block Billy, der durch einen kantigen Hindernisparcours manövriert werden will. Ihr sollt Darkland durch "das Tor" verlassen. Besonders innovativ gestaltet sich die Steuerung, da Ihr lediglich Tappen könnt. Es kommt also auf Timing an! Manche Spieler vergleichen es auch mit dem deutlich populäreren Badland.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Oktober 2017

Preis: 0,59 Euro

In-App-Käufe: ja, unnötig Life is Strange: Before the Storm Die Spiele-Serie Life is Strange versetzt Euch in die Rolle von unterschiedlichen Teenagern mit besonderen Fähigkeiten. Der Prequel Before the Storm wurde als Android-Spiel adaptiert und ist im Grunde ein interaktiver Abentuer-Fantasy-Roman im Amerika der Neuzeit.

Wie schon beim Original-Titel handelt es sich um ein storyorientiertes Spiel, bei dem Eure Entscheidungen im Vordergrund stehen. Ihr führt Chloe durch die Szenen, interagiert mit Objekten und Charakteren und trefft Entscheidungen, die die Geschichte voranbringen und ihr Ende beeinflussen. Mit der Zurückspulen-Fähigkeit könnt Ihr mit diesen Entscheidungen spielen und sie sogar umkehren, um die Folgen verschiedener Aktionen zu überprüfen - zumindest kurzfristig. Die weitreichenden Folgen werden Euch immer noch überraschen. Play-Store-Link

Im Play Store seit: September 2018

Preis: Download und erste Episode kostenlos

In-App-Käufe: einmalig 12,99 Euro, schaltet alle Kapitel frei Oddmar Im klassischen Junp'n'-Run-Adventure Oddmar steuert Ihr den gleichnamigen Wikinger-Helden von links nach rechts durch unterschiedliche Welten. Das türkische Entwicklerstudio kombiniert dabei Super-Mario-Gameplay mit Comic-Grafik. Ihr könnt den Helden auch mit einem Bluetooth-Controller steuern. Weite Teile des Android-Spiels sind auch ohne In-App-Kauf spielbar.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: April 2018

Preis: Download und erstes Level kostenlos

In-App-Käufe: einmalig 3,89 Euro, schaltet alle Level frei Stranger Things: The Game Mehr als PR-Gag gedacht, entpuppt sich das Android Spiel zur Netflix-Serie Stranger Things als äußerst gelungen. Steuert Helden der Serie durch ein 8-Bit-Adventure, das aus der Zeit der Handlung hätte stammen können. Hartgesottene Fans finden im Schwierigkeitsgrad Master eine echte Herausforderung und langen Spielspaß.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Oktober 2017

Preis: komplett kostenlos

In-App-Käufe: keine Thimbleweed Park Ihr startet in bester Adventure-Manier und sollt ein Lichtlein ausschalten. Schon nach wenigen Minuten aber geht das Licht Eurer Figur aus, denn sie wird wenige Tage später ermordet aufgefunden. Agenten Ray und Reyes übernehmen die Ermittlungen, doch offenbar haben beide ganz anderes im Sinn: Schon in den ersten Minuten von Thimbleweed Park wird deutlich, dass es hier nicht nur um die Ermittlungen im Rahmen eines Mordfalls geht.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: 2020

Preis: Kostenlos

In-App-Käufe: 2,19 Euro - 5,49 Euro holedown Viele Android-Gelegenheitsspiele scharen sich um das Genre der Bubble-Popper. holedown gibt dem Genre einen neuen Dreh, indem es Euch Kugeln stategisch auf nummerierte Blöcke schießen lässt. Diese Blöcke repräsentieren interstellare Mienen, die Euch wichtige Ressourcen für den Spielfortschritt freischalten. holedown mischt also Geschicklichkeit mit Strategie und kann sowohl kurzfristig unterhalten als auch langfristig motivieren.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juli 2018

Preis: 4,49 Euro

In-App-Käufe: keine Homo Machina Homo Machina stammt überraschenderweise vom europäischen Medienkonzern ARTE und hat ein faszinierendes Konzept. Das Spiel stellt unsere Eingeweide als mechanische Vorrichtungen dar. Entsprechend ersetzen Zahnräder, Rohre, Förderbänder und Ventile die biologischen Adern und Organe.

Die Entwickler nennen als Inspiration die Arbeit von Fritz Kahn, einem Arzt und Wissenschaftler, der die Funktionsweise des menschlichen Körpers mit Hilfe von Maschinen als Metaphern beschreibt. Beim Durchspielen von Homo Machina erinnerte es mich auch an eine andere berühmte Figur: Rube Goldberg, der Künstler, dessen Illustrationen komplexer mechanischer Konstruktionen im Spiel zu sehen sind. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Mai 2018

Preis: 3,49 Euro

In-App-Käufe: keine The Room: Old Sins The Room: Old Sins ist der vierte Teil der Rätselspielreihe "The Room". Entsprechend handelt es sich natürlich auch hier um ein dreidimensionales Puzzle-Spiel mit zwar simpler Grundstory, aber umso mehr Atmosphäre, in die es einzutauchen gilt.

Dieses Mal erforscht ihr die Geheimnisse des Anwesens Waldegrave Manor, auf dem ein Ingenieur und seine Frau verschwunden sind, nach denen Ihr die Suche beginnt. Bei dem Anwesen handelt es sich aber natürlich nicht um ein normales Haus, sondern ein unheimliches Puppenhaus voller Geheimnisse. Zahlreiche Stunden gruseliger Spielspaß sind hier garantiert. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Januar 2018

Preis: 5,49 Euro

In-App-Käufe: keine Monument Valley 2 Monument Valley 2 ist nicht mehr ganz neu, aber deshalb kein weniger gutes Spiel. Der Nachfolger des Klassikers glänzt mit dem gleichen Spielprinzip, bringt aber ganz neue Ideen und eine völlig neue Story mit sich. Noch immer geht es darum, in M.C.-Escher-artig angelegten dreidimensionalen Gebilden Eure Figuren sicher ans Ziel zu bringen.

Dafür müsst Ihr die 3D-Welt manipulieren und den richtigen Blickwinkel finden, damit sich der Weg eröffnet. Das Puzzle-Spiel ist darüber hinaus in eine schöne Optik mit hervorragender Musik verpackt, die den Spieler - für einen Puzzler ungewöhnlich - ein kleines Stück in die Welt eintauchen lässt. Für Fans des ersten Teils eine Pflicht-Fortsetzung. Play-Store-Link

Im Play Store seit: November 2017

Preis: 5,49 Euro

In-App-Käufe: keine Virtual Virtual Reality Für die Daydream-VR-User unter uns gibt es immer noch kein Vorbeikommen an Virtual Virtual Reality. Worum geht's? In einer nahen Zukunft sind die meisten Jobs automatisiert. Die Firma Activitude bietet Euch Reisen und Abenteuer an, natürlich in VR. Und wie schon der Titel des Spiels andeutet: Ihr seid ja schon in der Daydream-VR. Erinnert alles ein wenig an Total Recall.

In Belgien wurde ein Teil des Spiels für illegal erklärt. Grund ist, dass das Spiel wiederholt zu In-App-Käufen mit unbekanntem Inhalt animiert. Diesen Loot-Boxen wird Suchtpotenzial nachgesagt. Da diese Käufe jedoch nicht für den eigentlichen Spielfortschritt notwendig sind, können wir die App unter Vorbehalt empfehlen. Falls Ihr Euer Kind Animal Crossing spielen lassen wollt, solltet Ihr die App mit einem beschränkten Google-Konto installieren. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Oktober 2017

Preis: Download kostenlos

In-App-Käufe: ja, optional, Loot-Boxen Brawl Stars Team gegen Team oder zu zweit mit oder gegen einem/n Freund kämpft Ihr im kunterbunten Brawl Stars. Es gibt In-App-Käufe zur Anpassung Eurer Brawler. Ihr könnt jedoch auch kostenlos im Spiel vorankommen, wenngleich das deutlich länger dauert.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juni 2017

Preis: kostenloser Download

In-App-Käufe: Ja, Pay-to-Win Motorsport Manager Mobile 3 Im dritten Teil von Motorsport Manager Mobile verwaltet Ihr ein Rennteam, das die Meisterschaft gewinnen soll. Im überwältigend positiven Review auf toucharcade.com ist der Autor verblüfft, dass ihn das Spiel für die Sportart begeistern konnte, obwohl er als "waschechter Amerikaner eigentlich eher auf Nascar steht" und keine Ahnung von Formel 1 hat. Kommt nicht in Versuchung, die vermeintlich kostenlose Online-Variante zu nutzen. Deren Spieler verzweifeln reihenweise über die Pay-to-Win-Strategie der In-App-Käufe.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juli 2018

Preis: 6,99 Euro

In-App-Käufe: Ja, nicht nötig Graveyard Keeper Das Pixel-Art-Strategiespiel Graveyard Keeper befördert Euch auf einen mittelalterlichen Friedhof. In diesem Android-Spiel seid Ihr verantwortlich dafür, dass die Toten eines Dorfes ihre letzte Ruhe finden. Doch dabei stoßt Ihr immer wieder auf moralische Fragen, da die Beerdigung natürlich nicht zu viel kosten darf. Die große Spielwelt beinhaltet zahlreiche Charaktere und Abenteuer, die das Spiel erstaunlich vielseitig machen.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juni 2019

Preis: 9,99 Euro

In-App-Käufe: Ja, nicht nötig Stardew Valley Der Harvest-Moon-Erbe Stardew Valley ist 2019 endlich auch für Android-Geräte erschienen. Besitzt Ihr das Spiel bereits für eine andere Plattform, ist ein erneuter Kauf nötig. Euren Spielstand könnt Ihr jedoch weiter nutzen, da das Spiel mit Ausnahme des Multiplayer-Modus 1:1 als Android-Spiel übersetzt wurde. Ihr erbt eine Farm und dürft sie fleißig beackern: Baut Pflanzen an und haltet Tiere. Verbessert Eure Werkzeuge mit Materialien aus der Miene, wo Ihr außerdem Monster besiegt. Findet einen Partner im Dorf, heiratet und gründet eine Familie. Wehrt Euch gegen das kapitalistische Konglomerat des Joja-Marktes.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: März 2019

Preis: 5,49 Euro

In-App-Käufe: keine Reigns: Her Majesty Königin für immer: Das ist das Ziel des Android-Spiels Reigns: Her Majesty. Das Gameplay des Choose-Your-Own-Adventure-Spiels ist an die Benutzeroberfläche der Flirt-App Tinder angelehnt. Bürger und Berater sprechen vor und geben Euch Entweder-Oder-Entscheidungen für Euer Königreich. Jede Wahl (Swipe nach links für nein, rechts für ja) beeinflusst die Stimmung der vier Fraktionen Eurer Untergebenen und bringt Euch der Guillotine oft einen Schritt näher.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: August 2019

Preis: 6,49 Euro

In-App-Käufe: Nein Final Fantasy XV Pocket Edition Final Fantasy beginnt geradezu wie ein Märchen: Zwei Königreiche haben einen Zwist und finden zu einem Friedensvertrag. Um diesen zu besiegeln, soll eine Hochzeit von Kindern der beiden Könige stattfinden. In Final Fantasy spielt Ihr Prinz Noctis, der zusammen mit drei Freunden loszieht, um Prinzessin Lunafreya zu heiraten. Weder die Reise klappt wie geplant, noch ist der Friedensvertrag das Papier wert, auf dem er hätte geschrieben werden sollen.

Die Final Fantasy-Reihe ist auf Android nicht gerade für günstige Apps bekannt, das neue Final Fantasy XV in der Pocket Edition gehört gewissermaßen auch dazu: Das erste Kapitel könnt Ihr kostenlos spielen, weitere Kapitel kosten einmalige In-App-Käufe. Das ist allerdings fair, wie wir finden. Play-Store-Link

Im Play Store seit: September 2018

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: 21,99 Euro für alle Kapitel Evoland 2 Evoland 2 will man nicht mehr aus der Hand legen, wenn man einmal begonnen hat. Nachdem es schon 2015 für den PC veröffentlicht wurde, folgte 2018 der Release für Android. Hier geht es in RPG-Manier um den Klassiker: eine epische Heldenreise und Kämpfe gegen Monster und andere Bösewichte.

Das Besondere: Evoland 2 beginnt wie ein typisches Action-Rollenspiel, im Laufe der Geschichte verändern sich aber sowohl die Grafik als aus auch das Gameplay des Spiels auf teils drastische Weise. Damit bekommt man in regelmäßigen Abständen ein neues Spielerlebnis und es wird nicht so schnell langweilig. Dafür sorgen auch die über 20 Stunden Spielzeit. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juni 2018

Preis: 2,99 Euro

In-App-Käufe: keine Lineage 2: Revolution Lineage II: Revolution ist die mobile Version eines sehr beliebten koreanischen MMORPGs, ein Genre, für das in Europa eher Spiele wie World of Warcraft, Guildwars oder Everquest stehen. Optisch üppig und detailreich, ist das Spiel ein Fest für die Augen und bietet epische Schlachten mit über 100 Kämpfern auf dem Schlachtfeld oder bei der Verteidigung einer Festung.



Es gibt auch soziale Element, wo man sich Clans anschließen und mit seinen Freunden gegen seine Rivalen kämpfen kann. Die Optionen für RPG-Klassen und Rassen sind ziemlich traditionell, womit Ihr ein menschlicher Krieger, Elfen-Magier oder ähnliches werdet. Alle Charaktermodelle sehen in der Unreal-Engine wunderschön aus, vorausgesetzt, der Stil gefällt Euch. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Dezember 2016

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, Pay to Win Crashlands Crashlands ist im Grunde ein Abenteuerspiel au der Top-Down-Ansicht, mixt aber auch viele andere Spiel-Elemente mit ins Gameplay und ist dadurch ein ziemlich verrücktes Game. Ihr müsst hier Euren Charakter wie in einem Rollenspiel leveln, mit ihm Gegenstände bastel, eine Basis bauen, Tiere zähmen, Gegner bekämpfen und vieles mehr. In dem umfangreichen Spiel gibt es einfach verdammt viel zu tun, um sich zu beschäftigen.

Natürlich gibt es auch eine Geschichte. Dabei spielen ein intergalaktische Trucker und ein Bösewicht, der versucht, die Welt zu zerstören, eine große Rolle. Dank Cross-Plattform-Unterstützung könnt Ihr das Spiel sogar mit dem gleichen Spielstand auf dem PC oder dem Smartphone weiterzocken, wenn Ihr das Tablet bei dem Spaß überhaupt beiseite legen könnt. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Januar 2016

Preis: 7,49 Euro

In-App-Käufe: keine Shooter Call of Duty Mobile

PUBG MOBILE Lite

Tesla vs Lovecraft

JYDGE

Fortnite Battle Royale

Death Road to Canada Call of Duty Mobile Activision will weite Teile des Muliplayer-Angebotes seiner milliardenschweren Call-of-Duty-Reihe auch als Android-Spiel verfügbar machen. also heuete es PUBG-Entwickler Tencent für eine Mobile-Adaption an. Dementsprechend bietet Call of Duty: Mobile auch den obligatorischen Battle-Royale-Modus, den Ihr nach wenigen Runden freischaltet. Der Fairness halber werden Bluetooth-Controller nicht unterstützt, auch wenn das Gameplay laut ersten Tests enorm darunter leidet. Das Spiel ist komplett kostenlos, In-app-Käufe bieten jedoch taktische Vorteile.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Oktober 2019

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, taktische Vorteile PUBG MOBILE lite Wer lieber mit der digitalen Knarre statt des Autos über die Straße ballert, der wird an PUBG Mobile definitiv Gefallen finden. Seit Sommer 2019 ist PUBG MOBILE auch in einer Lite-Variante für Mittelklasse-Smartphones erhältlich, das die Zielgruppe des Battle-Royale-Superhits noch weiter vergrößert.

Leider ist die Grafik nicht so gut wie auf der PC-Version für den großen Monitor, erfüllt aber den Zweck, dass das Spiel auch auf Mittelklasse-Smartphones problemlos läuft. Die Bedienung geht gut von der Hand, die meisten Elemente sind sauber in die mobile Welt übersetzt worden. Play-Store-Link

Im Play Store seit: August 2019

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja Tesla vs Lovecraft Der Physiker und legendäre Erfinder Nikola Tesla und der Horror-Fantasy-Grundsteinleger H.P. Lovecraft treffen in diesem Action-Horror-Shoot'em-up aufeinander. Die tatsächlichen Zeitgenossen kämpfen in diesem Android-Spiel auf unterschiedlichen Seiten des Weltuntergangs. Ihr seid Tesla und (er)findet die stärksten Waffen gegen die immer größer werdenden Monster(scharen) aus dem Schattenreich von Arkham.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Mai 2019

Preis: 9,99 Euro

In-App-Käufe: ja, schaltet optionalen DLC frei JYDGE Geballert wird auch in dem Top-Down-Shooter Jydge, der wie eine Mischung aus Judge Dredd, RoboCop und Hotline Miami anmutet. Ihr steuert Euren "Helden" dabei im Dual-Stick-Manier und zerlegt alles, was Euch in der Cyberpunk-Welt unterkommt.

In jedem Level gibt es dabei verschiedene Aufgaben zu erfüllen, die zum Glück so abgewogen sind, dass man nicht das Gefühl bekommt, hier Hausaufgaben abzuarbeiten. Rougue-like Elemente sorgen zudem dafür, dass man durch die immer besser werdende Ausrüstung auch motiviert ist, Level mehrmals zu spielen und den Ablauf zu perfektionieren. Play-Store-Link

Im Play Store seit: März 2018

Preis: 9,99 Euro

In-App-Käufe: nein Fortnite Battle Royale Die globale Gaming-Sensation Fortnite ist auf Android angekommen, aber Ihr werdet sie nicht im Google Play Store finden. Nichtsdestotrotz darf es natürlich auf dieser Liste nicht fehlen. Ihr möchtet selber in die Action starten? Dann erfahrt Ihr auf der Fortnite-Webseite, wie Ihr das Spiel kostenlos herunterladen und selbst ausprobieren könnt.

Für einen detaillierten Einblick, wie sich Fortnite auf Android spielt, solltet Ihr einen unseren vollständigen Testbericht lesen. Fortnites Sichtweise auf das Battle-Royale-Genre ist eigenartiger, karikativ und im Allgemeinen skurriler als PUBGs düsterer und realistischerer Stil. Die Umgebungen und Spieler-Avatare haben auffällige Farben und tragen bizarre Outfits. Download-Link

Verfügbar für Android seit: August 2018

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, für kosmetische Anpassungen Death Road to Canada Der Zombie-Survival-Shooter ist eine 8-Bit-Alternative zu Left for Dead, die sich selbst nicht zu ernst nimmt. Ihr überlebt die Zombie-Apokalypse, findet weitere Überlebende und kämpft an ihrer Seite/Stelle bis zum Tod gegen unendlich anmutende Horden Untoter. Ihr seid in den USA, also ist für Nachschub an Munition und Waffen gesorgt. Jedoch werdet Ihr nur in Kanada Frieden finden. Falls Ihr jemals lebend dort ankommt.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: Oktober 2017

Preis: 10,99 Euro

In-App-Käufe: nein Rennspiel Mario Kart Tour Nintendo veröffentlicht einen Ableger seiner erfolgreichen Mario-Kart-Reihe im Google Play Store. Das Android-Rennspiel könnt Ihr kostenlos herunterladen und spielen. Viele Strecken und Fahrzeuge kosten extra und werden per In-App-Kauf mit echtem Geld freigeschaltet. Weite Teile des Vergnügens sind aber auch kostenlos nutzbar.

Play-Store-Link

Im Play Store seit: November 2019

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, zusätzliche Inhalte Asphalt 9: Legends Wer auf dem Smartphone gerne Arcade-lastige Rennspiele zockt, kommt an der neuesten Version von Asphalt mit dem Beinamen "Legends" wohl nicht vorbei. Die Grafik ist gewohnt gut, der Soundtrack wummert und dem Spieler wird ein ansprechendes Gefühl für die Geschwindigkeit vermittelt.

Es steht ein großer Fuhrpark mit über 50 der besten und bekanntesten Rennmaschinen der Welt zur Verfügung, bei dem jedes Auto in Farbe, Ausstattung und sogar Felgenlackierung angepasst werden kann. Neu ist die TouchDrive-Steuerung, bei der das Auto automatisch auf der Straße gehalten wird. Das dürfte echten Rennspiel-Begeisterten zwar gar nicht gefallen, lässt sich aber zum Glück auch abstellen. Play-Store-Link

Im Play Store seit: Juli 2018

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: ja, Pay to win Endless-Runner Vectronom

Alto's Odyssey Vectronom An der Grenze zwischen Puzzle und Runner hüpft Ihr in Vectronom durch eine melodisch untermalte Voxel-Welt. Schiebt Euren Block durch eine sich rhythmisch verändernde Spiele-Landschaft und achtet auf den Abgrund. Der kommt oft aus dem Nichts, wenn man nicht den Beat spürt.