Akku-Bohrschrauber und vieles mehr: Werkzeug-Schnäppchen bei Lidl

Egal, ob Akku-Bohrschrauber, Winkelschleifer, Poliermaschinen oder sogar Heckenscheren – bei Lidl wird jeder passionierte Heimwerker derzeit auf jeden Fall günstig fündig. Derzeit findet Ihr im Onlineshop des Discounters nämlich zahlreiche Akku-Werkzeuge der hauseigenen Marke Parkside zu absoluten Schnäppchen-Preisen. Wir stellen Euch die Highlights des Werkzeug-Sales genauer vor.

Ein Muss für jeden Haushalt: Akku-Bohrschrauber und praktisches Kombigerät

Ein Werkzeug, das in eigentlich keinem Haushalt fehlen darf, ist ein Akku-Bohrschrauber wie der Parkside PABS 20-Li G8. Wie der Name schon verrät, bohrt und schraubt Ihr hiermit in verschiedene Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff. Insbesondere das Drehmoment von bis zu 45 Nm garantiert dabei eine ordentliche Leistung, während coole Extras wie die integrierte LED-Arbeitsleuchte sowie zwei magnetische Bit-Halter Euch die Arbeit erleichtern. Für den Preis von nur 19,99 Euro holt Ihr Euch somit einen guten Allrounder fürs Heimwerken in Eure Wohnung.

Apropos Allrounder: Das 3-in-1 Parkside Akku-Kombigerät PKGA 20-Li C2 bietet Euch sogar noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. So könnt Ihr das kabellose Werkzeug nicht nur als Bohrschrauber, sondern ebenfalls als Säbelsäge und Multifunktionsgerät verwenden. Der Wechsel zwischen den drei Funktionen geschieht werkzeuglos über drei unterschiedliche Aufsätze, passendes Zubehör ist im Lieferumfang ebenso inklusive. Das vielseitige Werkzeug ist ein echter Hit und ergattert bei Lidl so auch eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 von 5 Sternen – bei rund 475 Bewertungen. Derzeit streicht der Discounter immerhin 16 Prozent vom UVP des Akku-Kombigeräts, wodurch für Euch nur noch 49,99 Euro auf der Rechnung stehen.

Noch mehr Werkzeug-Deals bei Lidl

Neben diesen beiden Geräten hat Lidl aber natürlich noch unzählige weitere Werkzeug-Angebote in petto. Dazu zählt unter anderem ein Akku-Winkelschleifer für 29,99 Euro (30 Prozent Rabatt), eine kabellose Poliermaschine für 24,99 Euro (34 Prozent Rabatt) oder auch eine Akku-Heckenschere für 29,99 Euro (33 Prozent Rabatt).

Eine Sache müsst Ihr allerdings bei all den Werkzeug-Deals beachten: Die passenden Akkus sind im Lieferumfang leider stets nicht enthalten. Zum Glück gibt es Parkside Akkus und Ladegeräte momentan aber ebenfalls im Angebot bei Lidl:

