Neustarts der Woche: Serien und Filme bei Netflix, Disney+ & Amazon

Mehr als 28 neue Filme und Serien starten diese Woche bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Die Highlights der Streaming-Dienste : Bridgerton, The Boys und Welcome to Wrexham. Wir zeigen euch alle Neustarts und Termine im Überblick.

High Society, Antihelden und viel Fußball

Netflix: Im Mittelpunkt der Neustarts steht die dritte Staffel von Bridgerton, die in den nächsten Tagen mit neuen Folgen versorgt wird. Darüber hinaus startet eine neue Staffel von My Next Guest Needs No Introduction mit David Letterman sowie verschiedene zeitexklusive Lizenztitel wie der Mystery-Horror-Thriller Get Out von Jordan Peele und der Klassiker Eine verhängnisvolle Affäre mit Michael Douglas und Glenn Close.



Prime Video: Bei Amazon hat das Warten der Fans auf die vierte Staffel von The Boys endlich ein Ende. Die beliebte (Anti-)Helden-Serie startet am 13. Juni mit neuen Folgen. Außerdem sind die Lego-Serien Ninjago und Friends sowie Blockbuster wie Joker mit Joaquin Phoenix und Aquaman mit Jason Momoa zu sehen.

Disney+: Der Micky-Maus-Konzern hält sich diese Woche mit Filmen und Serien zurück, hat aber die dritte Staffel der Comedyserie Abbott Elementary und neue Folgen von Welcome to Wrexham, der Fußball-Doku von und mit Rob McElhenney und Ryan Reynolds, im Gepäck. Außerdem startet die Dokumentation Pride: Vielfalt von oben über die "legendären Paraden der LGBTQ+ Community".



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 24

Ein nasser Hund ab 10. Juni

Keith Robinson: Different Strokes ab 11. Juni

Tour de France: Im Hauptfeld: Staffel 2 ab 11. Juni

Mysteries of the Terracotta Warriors ab 12. Juni

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 5 ab 12. Juni

King of Collectibles: The Goldin Touch: Staffel 2 ab 12. Juni

The Spirit ab 12. Juni

Bridgerton: Staffel 3, Teil 2 ab 13. Juni

Doctor Climax ab 13. Juni

Ultraman: Rising ab 14. Juni

Joko Anwar's Nightmares and Daydreams ab 14. Juni

Miss Night and Day ab 15. Juni

Eine verhängnisvolle Affäre ab 15. Juni

Get Out ab 16. Juni

Thanksgiving ab 16. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 24

Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain ab 10. Juni

Aquaman ab 12. Juni

Joker ab 13. Juni

The Boys - Staffel 4 ab 13. Juni

Lego Ninjago: Dragons Rising - Staffel 1-2 ab 15. Juni

Lego Friends: The Next Chapter - Staffel1-2 ab 15. Juni

Lindenberg! Mach Dein Ding! ab 15. Juni

Sound Of Freedom ab 16. Juni

The Queen Mary ab 16. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 24

Abbott Elementary - Staffel 3 ab 12. Juni

FX's Welcome to Wrexham - Staffel 3 ab 12. Juni

Alice in der Wunderland-Bäckerei - Staffel 2 ab 12. Juni

Pride: Vielfalt von oben ab 14. Juni