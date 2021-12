Erste Instagram-Keynote: OnePlus Buds Z2 werden bald vorgestellt

OnePlus möchte neue Wege gehen und weiter mit der Community verschmelzen. Aus diesem Grund werden die neuen OnePlus Buds Z2 in einem Livestream am 16. Dezember 2021 offiziell vorgestellt. Das Event soll um 14:30 Uhr auf Instagram stattfinden und Euch die Möglichkeit bieten, mit einem OnePlus-Moderator in Kontakt zu treten sowie Eure Fragen zu stellen.

OnePlus stellt die neuen OnePlus Buds Z2 in einem Livestream vor

Erste Informationen enthielten bereits erste technischen Daten der Kopfhörer

Mitglieder des Red Cable Club erhalten besondere Vorteile