Verspannte Schultern, ziehende Rückenmuskulatur – viele kennen diese Begleiter eines langen Arbeitstags im Sitzen. Der ergonomische Bürostuhl Sihoo Doro C300 will genau dort ansetzen, wo typische Rückenprobleme im Homeoffice entstehen: bei der Sitzhaltung. Für unter 300 Euro verspricht das Modell professionellen Komfort, effektive Belüftung und eine gesunde Unterstützung der Körperhaltung. Doch erfüllt der Stuhl auch die Erwartungen? Wir haben ihn für Euch ausprobiert.

Erster Eindruck: Aufbau erfordert etwas Einsatz

Der Stuhl wird ordentlich verpackt geliefert, allerdings in Einzelteilen. Im Karton befinden sich sowohl das nötige Werkzeug als auch eine Anleitung, sodass dem Zusammenbau grundsätzlich nichts im Weg steht. Wer gerne werkelt, wird den Aufbau als unkompliziert empfinden. Für alle, die weniger Erfahrung mit Möbelmontagen haben, könnte es jedoch etwas Zeit und Nerven kosten – der Aufbau in unserem Test dauerte rund anderthalb Stunden. Bei manchen Schritten, etwa beim Befestigen der Sitzfläche an der Rückenlehne, empfiehlt sich zudem eine helfende Hand. Ein Bein ließ sich obendrein anfangs nur schwer anbringen, mithilfe eines Silikon-Sprays klappte es dann aber problemlos. Die Anleitung war verständlich, allerdings könnten die Beschriftungen einzelner Bauteile – vor allem der Schrauben – klarer sein.

Bei der Befestigung der Stuhlbeine mussten wir mit Silikon-Spray nachhelfen / © nextpit

Nach dem Aufbau macht der Stuhl optisch und haptisch einen hochwertigen Eindruck. Die schwarz-matte Oberfläche verleiht ihm ein modernes Aussehen, während die Materialien robust und sauber verarbeitet wirken. Die Kombination aus Metall-Standfuß und atmungsaktivem Netzstoff bietet sowohl Stabilität als auch angenehme Luftzirkulation – ideal, wenn Ihr an warmen Tagen ins Schwitzen kommt. Rückenlehne, Sitz und Nackenstütze sind ebenfalls mit Netz bespannt, was längeres Sitzen deutlich angenehmer macht.

Die Nackenstütze stabilisiert Kopf und Nacken angenehm / © nextpit

Der Stuhl bietet umfangreiche Verstellmöglichkeiten: Die Lendenstütze passt sich automatisch an, die Rückenlehne lässt sich neigen und in der Höhe verstellen, die Kopfstütze individuell justieren – und auch die Armlehnen könnt Ihr in Höhe, Tiefe und Richtung anpassen. Beim Zurücklehnen bewegen sie sich außerdem synchron mit der Rückenlehne. Diese Kombination erlaubt eine ergonomische Position, schützt vor Verspannungen und unterstützt auch bei stundenlangem Arbeiten eine gesunde Körperhaltung. Angenehm: Die Armstützen rasten fest ein, wodurch versehentliches Verstellen kaum möglich ist.