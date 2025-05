Nur jetzt: Flugsimulator gratis – zusammen mit weiteren Apps

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

RFS – Real Flight Simulator ( 0,99 Euro ) – Simulationen stehen weiterhin hoch im Kurs – insbesondere Flugsimulatoren zählen zu den Favoriten. Derzeit gibt es eine entsprechende App, die gratis angeboten wird. Sie wurde bereits mehr als 5 Millionen Mal heruntergeladen und kommt bei den Nutzern insgesamt gut an. Beachtet jedoch: Es werden In-App-Käufe angeboten. (4,1 Sterne, 185.000 Bewertungen)

) – Simulationen stehen weiterhin hoch im Kurs – insbesondere Flugsimulatoren zählen zu den Favoriten. Derzeit gibt es eine entsprechende App, die gratis angeboten wird. Sie wurde bereits mehr als 5 Millionen Mal heruntergeladen und kommt bei den Nutzern insgesamt gut an. Beachtet jedoch: Es werden In-App-Käufe angeboten. Countdown Widget – Time Until ( 0,89 Euro ) – Diese App ist ein einfaches Hilfsmittel, das genau das tut, was ihr Name vermuten lässt. Mit ihr lassen sich Countdown-Widgets erstellen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Perfekt also für kleine Erinnerungen im Alltag. Kreative Nutzer können zudem das Erscheinungsbild individuell gestalten. (3,8 Sterne, 222 Bewertungen)

) – Diese App ist ein einfaches Hilfsmittel, das genau das tut, was ihr Name vermuten lässt. Mit ihr lassen sich Countdown-Widgets erstellen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Perfekt also für kleine Erinnerungen im Alltag. Kreative Nutzer können zudem das Erscheinungsbild individuell gestalten. Water Sort – Color Puzzle Pro ( 3,29 Euro ) – Auch hier hält die App, was ihr Name verspricht. Es handelt sich um ein Puzzle-Game, bei dem Farben in Reagenzgläsern sortiert werden müssen. Das Ganze funktioniert auch offline und komplett werbefrei. Spielerinnen und Spieler können sich auf 1.000 individuelle Level freuen. Schade nur: Einige Inhalte sind kostenpflichtig. (4,4 Sterne, 636 Bewertungen)

) – Auch hier hält die App, was ihr Name verspricht. Es handelt sich um ein Puzzle-Game, bei dem Farben in Reagenzgläsern sortiert werden müssen. Das Ganze funktioniert auch offline und komplett werbefrei. Spielerinnen und Spieler können sich auf 1.000 individuelle Level freuen. Schade nur: Einige Inhalte sind kostenpflichtig. Shortcut Maker – App Shortcuts ( 0,69 Euro ) – Mit dieser App lassen sich Verknüpfungen erstellen – und das ist spannender, als es zunächst klingt. Denn die Shortcuts führen nicht nur zu Apps, sondern auch direkt zu Systemfunktionen, Kontakten und anderen Inhalten. Darüber hinaus können sie individuell angepasst werden. (3,8 Sterne, 586 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Eat Me First ( 2,99 Euro ) – Mit dieser App habt Ihr den Inhalt Eures Kühlschranks immer im Blick. Die App zeigt Euch für all Eure Lebensmittel die Ablaufdaten an und hilft damit, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. (bisher keine Bewertungen)

) – Mit dieser App habt Ihr den Inhalt Eures Kühlschranks immer im Blick. Die App zeigt Euch für all Eure Lebensmittel die Ablaufdaten an und hilft damit, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Sky Master - pixel shooter ( 0,99 Euro ) – Wer nostalgisch unterwegs ist, wird an diesem Spiel zumindest kurzzeitig seine Freude haben. Besonders gut ist es zwar nicht, aber die Pixel-Optik verleiht dem Spiel einen für ältere Gamer unwiderstehlichen Charme. (5,0 Sterne, 1 Bewertung)

) – Wer nostalgisch unterwegs ist, wird an diesem Spiel zumindest kurzzeitig seine Freude haben. Besonders gut ist es zwar nicht, aber die Pixel-Optik verleiht dem Spiel einen für ältere Gamer unwiderstehlichen Charme. Queen Rules ( 2,99 Euro ) – Bei diesem Puzzle-Spiel handelt es sich um den idealen Zeitvertreib. Das Ziel ist es, die eigenen Soldaten so zu positionieren, dass sie die Soldaten der bösen Hexe zu besiegen vermögen. Hinzu kommen interessante Level-Designs und Knetfiguren. (4,8 Sterne, 111 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.