Samsung Galaxy Buds Live im Test: keine Zauberbohnen

Die Software-Verarbeitung der drei Mikrofone in jedem Ohrhörer neigt jedoch dazu, die Stimme zu dämpfen, so wie ein HDR- oder Nachtmodus ein Bild glätten würde, um digitales Rauschen (badoum-tss) zu begrenzen.

Die Qualität der Sprachaufnahme in Innenräumen ist für True Wireless-Kopfhörer sehr gut. Das Signal ist sauber und die Stimme nicht gedämpft. Die Klangfarbe ist getreu, und Diskussionen werden vollkommen verständlich sein.

Mit durchschnittlich sieben Stunden Gebrauch pro Tag habe ich die versprochenen sechs Stunden Akkulaufzeit systematisch überschritten. Zusammen mit den drei aufladungen, die ihr Gehäuse zulässt, kann man fast 28 Stunden hören, bevor man sie an das USB-C-Netzteil anschließen muss.

Samsung kündigt eine Hördauer von sechs Stunden mit einem 60 mAh-Akku in jedem Ohrhörer an. Und der Hersteller übertrifft seine Versprechen im Gebrauch (im Gegensatz zu seinen Smartphones). Ich benutzte die Samsung Galaxy Buds Live im gemischten Einsatz und wechselte zwischen ANC und ein paar Anrufen für fünf Stunden zu meinen Bürozeiten, zwei Stunden in Bus und Bahn und dann zu Hause.

Was ich an der offenen Anpassung hasse, ist die ständige Angst, bei der geringsten Berührung ein Ohrstück zu verlieren. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich mich mit Galaxy Buds Live jemals so gefühlt. Sie sind auch sehr diskret, wenn sie einmal in der Ohrmuschel sitzen, dank des Gewichts von 5,6 Gramm.

Die Samsung Galaxy Buds Live haben ein offenes Format, d.h. sie sind nicht im Gehörgang. Was das Gefühl betrifft, würde ich sagen, dass sie fast halb im Ohr sind, aber immer noch sehr leicht in den Gehörgang passen. Und im Gegensatz zu dem, was ihr seltsames Design vermuten lässt, passen sie sehr gut.

Das Design der Samsung Galaxy Buds Live ist ihr bester Trumpf. Sie sehen aus wie Ohrringe und ihr Etui erinnert an ein Schmuckkästchen. In diesem Sinne sind die Samsung Galaxy Buds Live ein Hauch von frischer Luft. Das einzige andere Beispiel für ein etwas innovatives Design auf diesem Markt, das mir vorschwebt, sind die Libratone Track Air+ und ihre "Flügel"-Form.

Das hat mir an den Galaxy Buds Live nicht gefallen

Der Klang

Ich hasse den ganzen snobistischen audiophilen Jargon, mit dem die Tester in der Gesellschaft nur glänzen. "Ein Hauch von Zischen in den Höhen, volle Bässe mit guter Balance und Mitten und bla, bla, bla, bla, bla." Niemand versteht es, und es ist schrecklich prätentiös.

Lasst es uns also einfach halten und mit dem technischen Datenblatt beginnen und dann damit, wie ich mich in der Anwendung fühle, ohne jegliche puristische Sprache. Denn genau wie die Airpods Pro von Apple sind die Samsung Galaxy Buds Live eindeutig keine audiophilen Kopfhörer, ganz im Gegensatz zu dem, was ihr Preis vermuten lässt.

Für die Audioqualität verwenden die Samsung Galaxy Buds Live Treiber von AKG mit einem Durchmesser von 12 mm. Zusätzlich zu diesen Lautsprechern hat Samsung auch einen Kanal speziell für die Bassdiffusion integriert, um eine größere Amplitude zu erzielen. Die Samsung Galaxy Buds Live sind nur mit dem grundlegenden Bluetooth-Audio-Codec, SBC, sowie AAC kompatibel, unterstützen jedoch nicht aptX, aptX HD oder LDAC.

Die Samsung Galaxy Buds Live haben einen sehr durchschnittlichen Klang, wie fast alle ihre Konkurrenten / © NextPit

Die Klangsignatur der Live Buds ist die gleiche wie bei jedem Paar drahtloser Kopfhörer zwischen 100 und 200 Euro. Das Profil ist sehr niedrig. Aber selbst wenn sie verstärkt werden, ist der Bass überhaupt nicht präzise genug, vor allem bei hoher Lautstärke.

Dieses digitale Spektakel ertränkt die Medien (Stimmen und bestimmte Instrumente), denen es auf grausame Weise an Präzision mangelt. Auf den hohen Frequenzen kann man ein Quietschen bestimmter Instrumente und Stimmen feststellen. Das Timbre der Stimmen wird im Allgemeinen getreu wiedergegeben, aber auch hier fehlt es an Präzision. Im Grunde gehen die subtilsten Elemente der musikalischen Botschaft in einem Klang verloren, der viel zu softwareverarbeitet klingt. Es ist das auditive Äquivalent eines 50-fachen Digitalzooms, sobald man in Dezibel nach oben geht, um es einfach auszudrücken.

Das ANC

Einfach ausgedrückt, der einzige spürbare Effekt des ANC in Samsungs Galaxy Buds Live ist, dass es den Akku entleert. Es ist so schwach, dass ich es am Ende ausgeschaltet ließ und manchmal vergaß, dass ich es eingeschaltet hatte.

Ich bin keine Fledermaus, mein Gehör ist so einfach wie meine Smartphone-Tests lang sind, das ist sicher. Aber man muss kein absolutes Gehör haben, um das geringste Geräusch der U-Bahn-, Auto- oder Büronachbarn zu hören, der auf seine Tastatur hämmert, während er verzweifelt auf das Wochenende wartet.

Und dies ist ausnahmsweise einmal nicht nur eine meiner Übertreibungen. Die aktive Lärmreduzierung ist einfach schlecht. Dies ist zum Teil auf die fehlende passive Isolierung in Verbindung mit der offenen Bauweise zurückzuführen, die keine ausreichende Blockierung des Gehörgangs zulässt.

Das ANC der Samsung Galaxy Buds Live ist keine Zauberbohne / © NextPit

Ich höre auf zu meckern, aber diese lang erwartete Funktion in kabellosen Kopfhörern von Samsung macht mehr als nur einen Fehlstart. Wenn Kopfhörer sogar Mühe haben, den konstanten Festkörperlärm (der durch den Kontakt mit einer Oberfläche, also einem Festkörper, entsteht) zu reduzieren, muss man sich fragen, was da schief gelaufen ist.