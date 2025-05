Xiaomi zeigt neues E-Auto mit überragender Reichweite

Reichweitenangst, weg damit? Mit der Vorstellung des YU7, seines ersten Elektro-SUVs, will Xiaomi die Reichweitenangst bei Elektroautos beseitigen. Das neue Elektroauto zeichnet sich durch eine verbesserte Reichweite und Leistung in Form eines SUV aus und soll das Model Y von Tesla übertreffen. Ob das YU7 wirklich das Potenzial hat, den Markt für Elektroautos aufzumischen, werden wir jedoch erst erfahren, wenn der Stromer im Juli auf den Markt kommt. Denn: Über den Preis schweigt sich das Unternehmen aus.

Der Smartphone-Hersteller stellte das Xiaomi YU7 am Donnerstag in China vor, mehr als ein Jahr nachdem das SU7 auf den Markt kam und die Auslieferung begann. Die offizielle Markteinführung in Xiaomis Heimatland ist für Juli geplant, ebenso wie die Preisangaben. Der YU7 wird in den Varianten Standard, Pro und Max erhältlich sein, wobei die beiden letztgenannten Varianten über einen Allradantrieb (AWD) verfügen.

Xiaomi YU7: Kräftigere SUV-Form, größere Reichweite

Der YU7 von Xiaomi hat die Form eines mittelgroßen bis großen SUVs mit den Maßen 4.999 x 1.996 x 1.608 mm (LWH) und einem Radstand von 3.000 mm. Das ist größer als die Variante des Model Y, die 4.797 x 1.920 x 1.624 mm misst und einen Radstand von 2.890 mm hat. Außerdem sind die beiden höheren Varianten des YU7 deutlich schwerer und bringen 2.405 kg auf die Waage.

Die zusätzliche Masse bringt eine Batteriekapazität von 96,3 kWh für das Standard YU7 und YU7 Pro mit sich, die die 80 kWh des Model Y Long Range in den Schatten stellt. Laut Xiaomi hat das Standard YU7 eine CLTC-Reichweite von 835 km, das sind 242 km mehr als beim Model Y RWD und 116 km mehr als bei der Long Range Variante. Wie sich diese Zahlen auf die WLTP-Reichweite auswirken, ist derzeit noch unklar.

Die Leistung des Xiaomi YU7 Standard beträgt 315 PS (681 PS für Pro und Max) und die Höchstgeschwindigkeit liegt je nach Modell zwischen 240 und 253 km/h. Der Standard YU7 bietet eine Beschleunigung von 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Pro-Variante erreicht 0-100 km/h in 4,3 Sekunden und entspricht damit dem Model Y Long Range. Das YU7 Max ist für eine noch schnellere Beschleunigung von 3,2 Sekunden ausgelegt.

Das Xiaomi YU7 verfügt über ein Panoramadisplay namens HyperVision. / © Xiaomi

Das Design des YU7 ist an das des SU7 angelehnt, mit Scheinwerfern in Wassertropfenform und Halo-Rückleuchten, die etwas auffälliger sind. Der Elektro-SUV verfügt über ein Lederinterieur mit Zero-Gravity-Vordersitzen und ein Panorama-Display namens "HyperVision". Das Infotainment-System mit dem großen Display in der Mitte läuft mit HyperOS und wird von einem Snapdragon 8 Gen 3 SoC angetrieben. Für das Äußere gibt es neun Optionen, darunter leuchtendes Orange, Grün und Titanium-Silber.

Was das autonome Fahren angeht, so verfügt das Xiaomi YU7 über einen Nvidia Thor Chipsatz, ähnlich wie das SU7, der eine neuronale Rechenleistung von 700 TOPS bietet. Außerdem werden alle neuen Modelle auf einer 800-V-Plattform stehen, die eine schnelle Aufladung von 620 km Reichweite in nur 15 Minuten ermöglicht.

Xiaomi plant, das YU7 bis Juli 2025 auszuliefern. Die Preise sind noch nicht bekannt, aber das Unternehmen deutet eine "wettbewerbsfähige" Positionierung gegenüber Alternativen an. Zum Vergleich: Das Model Y RWD von Tesla kostet CNY 263.500 (ca. 36.575 USD).