5 von 5 Sternen: Das ist das weltweit sicherste E-Auto

Für viele von Euch, die mit dem Gedanken spielen, auf ein E-Auto umzusteigen, ist die Reichweite ein zentrales Thema. Klar, niemand will auf dem Weg in den Urlaub viele ewig lange Boxenstopps einlegen. Und auch die Ladeinfrastruktur ist wichtig – schließlich wollt Ihr flexibel bleiben. Aber: Noch entscheidender ist für die meisten von Euch die Sicherheit. Während es hier echte Flops wie den Dacia Spring gibt, gibt es auch Modelle, die in Sachen Sicherheit richtig abräumen.