Kostenlose Android Apps: Unsere besten Empfehlungen

Die Fülle an kostenlosen Android-Apps im Google Play Store ist schier unüberschaubar, gleichzeitig gibt es verschiedene Anwendungen, die man sich stets wieder auf sein neues Smartphone packt. Wir wollen Euch für verschiedene Kategorien unsere Empfehlungen nennen: Gratis-Apps, die auf keinem Android-Smartphone fehlen sollten.

Das Problem bei vielen Apps: Man schleppt vielleicht schon seit vielen Jahren einen Browser, einen Dateimanager oder ähnliches mit sich herum, weil man irgendwann mal sehr überzeugt von dem Tool war. Oft genug lohnt sich aber der Blick auf Alternativen und gegebenenfalls der Wechsel zu einer besseren Anwendung.

Unsere Gratis-App-Empfehlungen

Wir wollen Euch daher Apps vorstellen, von denen wir selbst überzeugt sind, die auch in der Redaktion genutzt werden und die kostenlos zu haben sind. Kleine Einschränkung bei "kostenlos": Manchmal lassen sich zusätzliche Features innerhalb der App kostenpflichtig freischalten, aber wir verlinken Euch ausschließlich Apps, die entweder generell kostenlos sind, oder die im Falle von möglichen In-App-Käufen auch bereits in der kostenlosen Version gut nutzbar sind.

Wir haben hier jetzt einige Kategorien aufgelistet – ackert Euch entweder durch den ganzen Beitrag und alle Empfehlungen, oder sucht Euch in der Übersicht den gewünschten Punkt und springt direkt zu unserer Empfehlung dieser Kategorie:

Bester kostenloser Browser: Google Chrome

Wenn Ihr hier über die einzelnen Kategorien schaut, werdet Ihr feststellen, dass es oft nicht die eine beste App gibt, sondern die Entscheidung immer was mit dem Nutzungsverhalten und den Vorlieben des Smartphone-Besitzers zu tun hat. Wer partout nicht auf Google klar kommt (wie viele User sind das, die sich dennoch für ein Android-Smartphone entschieden haben?), wird vermutlich also den beliebten Chrome-Browser vermeiden wollen.

Für alle anderen aber ist Chrome die Top-Empfehlung, weil hier schlicht das Gesamtpaket passt. Der Browser ist flott (schneller als sein Desktop-Pendant), stellt die Seiten so dar, wie sie dargestellt werden sollten, ist sicher und vielseitig. Natürlich gibt es einen Inkognito-Modus, einen Nachtmodus, Ihr könnt offline lesen, Seiten übersetzen lassen und vor allem habt ihr alles inklusive der Passwörter auf allen Geräten stets verfügbar, egal wo Ihr Chrome gerade einsetzt.

Angenehmer surft es sich mit dem Dark-Modus / © Google (Screenshots: NextPit)

Bester kostenloser Android-Launcher: Nova Launcher

Wer schon länger im Android-Universum zuhause ist und gerne sein Design anpasst, wird mit Sicherheit den Nova Launcher kennen. Er ist einer der Klassiker unter den Launchern und obwohl er ein echter Android-Dinosaurier ist, weiß er immer noch zu überzeugen. Gerade die hohe Performance in Kombination mit den vielen Anpassungsmöglichkeiten macht ihn so attraktiv.

Es gibt zwar für knapp fünf Euro eine (auch durchaus lohnenswerte) Premium-Version mit Nova Launcher Prime, aber die kostenlose Fassung bietet Euch bereits jede Menge Optionen, um das Aussehen Eures Screens so optimal wie möglich an Eure Wünsche anzupassen. Auch nach vielen Jahren auf dem Markt besticht dieser Launcher durch seine Vielzahl an Möglichkeiten und wird erfreulicherweise auch nach wie vor stets aktualisiert und verbessert.

Der Nova Launcher ist ein echter Android-Klassiker / © NextPit

Bester kostenloser Musik-Player für Android: Phonograph

Wie in jeder Kategorie gibt es auch bei den Musik-Playern so viele Alternativen wie Sand am Meer. Und auch hier unterscheiden sich die Geschmäcker: Der eine braucht lediglich einen funktionalen, schlichten Player, der seine MP3s abspielt, der andere möchte lieber umfangreiche Playlisten anlegen und editieren und seine ganze Musiksammlung verwalten.

Beide dürften mit Phonograph sehr glücklich werden. Klar – zunächst mal ist es ein kostenloser und nett anzuschauender Musik-Player fürs Smartphone. Man findet sich direkt schnell zurecht, sortiert seine Musik nach gewünschten Gesichtspunkten und findet alle wichtigen Features vor, die so ein Player beherrschen sollte. Wer mag, erwirbt dann die Pro-Version für faire 3,69 Euro, die Euch eine Folder-Ansicht bietet, einen Nachtmodus und mehr.

Darüber hinaus ist der Quelltext offen und steht auf GitHub frei zur Verfügung - wer mag, kann sich die App also selbst kompilieren.

Phonograph ist ein Gratis-Musik-Player für Android, der sich lohnt. / © NextPit

Bester kostenloser Messenger: Signal

Ob es Gründe gibt, die gegen WhatsApp sprechen, fragt Ihr? Selbstverständlich – wir zählen Euch sogar acht Gründe auf, wenn Ihr wollt. Erfreulicherweise gibt es genügend Alternativen und die haben gerade in den letzten Monaten auch viel Zulauf bekommen. Wenn Ihr auf der Suche nach einem kostenlosen und zudem sicheren Messenger seid und uns nach einer Top-Alternative zu WhatsApp fragt, verweisen wir Euch auf Signal. Wenn Euch unsere Expertise diesbezüglich nicht reicht: Auch Edward Snowden schwört auf Signal. Okay, Elon Musk auch, aber den würde ich beim Thema Messenger nicht zwingend als Instanz sehen.

Anfangs war der Funktionsumfang bei Signal dürftiger als bei WhatsApp, aber auch hier bekommt Ihr längst alle wichtigen Funktionen angeboten und es wird laufend um neue Features ergänzt.

Signal wird immer beliebter. / © NextPit

Beste kostenlose Einkaufslisten-App: Bring!

Männer kaufen grundsätzlich anders an als Frauen, bilde ich mir ein. Während das bei Frauen alles System zu haben scheint und mit Listen gearbeitet wird, marschieren Männer mit einem "kann ich mir auch so merken" aus dem Haus und kaufen dann so circa alles – also alles abgesehen von dem Produkt, wegen dem man eigentlich einkaufen gegangen ist.

Okay, so pauschal ausgedrückt ist das sicher übertrieben – auf mich traf es aber zu. Mittlerweile vertraue ich da auch auf Android-Apps, die mir ermöglichen, zettellos mein Enkaufsglück zu finden und die ich zur Not auch noch unterwegs auf dem Weg zum Supermarkt meines Vertrauens aktualisieren kann. Gute Dienste leistet mir hier die App Bring!, die sehr einfach zu bedienen ist und dabei deutlich mehr ist als nur ein digitaler Einkaufszettel.

Neben den Listen könnt Ihr auch von Rezepten profitieren, die nicht nur Abwechslung in den drögen Fress-Alltag bringen, sondern bei denen Ihr die benötigten Zutaten mit einem Fingertipp zur Liste hinzufügen könnt. Auch Prospekte habt Ihr mit der App im Blick und damit wisst Ihr, wo Ihr bei welchen Angeboten zuschlagen könnt. Dadurch, dass die Lebensmittel als Zeichnung auf Kacheln angezeigt werden, erkennt man auch viel schneller, was man noch benötigt.

Die App lässt Euch Listen mit Mitbewohnern, Freunden oder sonst wem teilen, außerdem werden Wearables und auch Sprachassistenten unterstützt.

Digitale Einkaufsliste und mehr! / © Bring! Labs AG

Kostenlose Fitness-App: Bodyweight Fitness

Es gibt gefühlt eine Fantastilliarde Apps für Android, die Euch alle zum perfekten, fitten Körper bringen wollen. Gerade hier gibt es viele Luschen, viele Abofallen und ähnlich unschönes Zeug. Übrig bleiben dennoch viele starke Anwendungen, bei denen Ihr natürlich zunächst schauen solltet, welches Ziel Ihr mit Eurem Training erreichen wollt. Stefan hat dazu einen sehr ausführlichen Beitrag geschrieben, in welchem er Euch viele tolle Apps aus dem Fitness-Bereich vorstellt:

Dort habe ich mir als Empfehlung für diesen Beitrag hier auch eine kostenlose App herausgepickt mit Bodyweight Fitness. Die erhält im Vergleich zu Konkurrenten wie Freeletics vermutlich keinen Schönheitspreis fürs Design, ist aber sehr simpel und funktional, verlangt von Euch keinen Login und ist Open Source. Mit 4,7 Sternen bewertet im Play Store könnt Ihr nichts verkehrt machen, wenn ihr dieser App mal eine Chance gebt.

Bodyweight Fitness – nicht schön, aber funktional/ © NextPit

Beste kostenlose Office-App: Google Drive

Die eine beste Office-App kann man nicht nennen, weil es einen Unterschied macht, ob man beispielsweise im Google-Kosmos unterwegs ist und daher Google Drive nutzt, oder ob man über ein Microsoft-Office-365-Abo verfügt und dann natürlich den Service aus Redmond bevorzugt. In der Redaktion setzen zumindest Ben und ich auf Google Drive, bei dem Ihr in einem Hub nicht nur Euren Speicherplatz vorfindet, sondern auch Google Docs, Tabellen und Präsentationen.

Auch hier kommt es wieder auf Anwendungsszenarien an: Komplexe Tabellen erstelle ich nicht auf dem Smartphone, aber Dokumente überarbeite ich hingegen oft geräteübergreifend. Daher bin ich beim Google-Service sehr happy, bei dem die Einbindung in Googles Ökosystem einfach sauber funktioniert. Wer seine Schwierigkeiten mit den Kaliforniern hat, sollte sich alternativ mal die Open Office-Anwendung AndrOpen Office ansehen, die die "Open Office"-Software aufs Smartphone bringt und die wir Euch in unserem hier verlinkten Beitrag zu Android-Office-Apps näher vorstellen.