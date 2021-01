Soundcore Liberty Air 2 Pro im Test: Erstklassiges Preis-Leise-Verhältnis

Wenn Soundcore neue True-Wireless-Kopfhörer vorstellt, sollte man langsam aber sicher aufhorchen. Denn mit den Liberty Air 2 Pro vereint der Hersteller die Qualitäten der Liberty-Modelle 2 Pro und Air 2 und verlangt dafür nicht mehr als 130 Euro. Im Test hinken die kabellosen In-Ear-Kopfhörer trotz vieler Qualitäten im Vergleich zu anderen Modellen leider in einem Aspekt hinterher.

Kein Multi-Pairing per Bluetooth

Pro: "Still got the blues ...

Klangqualität

Kommen wir gleich zu, denn bevor es leise wird, soll es erst einmal laut werden. Für meine Testberichte zu Kopfhörern, Lautsprechern und sonstigen Audio-Geräten reiche ich immer gerne Playlisten mit der Musik, an denen ich die Klangqualität des jeweiligen Gerätes gemessen habe. Zum Zuhören braucht Ihr später einen Spotify-Account oder Ihr gebt die Titel bei YouTube ein.

Das Case geht mit einem Schiebe-Mechanismus auf, das bereits das Pairing zum Smartphone auslöst. / © NextPit

Bei meiner Playlist habe ich versucht, einen guten Genremix hinzubekommen und auch darauf zu achten, dass der jeweilige Song auch in guter Tonqualität, also möglichst keine Live-Aufnahmen oder verrauschte Plattendigitalisierungen, besitzt. Bevor wir tiefer in die Songs eintauchen, noch ein wenig etwas zur Technik.

Kurz zur Technik:

Soundcore nutzt in den Liberty Air 2 Pro Treiber mit der eigenen Purenote-Technologie, die 11 Millimeter im Durchschnitt messen. Die Treiber durch das Auftragen zehn gehärteter Nanoschichten eines nicht weiter benannten Materials optimiert worden sein. PureNote analysiert zudem das Klangprofil der Musik in Echtzeit und soll den Bassanteil der Musik um 45 Prozent und Klangfrequenzen um 30 Prozent erweitern.

Das soll für mehr Klarheit und mehr Präzision bei der Ausgabe von Schallwellen sorgen – da die Liberty Air 2 Pro allerdings mit einem Frequenzbereich von 20 Hz - 20 kHz arbeiten, ist es fraglich, ob PureNote da tatsächlich für einen signifikanten Unterschied sorgt.

Rein technisch ist im Vergleich zu vielen anderen Soundcore-Modellen auffällig, dass die Liberty Air 2 Pro den Musikcodec aptX nicht unterstützen. Dieser sorgt im Verbund mit Android-Smartphones vor allem für eine geringere Latenz, wodurch sich aptX-kompatible Kopfhörer zumeist besser für Gaming-Smartphones eignen. Ein Audio-Sync-Test auf YouTube zeigte aber keine sonderlichen Makel bei der Synchronisation von Audio und Ton. Darüber hinaus hat Soundcore zumindest an AAC gedacht, ein Codec der sich zumindest auf iPhones und Androiden gleichermaßen funktioniert.

Weitere technische Daten findet Ihr ganz unten im Testbericht, denn womöglich interessiert das die meisten Leser und Leserinnen weniger. Kommen wir daher zu dem, was wirklich zählt: Der Musik!

Praxis-Hörtest

Kommen wir endlich zum Klangtest der Kopfhörer und zum bereits erwähnten Spotify-Embed. Hier könnt Ihr die einzelnen Titel anklicken:

Inca Roads von Frank Zappa

Starten wir mit dem Titel “Inca Roads” von Frank Zappa, da es gleich in den ersten Takten viel über die Dynamik und über die Klarheit von Kopfhörern erzählt. Hier achte ich in der Regel darauf, wie klar sich die einzelnen Instrumente unter dem von links nach rechts wechselnden Synthesizer-Sound heraushören lassen. Die Aufgabe meistern die Liberty Air 2 Pro gut. Im Hintergrund sind Ruth Underwoods Vibraphone-Parts gut zu hören und auch das Crash-Becken gleich zu beginn bleibt schön lange erkennbar.

Mit den bereits an meine Ohren und Vorlieben angepassten Equalizer zeichnen sich auch die Bassspur sowie die Base-Drum des Schlagzeugs gut ab. Sobald der Gesang einsetzt freue ich mich zudem darüber, wie schön die Kopfhörer den im Stereoklang und im Beat leicht versetzten, mehrstimmigen, Gesang auflösen. Man spürt den gehauchten Gesang fast am Ohr.

Inca Roads ist sehr vielschichtig und Kopfhörer eignen sich sehr gut dazu, um diese Vielschichtigkeit wahrzunehmen. Da Frank Zappa besessen von der maximalen Aufnahmequalität war, sind Unklarheiten dabei ziemlich sicher nicht der Aufnahme geschuldet. Ein Lob an Soundcore!

Die 11 Millimeter großen Treiber produzieren einen klaren und druckvollen Klang. / © NextPit

Im Lied “Knots” von Gentle Giant wird selbiges noch einmal deutlicher. Die verwirrenden Xylophon-Klänge purzeln förmlich durch den Raum, als würden die Musiker hinter Euch stehen. Wenn knapp bei 1.40 Minuten die ganze Band einsetzt wird zusätzlich die Breite des Klangs schön deutlich.

Autumn Leaves von Ryo Fukui

Die Klarheit der Kopfhörer lässt sich auch gut in Ryo Fukuis Interpretation des Jazz-Standards Autumn Leaves heraushören. Sein Trio besteht aus ihm selbst am Klavier, einem Kontrabassisten und einem Jazz-Drummer. In der Aufnahme verteilen sich die Keys gleichmäßig auf beide Ohren, während der Kontrabassist eher auf dem linken Kanal und der Drummer eher rechts steht.

Die Positionierung der Musiker im virtuellen Raum schaffen die Kopfhörer gut und besonders schön geben sie Nuancen wieder. Das gelegentliche Streicheln des Drumsticks über das Ride-Becken des Drummers oder die leichten Schläge auf dem Kontrabass (gerade beim Solo ab 4.20 Minuten). Macht Spaß!

Xanny von Billie Eilish

Natürlich wollen wir nicht nur Opa-Musik hören, bei der die Musiker recht bunt über das gesamte Spektrum von Tief über Mitten zu Höhen verteilt sind. Billie Eilish übertreibt es mit der Neigung zum Bass gerne und hier können wir gut schauen, ob die Kopfhörer übersteuern. Das Lied Xanny beginnt mit einem ultratiefen Bassspiel, bei dem sich zwischendurch ganz nuancierte Bassschläge ausmachen. Hier machen die Liberty Air 2 Pro gut mit und mir persönlich ballern die Kopfhörer fast zu sehr ins Kleinhirn. So sagt man das doch in Fachkreisen, oder?

Ist das Intro vorbei, dreht Billie noch ein wenig mehr auf und hier arbeitet sie mit ihrem Bruder Finneas bewusst in einem Gain-Bereich, bei der die Musik übersteuert klingt. Trotz Stilmittel habe ich aber schon Speaker gehört, die die Stimme der Musikerin hier noch klar trennen konnte. Das funktioniert bei Soundcore nicht zu 100 Prozent.

Der Titel ist aber auch recht schwierig, da er neben dem Equipment auch den Hörer an die Belastungsgrenze bringt. Beim Ausprobieren habe ich die Kopfhörer natürlich voll aufgedreht und machte mir ein wenig Sorgen um meine Gesundheit.

Giorgo by Marauder - Daft Punk

Ebenfalls basslastig aber sicher ein wenig sauberer produziert: Giorgo by Marauder von Daft Punk. Beim Electro-Track überzeugen die Kopfhörer im Bassbereich, selbst wenn ich von meiner Vorliebe für Höhen und Mitten im Equalizer abweiche und voll auf Bass setze. Während der Bass nicht zum Übersteuern neigt, kann ich mir vorstellen, dass es einigen Hören sogar zu wenig ist.

Antoine beschreibt sich selbst eher als Bass-Fan und hätte sicher eine Hip-Hop-lastigere Playlist zusammengeschustert. Standardmäßig waren ihm die Bässe bei den Kopfhörern zu wenig potent und aus seinen Erfahrungen sprach er von einer Standard-Konfiguration, die den meisten Nutzern gefallen soll. Doch das ist nicht weiter schlimm, denn wie schon bei den Life Q30 holt Soundcore viel durch Equalizer heraus.

Equalizer und Hear-ID

In der Soundcore-App, die ich aufgrund der Bereitstellung der Kopfhörer vor offiziellem Erscheinen in der Beta-Version betreiben musste, findet Ihr einen 8-Band-Equalizer. Hierdurch könnt Ihr den Frequenzbereich bei 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400 und 12.800 Hertz von +6 bis -6 Dezibel anpassen. Der Equalizer ist effektiv, liefert für Überforderte aber keinerlei Presets. Diese könnt Ihr Euch aber selbst erstellen und für die Ewigkeit abspeichern.

Mit der Hear-ID könnt Ihr ein Profil erstellen, das an Euer Ohr angepasst ist. / © Soundcore / Screenshot: NextPit

Alternativ zum Equalizer bietet Soundcore in den Liberty Air 2 Pro erfreulicherweise sein Feature Hear ID an. Wie bei einem medizinischen Hörtest müsst ihr zur Einrichtung Töne wahrnehmen und angeben, wann Ihr einen Ton nicht mehr hören könnt. Das Prozedere dauert knapp fünf Minuten und wird für jedes Ohr einzeln durchgeführt.

Zufälligerweise habe ich vor knapp einem Jahr einen medizinischen Hörtest gemacht und dort gab es keine Auffälligkeiten. Mein Gehör ist überdurchschnittlich gut, sagte meine Ärztin und dementsprechend konnte ich 95 Prozent der Töne im Hear-ID-Check hören. Mein Equalizer war daher recht flach, doch die Klangqualität verbesserte sich im Vergleich zur Standard-Konfiguration merklich.

Zumal Soundcore hier nicht aufhört: Ausgehend von Eurer Hear-ID könnt Ihr die Einstellungen in den 8 Frequenzbändern noch einmal an Eure eigenen Vorlieben einstellen. Dann sogar für jedes Ohr einzeln und hier finden sich dann auch 21 Presets, die von Rock über Spoken Word bis hin zu Podcasts reichen.

Die Soundcore-App ist wirklich gelungen und durch die ganzen Einstellungsmöglichkeiten echt Spaß! Kopfhörer-Neulinge haben dabei die Möglichkeit, eigene Vorlieben zu entwickeln und müssen sich nicht mit den an Bass-Liebhaber orientierten Presets vieler anderer Hersteller gewöhnen.

Halt und Passgenauigkeit

Doch Gespräche mit meinen Kollegen und Freunden zeigen immer wieder, dass die Klangqualität gar nicht mehr die Hauptsache bei Kopfhörern ist. Die digitalen Wahnsinnigen unserer Zeit (wie ich!) haben Kopfhörer gerne mal den lieben langen Tag im Ohr. Im Testzeitraum habe ich bei einem Musik- und Podcast-Marathon an einem Tag knapp 10 Stunden Nutzungsdauer erreicht.

Das ist bei In-Ear-Kopfhörern wie den Liberty Air 2 Pro nicht immer angenehm. Ich habe offenbar ein 0815-Ohr und konnte mit den vorinstallierten Aufsätzen einen guten Mittelpunkt aus Bequemlichkeit und Halt genießen. Selbst beim Joggen hatte ich nie das Gefühl, dass die Kopfhörer aus dem Ohr rutschen und nach einiger Eingewöhnung war ich sogar selbstbewusst genug, um mich mit den Soundcore Liberty Air 2 Pro über die Spüle zu beugen.

Die Liberty Air 2 Pro bieten einen echt guten Halt – zumindest bei mir! / © NextPit

Johanna hingegen fand in den acht Paaren (!) an mitgelieferten Aufsätzen (zusammen mit den vorinstallierten sind's 9) keinen einzigen, der ihr so richtig passen wollte. Auch Antoine hatte das Gefühl, dass die Liberty Air 2 Pro zu wenig Halt böten und wünschte sich entweder größere Ohrstöpsel oder eine zusätzliche Halterung.

Dennoch muss man Soundcore anrechnen, dass sie überdurchschnittlich viele Aufsätze mitliefern. Diese bestehen allerdings offenbar allesamt aus Silikon und nicht aus Memory Foam. Letzterer passt sich ein wenig besser an den Gehörgang des Trägers an, die Silikonaufsätze vertrauen ein wenig mehr auf den Druck, der beim Einstecken entsteht.

Akkulaufzeit

Bei meinem 10-stündigen Tragemarathon habe ich die Kopfhörer nur ein einziges Mal wieder in die Ladeschale legen müssen. Denn die Akkulaufzeit von knapp 6 Stunden bei der Nutzung im Ohr, die Soundcore uns vorab verriet, ist auch in der Praxis realistisch. Die Lautstärke war dabei moderat und ANC überwiegend aktiv.

Mit dem Ladecase könnt Ihr die Kopfhörer ganze dreimal wieder aufladen. Anker spricht zudem von einer Schnellladefunktion, durch die Ihr Ihr bei einer zehnminütigen Aufladung ganze zwei Stunden Ladezeit rausholen sollt. Ob sich das auf das Einlegen der Earbuds ins Case oder auf das Anstecken des Lade-Etuis über seinen USB-C-Port bezieht, lässt sich ohne weitere Angaben schlecht nachvollziehen.

Ich gehe aber davon aus, dass Soundcore die Aufladung des Ladecase meint – die Kopfhörer selbst laden aber auch ausreichend schnell. Wenn ich die Kopfhörer einmal bei Nichtbenutzung zurückgelegt habe und anschließend wieder brauchte, waren sie ausreichend voll aufgeladen, um keine Probleme zu bekommen. Da wohl die meisten Nutzer die Kopfhörer zwischendurch immer mal wieder in das Lade-Etui legen, wird die Nutzung recht selten von der monotonen “Battery Low”-Durchsage durchbrochen.

Kompaktes Gehäuse mit Wireless-Charging

Kurz noch ein paar Worte zum Case! Dieses ist von knapp 6,5 x 6 x 3 Zentimetern klein genug, um in der Hosentasche nicht viel Platz einzunehmen. Zum Herausnehmen der einzelnen Earbuds müsst Ihr den Deckel nach hinten aufschieben, was zuerst ein wenig ungewöhnlich ist, sich mit der Zeit aber als sehr praktisch herausstellt. Denn es ist kein Problem, das Gehäuse mit einer Hand aufzuschieben und wieder zu schließen.

Das Lade-Case der Liberty Air 2 Pro ist schön klein. / © NextPit

Als kleines Extra unterstützt das Lade-Case kabelloses Aufladen nach dem Qi-Standard. Für den Test habe ich es auf eine Smartphone-Halterung gelegt und schon indizierten die drei LEDs an der Vorderseite die Aufladung. Noch praktischer ist das, wenn Euer Smartphone Reverse-Wireless-Charging unterstützt und Ihr es durch Auflegen auf das Handy laden könnt.

Verbindung zum Handy

Dieser Testbericht wird so langsam zu lang, aber ein Detail möchte ich dennoch nicht missen. Die Verbindung der Kopfhörer zu gepaarten Smartphones ist schon fast "Apple-esque". Lade-Etui aufschieben und die Kopfhörer suchen sich die Verbindung zum Handy. Anschließend steckt Ihr beide Kopfhörer ins Ohr und dank der Trage-Erkennung wird die Musik auch direkt wiedergegeben. Das ganze läuft sowohl unter Apples iOS als auch unter Android erstaunlich gut und wirft die Frage auf, warum das nicht immer so sein kann?

Schön ist auch, dass die Trage-Erkennung per Druck und nicht über einen Näherungssensor funktioniert. Somit könnt Ihr die Kopfhörer im Mono-Modus, also beim Tragen eines Kopfhörers, auch auf den Tisch legen oder in die Tasche stecken und braucht nicht gleich zu befürchten, dass die Musik ständig ausgeht.

Telefonie

Auch telefoniert habe ich häufiger mit den True-Wireless-Kopfhörern. Die Gesprächsqualität war dabei auf meiner Seite sehr gut und die Gegenseite merkte nicht einmal, dass ich statt meines Handys einen Kopfhörer zum Telefonieren nutzte. Lediglich dass ich meine eigene Stimme baubedingt nicht so gut hören konnte, störte mich ein wenig.