Gewinner & Verlierer: Liebling von Samsung und der Liebling von China

Doch bevor wir über die Gewinner und Verlierer der Woche sprechen, möchte ich im Folgenden einige Highlights aus der. NextPit-Berichterstattung der letzten Tage vorstellen:

Gewinner der Woche: Das Samsung Galaxy Z Flip 3

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 ist nicht das leistungsstärkste Handy auf dem Markt, aber für mich ist es das beeindruckendste. Unter den Smartphones, die ich im Jahr 2021 getestet habe, ist das Z Flip 3 nach wie vor das Gerät, das ich am meisten für seine Benutzerfreundlichkeit bewundere. Mit originellem Design, härter und funktionaler als seine Vorgänger, und jetzt auch mit Android 12! Samsung hat das neue Betriebssystem diese Woche für das Device angekündigt.

Aktualisierungen des Betriebssystems gehörten im letzten Jahr zum Standardrepertoire von Samsung. So sehr, dass der Hersteller direkt nach Google das One UI 4.0-Update an seine Flaggschiff-Serien wie das Galaxy S21, Galaxy S20 und die neuen Foldables Z Flip 3 und Z Fold 3 Fold geschickt hat. Diejenigen, die Fans des Herstellers sind, wissen, dass das nicht immer so war!

Doch die Erfolge des Z Flip 3 gehen über Android 12 hinaus: Im November meldete Samsung, dass das Gerät in Südkorea, der Heimat des Herstellers, eine Million Mal verkauft wurde. Damit ist das Gerät der dritte große Erfolg der Marke in diesem Land und liegt nur noch hinter dem Galaxy Note 10 und dem Galaxy S8, die am schnellsten die 1-Million-Verkaufsmarke erreichten.

Das Galaxy Z Flip 3 ist das Smartphone, das ich unbedingt haben wollte / © NextPit

Später in diesem Monat berichtete Display Supply Chain Consultants (DSCC), dass Samsung in der Kategorie der faltbaren Smartphones die Alleinherrschaft innehat – falls noch jemand Zweifel hatte – und dass das neue Flip das Aushängeschild des Unternehmens in diesem Bereich ist. Bereits in dieser Woche hat der Erfolg des Geräts wieder einmal Schlagzeilen auf den großen Technikseiten gemacht, und zwar wegen der Verkaufszahlen.

Und mit dieser Welle an guten Nachrichten im Zusammenhang mit dem Galaxy Z Flip 3 verdient es das Smartphone, in diesem Artikel hervorgehoben zu werden. Nicht nur wegen seiner Popularität, sondern auch, weil Samsung sich auch nach dem Launch noch etwas für das Handy einfallen lässt. Vorhang auf: Bespoke Edition!

Verlierer der Woche: Apple und der geheime China-Deal

In den letzten Jahren ist China zu Apples zweiter Heimat geworden. Denn nach den USA ist das Land der zweite Ort, an dem weltweit die meisten iPhones gekauft werden. Zufall oder nicht, diese Woche The Information veröffentlichte Interviews und Daten aus internen Unternehmensdokumenten, die ein angebliches geheimes Geschäft zwischen Apple und der chinesischen Regierung im Wert von 275 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 belegen.

Laut The Information diente das dazu, um für Apple mehr Platz auf dem chinesischen Markt zu gewinnen. Darüber hinaus soll Apple seine eigenen Dienste ebenfalls stärker auf dem chinesischen Markt etablieren. Dazu gehören unter anderem Investitionen in fortschrittliche Produktionstechnologien, die Nutzung chinesischer Zulieferer und Vereinbarungen mit lokalen Technologieuniversitäten.

Tim Cook soll den Vertrag im Namen von Apple im Jahr 2016 unterzeichnet haben. / © Laura Hutton / Shutterstock.com

Ja, China ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt und die Regeln der Marktwirtschaft sind hart, aber die chinesische Regierung ist immer noch eine Diktatur. Und die Unterzeichnung eines Investitionsvertrags in dem Land bedeutet auch die Zustimmung für die Entscheidungen von Xi Jinping. Darüber hinaus ist Apple eines der größten Unternehmen der Welt. Eine geheime Abmachung zur Förderung des lokalen Handels kann zudem als Anreiz zur Aufrechterhaltung des bereits viel kritisierten Monopols des Unternehmens gesehen werden.

(Un)glücklicherweise hat Huawei nicht das gleiche Glück mit der US-Regierung gehabt!

Und das war's für heute, liebe Leute! Ich wünsche Euch einen guten Start in die Woche!