Preis der Samsung Galaxy Watch FE

Wie von Ytechb (via GSMArena) entdeckt, stammt das Angebot von Amazon selbst und enthält den Preis der angeblichen Galaxy Watch FE. Demnach wird sie in Italien 199 Euro kosten und wahrscheinlich auch in anderen europäischen Ländern zu diesem Preis erhältlich sein.

Es ist davon auszugehen, dass die Smartwatch in den USA 199 US-Dollar kosten wird. Es ist aber auch möglich, dass sie in den USA und anderen Ländern billiger sein wird, wenn man bedenkt, dass Samsungs Preisstruktur für seine Geräte in der EU in der Vergangenheit überhöht war.

Ein Amazon-Angebot verrät den Preis und das Erscheinungsdatum der Samsung Galaxy Watch FE. / © Amazon Italien / Ytechb

Unabhängig davon ist die Galaxy Watch FE damit deutlich günstiger als die Galaxy Watch 6 (Test), bei der das günstigste Modell 319 Euro kostete. Andererseits wurde die aktuelle Flaggschiff-Smartwatch regelmäßig mit Preisnachlässen bedacht, sodass Ihr sie aktuell mitunter für weniger als 200 Euro erhaltet. Es bleibt also unklar, wie Samsung die Galaxy Watch FE positionieren wird, sobald sie erhältlich ist.

Erscheinungsdatum der Samsung Galaxy Watch FE

In der Auflistung wird nicht nur der Preis genannt, sondern auch, dass die Vorbestellungen der Galaxy Watch FE ab dem 24. Juni ausgeliefert werden sollen. Das macht die Ankündigung glaubwürdiger, denn sie könnte schon vor diesem Datum erfolgen und nicht erst zusammen mit der Galaxy Watch 7 im nächsten Monat vorgestellt werden.

Außerdem wurden weitere interessante Details genannt, wie zum Beispiel, dass das Wearable in den Farben Schwarz, Silber und Pink erhältlich sein wird. Zudem kennen wir jetzt auch das Gewicht und Maße der Uhr: Sie wiegt 26,6 Gramm und misst 40 x 10 x 39 mm.

Samsungs Galaxy FE scheint auf inoffiziellen Bildern identisch mit der Galaxy Watch 4 zu sein. / © X/u/Sudanshu1414

Früheren Berichten zufolge soll es sich bei der Galaxy Watch FE um ein Rebranding der Galaxy Watch 4 handeln. Sie verfügt über ein 1,2 Zoll großes, rundes OLED-Display, das von einer dicken Lünette umgeben ist, ein Aluminiumgehäuse sowie IP68- und Militärzertifizierungen. Die Smartwatch wird von einem W920-Prozessor angetrieben und verfügt über einen 247-mAh-Akku mit 30 Stunden Akkulaufzeit sowie eine drahtlose Ladefunktion.

Glaubt Ihr, dass die Galaxy Watch 4 auch heute noch eine gute Wahl wäre, obwohl die Hardware veraltet ist? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.