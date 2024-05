Schlaf-Kopfhörer zum Sparpreis: Soundcore Sleep A20 im Test

Design & Verarbeitung

Die Sleep A20 von Soundcore sind für die Nutzung beim Schlafen optimiert. Daher verfügen sie weder über einen Stiel, noch über einen dickeren Körper, um etwa größere Treiber unterzubringen. Damit sie beim Schlafen nicht negativ auffallen, schließen sie fast plan mit Eurem Ohr ab, für einen optimalen Sitz liefert Soundcore zudem mehrere Silikonspitzen und Flügel mit. Das Gewicht ist mit nur 3 g überaus gering.

Gefällt:

Winzige und leichte Earbuds

Überaus weiche Materialwahl

Insgesamt vier Größen konfigurierbar

Gefällt nicht:

Einlegen in das Lade-Etui sehr fummelig, vor allem nachts

Lade-Etui recht groß mit viel ungenutztem Platz

Keine IP-Zertifizierung, falls man mal draußen unterwegs ist

Packt Ihr die Sleep A20 zum ersten Mal aus, empfiehlt Hersteller Soundcore Euch, die passenden Zubehörteile auszuwählen. Und das ist auch wirklich nötig, um die exakt richtigen Silikonspitzen und Silikonflügel für Eure Ohren zu finden. In der ersten Nacht habe ich die Sleep A20 mit den vorinstallierten Silikonspitzen der Größe "M" nicht tragen können, da sie zu Ohrenschmerzen führten. Mit den Spitzen in "S" war das Liegen auf der Seite aber dann durchaus bequem.

Das Lade-Etui der Kopfhörer öffnet per Aufschieben. / © nextpit

Apropos: Soundcore gibt an, die Sleep A20 speziell auch für Menschen entwickelt zu haben, die gerne auf der Seite schlafen. Da das auch meine präferierte Schlafposition ist und ich dazu noch gerne auf meinem Arm liege, bin ich für Schlafkopfhörer-Tests wohl ein guter Kandidat. Und tatsächlich ist der Tragekomfort beim Schlafen deutlich höher als bei herkömmlichen Modellen.

Unter anderem liegt das daran, dass die Sleep A20 kaum aus dem Ohr herausragen. Bei aktuellen In-Ear-Kopfhörern wie den Nothing Ear (a) (Test) oder auch den Apple AirPods Pro in der 2. Generation (zum Test) gibt es in der Regel Stile oder größere Gehäuse, um ein Einsetzen oder eine Bedienung der Kopfhörer zu erleichtern. Darüber hinaus sind sollen andere Earbuds auch für Anrufe geeignet sein, und hier müssen Richtmikrofone die Stimme von Eurem Mund in das Ohr Eurer Gegenseite befördern. All das steht bei den Sleep A20 also eher im Hintergrund.

Im Vergleich zu kleinen Earbuds wie etwa den Samsung Buds Live (zum Test) verzichtet Soundcore zudem auf Hartplastik und verwendet stattdessen ein nicht weiter bestimmtes, weiches und dermatologisch geprüftes Material. Insgesamt sind die A20 erstaunlich klein, leicht und komfortabel selbst für einen Seitenschläfer wie mich.

Die Earbuds ragen nicht sonderlich weit aus dem Ohr, sodass man noch immer auf der Seite schlafen kann. / © nextpit

Was mich allerdings im Test eher enttäuschte, war das Lade-Etui, das sich wie bei den Soundcore Liberty Air 2 Pro (zum Test) aufschieben lässt. Geöffnet zeigt recht viel ungenützter Platz, dass Soundcore das Lade-Etui durchaus kleiner hätte designen können. Darüber hinaus präsentiert es die Earbuds seitlich aufgestellt, wo sie dank Magneten recht gut halten. Zusammen mit der kleinen Gehäusegröße ist das Einlegen der Earbuds aber sehr fummelig. Wer die Sleep A20 nachts im Dunkeln aus den Ohren nehmen will, wird diesen Mechanismus schnell verfluchen. Bei mit dauerte das Einlegen in einer unbequemen Nacht etwa 30 Sekunden. Und ich sage Euch: Wut macht hellwach!

Trotzdem überzeugt das Design der Sleep A20 sowohl beim Schlafen als auch im Alltag. Dort habe ich die Kopfhörer übrigens sowohl beim Arbeiten im Büro als auch auf dem Fahrrad genutzt. Selbst bei starken Bewegungen ist der Halt im Ohr gut genug, dass die Earbuds nicht rausfallen.